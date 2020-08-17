Прошлое, которое никогда не становится прошлым, - Б.Мусаев

18:52 24.09.2020 Бахадыр Ф. Мусаев. ПРОШЛОЕ, КОТОРОЕ НИКОГДА НЕ СТАНОВИТСЯ ПРОШЛЫМ.

"Пишите честно –

Как перед расстрелом.

Жизнь оправдает

Честные слова..."

(Анатолий Жигулин)



24 сентября 2020 года. С нынешнего дня по паспортным данным мне пошел 77–й год , как появился на свет и живу до сей поры в добром здравии и твердой памяти. Тому свидетельство и тот факт, что месяц назад начал было "листать" страницы своей жизни с самого начала....

Если, кто заглядывает на сайт centrasia.ru, то, наверное, замечал, помимо всего прочего, и мои опусы, появляющиеся время от времени на его страницах . В частности, на предмет о Судьбе и Жизни инакомыслящего было сказано вводное слово , в котором я помянул Кара Дарью ( реку моего детства) и заодно пару эпизодов из этого благословенного времени (см об этом Бахадыр Ф. Мусаев . Жизнь и Судьба.www. centrasia.ru 17.08.2020). Затем нарушил временную последовательность событий, решил, что необходимо заинтриговать читателя, показав, кто я есть.

В самом деле, кто же я есть? Об этом, и был разговор, как я, - не оппозиционер, не диссидент и даже не еврей, - волей обстоятельств дурно устроенной нашей жизни, стал "запретной" персоной (см там же, Жизнь и Судьба. Из воспоминаний инакомыслящего, www. centrasia.ru 20.08.2020, 22.08.2020, 25.08 2020, 29. 08 2020)

Теперь в это знаменательный для меня день вновь "я вспомнил время золотое", да, и классика жанра требует, что должно обратиться к истокам, (на)писать обо всем произошедшем со мной, во всяком случае, о тех историях (эпизодах и фрагментах жизни), которые запечатлелись, оставив след в душе. Как их много, таковых историй, за которыми, стоят те, кого помню и люблю.

Но, известно, жизнь не без уродства, где есть и нелюди типа крыс. Потому, помимо добрых чувств, не забывается также многое из того, что вызывало и вызывает у меня до сих пор резкое неприятие, желание публично высмеять подлых и презренных. Более всего, хочется сказать вслух ворам и насильникам, что им, особенно, называющих себя патриотами, государственниками, слугами народа, не спрятаться за высокими словами о родине, независимости, национальной государственности и прогрессе, .. они являются негодяями, которые с непревзойденным хамством и легендарной подлостью уродуют все натурально живое, проезжаясь по живой жизни множества людей ... ....

I Прошло три или четыре года (как помню) после смерти отца (1953 г.). Мы с мамой навсегда покинули Пахтаабад, чтобы соединиться с сестренкой, которую ранее забрала в свою семью мамина старшая сестра. Она жила к тому времени в Фергане, куда переехала из Андижана со своими с детьми ( моими двоюродными братьями...), будучи замужем за известным журналистом Адхамом Хамдамовым, уроженцем г Ташкента, одним из организаторов узбекской фронтовой газеты (1941 --1945), с середины 50-х гг. являвшимся .заместителем редактора, затем в последующие два десятилетия бессменным редактором Ферганской областной газеты "Коммуна"

Помню Фергану, начиная со второй половины 50 –х до 1962 г. (год окончания мной средней школы №2)

В первый год – полтора (1956 /57) жили в жактовском доме ( забыл №) по улице Карла Маркса Общий двор. Здесь же во дворе несколько домов (квартир), одна ручная водокачка (колонка), общественный туалет. Рядом с домом при выходе на улицу находился продовольственный магазин №19 , куда я наведывался время от времени по просьбе соседки Михайловны, старой пенсионерки с косматыми седыми волосами на плечах. Она подзывала меня, играющего во дворе, протягивала деньги с портретом Ленина и говорила: А ну, Батырка, сбегай за бутылкой водки, сдачу оставь себе на конфетку

Примечательна была Михайловна и мужем, худым, робким пожилым человеком . Запомнилась и стоит сейчас перед глазами картина, как он однажды "расправлялся" с живой курицей. Привязал бедную птицу к стволу дерева и, не глядя, замахнулся.... топором, чтобы отрубить ей голову. Конечно, у него ничего не получалось. Пока не подоспел к нему на помощь сердобольный сосед с ножом

И еще

Тогда деревья были большими, притом каштановыми, пышные кроны которых с двух сторон улицы закрывали небо и закрывали так, что дома по обеим сторонам улицы, да, собственно, и вся улица Карла Маркса на протяжении 5 -6 кварталов, его тротуары, находились в тени . Примечательно, и это надо было видеть осенью (если смотреть вверх), как лучи солнца, пробивающиеся сквозь развесистые ветви каштанов, казалось, начинали "играть" в разноцветье красок, среди которых преобладали золотистые тона

Но нас – детей (мальчишек) 50-х гг. занимали другие вещи, нежели красоты каштанов. У нас был свой мир, связанный, разумеется, с играми и развлечениями , среди которых наиболее захватывающим являлись игры в Тарзана. Мы, подростки и ребята постарше лазили по деревьям, прыгали с ветки на ветки, кто как мог дальше и выше, к тому же, подражая криками любимому герою. Мне, например, удалось ни разу не сломать ногу или руку, или получить другую серьезную травму. Все это закончилось, как только переехали на улицу Сталина. Мои будни непоседы стали не сразу, но постепенно изменяться в другую сторону. Это было связано с тем, что во – первых, в соседнем жактовским доме (дворе) жили совсем взрослые ребята – спортсмены. Это были два брата Высоцкие, баскетболисты и один из лучших в Узбекистане игроков в настольный теннис Виктор Маргулис. Во – вторых, по месту жительства я был переведен из школы №6 в школу № 2, которая считалась лучшей в городе по преподавательскому составу, ибо в нем преобладали учителя известной и умной национальности. Так у меня в жизни появилась классная руководительница (и любимая учительница истории) Слава Львовна Мацкина, которая в течении пяти лет буквально опекала меня и благополучно (и к счастью моему) довела меня от 6 –го до 10-го класса. Если что и вспоминать о тех годах, то в голову приходят и на сердце легко, так как вижу лица, глаза и слышу, будто наяву голоса наших одноклассников Вот, например, сидим мы, я и Валера Гринблат у него на квартире, которая находится на первом (подвальном) этаже дома. Окна выходят на дорогу, которая ведет отнюдь не к храму или мечети, а к центральному русскому кладбищу. По обыкновению, так часто бывало, сидим на кухне и глядим за окно, где одна похоронная процессия сменяется другой. Мы же молодые продолжаем беззаботно пить чай, обсуждать школьные дела, стараясь не обращать внимания на доносящуюся с улицы траурную музыку и не думать о смерти. У нас впереди целая жизнь.

Сегодня все это и в целом школьные годы теперь вспоминаются как нечто светлое, доброе. И странное дело, хотя они, эти годы, казалось, были такими звонкими, наполненными больше радостью, все же, как скользнет "вдруг" какой – либо эпизод из воспоминаний по сердцу..., вспомнишь, это время и такая безмерная грусть накрывает тебя с головой, грусть отчаянная и безмерная от осознания и ощущения на уровне инстинкта, что все проходит и пройдет.

Где вы, мои дорогие школьные товарищи?! Увлекающийся математикой Валера Гринблат, любитель поговорить за физику и биологию Миша Сандлер, ...

Впрочем, не совсем честным будет утверждение о том, что все мы были всецело чисты, невинны и счастливы в своем неведении темных сторон жизни. Вспоминается, мягко будет сказано, что наш класс вел себя недостойно в отношении ряда учителей, например, учителей по русскому языку и литературе, узбекскому и немецкому языку. Сегодня, если бы представилась возможность, я попросил прощения у Людмилы Ивановны, Тамары Хасановны, Марты Карловны. В первую очередь у Людмилы Ивановны за полученное от меня прозвище "двустволка". Поясню. Когда она однажды на уроке, посвященном Пушкину, рассказывала прерывающимся голосом о его дуэли и смерти, по ее лицу текли слезы, ноздри вздрагивали и расширялись. Именно за эти ее ноздри и дал названное прозвище И это слово "двустволка" буквально приклеилось к ней . Так ее и называли мы между собой все в своем классе. Вскоре и в других классах, где она преподавала, стали ее так называть..... Кстати, я тоже удостоился в школе чести Оказывается, меня прозвали за мой язык "язвой" Примерно в этот период времени воздалось и мне, видимо, заслужил хотя бы за эту свою язвительность . Так, однажды, я опаздывая на урок, чтобы укоротить дорогу из дома в школу, пошел к ней через парк и, перелезая через забор школы наткнулся на самого директора Он подозвал меня пальцем и ничего не говоря, отвел к себе в кабинет. Это был не то, чтобы просто великан – детина, а самое воплощение в одном лице хама и хамства двухметрового роста . Как сейчас помню тот день моего позора в глазах классной руководительницы ( и ее унижения) , когда и которую директор вызвал к себе в кабинет. Я стоял, понурив голову посреди большого кабинета. На меня со всех стен, казалось, осуждающе и сурово глядели вожди мирового пролетариата, Никита Сергеевич Хрущев и члены Президиума ЦК КПССС. Однако более всего в тот момент я опасался того, что же вытворит сейчас директор по фамилии Кирюхин, известный, во всяком случае, мне по слухам, что он не столько заслуженный учитель (не знаю за что), а грубый мужлан, способный лишь унижать, оскорблять, словом, большой начальник, не терпящий возражений от подчиненных. Мои опасения оправдались. Едва открылась дверь кабинета и вошла Слава Львовна, как директор в то же мгновение сделал резкое движение и схватил меня за сакральное место между ног со словами: что женилку отрастил! А кто и чему тебя здесь в школе учит?

Да уж ...ничего не попишешь и таковые были у нас заслуженные учителя. Не описать, какие чувства, помимо боли и стыда, испытывал я, 16 –летний юноша. Но верно говорят, что нет худа , без добра. Это я к тому, что тот момент впервые ощутил присутствие внутри себя неведомых мне до сей поры сил(ы), связанных с гневом и ненавистью. Они переполнили меня так, что я испугался, боялся поднять глаза на директора, чтобы не взорваться неадекватными словами и соответствующим им действием (поступком) Сдержался, перенес стойко унижение свое и, главное, оскорбление в адрес моей классной руководительницы со стороны спесивого и злобного директора . Кстати, моя сдержанность не спасла меня, так как я был наказан. Меня перевили с образцово – показательной школы №2 в школу №14, славящуюся своим контингентом учеников – хулиганов. Однако, в первые же дни пребывания в новой школе я успел отличиться. В большую перемену на меня "напоролся" первый забияка по фамилии Сбитнев. К удивлению команды и поклонников названного школьника со столь подходящей ему фамилией , он был сбит с ног . А дальше –больше. Я расквасил ему нос. И... меня через неделю вернули обратно в свою родную школу, к моей любимой славной Славе Львовне

Сколько лет прошло с тех пор, а во -веки веков не забыть мою дорогую Славушку, любимую и уважаемую Славу Львовну. Благодарен я судьбе, что она встретилась и была мне как старшая мудрая сестра, за вторую родную маму, которая, сути, была мне настоящим Другом. Она видела и слышала меня, направляла, прививала вкус к хорошим, добрым книгам, открыла для меня многие великие имена художников и их творения.

Именно ей обязан я,

что увидел впервые и открыл для себя творения Микеланджело, Леонардо да Винчи, Боттичелли, прочитал повести "Джамиля", "Тополек мой в красной косынке"

Глядя на "Пьета" испытал первые тревожные мысли о смерти, волнения от загадочности лика Джоконды, красоты Весны, рождения Венеры. Читал названные повести Чингиза Айтматова и не стеснялся своих слез. Истинно сказано, что все великое в мире рождено от любви к женщине.

У меня нет слов, чтобы говорить больше о моей Учительнице. Скажу напоследок лишь одно. После окончания мной в 1962 г средней школы и выезда в Ташкент для поступления в вуз, Слава Львовна уехала из Ферганы. Вскоре узнал, что она живет в Ташкенте. Но судьбе было так угодно, что мы встретились, спустя много лет . Это произошло после того, как я окончил философский факультет МГУ, получив диплом философа и преподавателя обществоведения, прошел стажировку в Институте социологических исследований АН СССР, очную аспирантуру Института философии АН СССР, защиты диссертации, первоначально работал в должности доцента кафедры марксистко- лениской философии Ферганского политехнического института. В марте 1985 года я перебрался в Ташкент и стал работать в секторе социологии Института философии и права АН УзССР. В тот же месяц 1985 г. я нашел в Ташкенте свою учительницу . Она жила в двух шагах от меня рядом недалеко от ул. Высоковольтной рядом с Институтом культуры в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома вместе со своей старенькой мамой. . Но радость нашей встречи и общение длилось недолго Она умерла 9 мая 1985 г. Похоронили ее 10 мая на Домбрабадском городском русском кладбище, которая находится в Чиланзарском районе недалеко от бывшей станции метро Чиланзар. Здесь на 13-й карте иудейского участка кладбища находится могила моей учительницы Славы Львовны Мацкиной.

Вместо P.S.

Когда я вспоминаю о ней, как и о других дорогих мне и родных людях, то чаще всего задаюсь следующими вечными вопросами. Почему так устроен мир? Зачем расстаются люди? Для чего мы родились и живем?

Думаю, и в голову идет первая и главная мысль: я живой, натурально живой, а всему живому, известно, претит грязь, ложь. Мне 76 лет и я вовсе не старик, еще крепкий на память, потому вспоминая хороших, добрых людей, думаю:

не надо бояться памяти, как могу и считаю нужным постоять еще чуть – чуть (до самого конца) за вашу, мою, нашу правду, за сирых и обиженных, ограбленных, постою со всей непреклонностью против всесильной лжи лицемеров, воров и стяжателей, холуев, носителей насилия и хамства ..., диктатуры банальных бандитов, хищников типа крыс, т.н. государственников, сосущих кровь множества ....



Бахадыр Ф. Мусаев 24 09 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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