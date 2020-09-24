АЭС станет спасательным кругом для энергетики Узбекистана, - А.Бурханов

18:55 24.09.2020

АЭС станет спасательным кругом для энергетики Узбекистана



Ахмет Бурханов



Узбекистан за годы независимости создал крупные газоперерабатывающие комплексы и заводы, но не построил ни одной крупной электростанции. И сегодня вполне ожидаемо столкнулся с энергодефицитом. Нехватка электричества сдерживает экономический рост страны.



При скудности гидроэнергетических ресурсов, угля, нехватке газа и нерентабельности возобновляемых источников энергии единственным перспективным вариантом для Узбекистана становится атомная энергетика. В этих обстоятельствах подписанное с Россией соглашение о строительстве АЭС можно назвать спасательным кругом для энергетики Узбекистана.



Энергетическая концепция Узбекистана



Потребление электроэнергии является индикатором состояния экономики. Этот показатель на душу населения в Узбекистане с 1992 года уменьшился с 2,4 тыс. до 1,8 тыс. кВт/час. За это время население Узбекистана выросло с 21 млн до 34 млн чел, то есть на 62%. Для сравнения, энергопотребление в России в 2018 году на одного человека составило 7,4 тыс. кВт/час, а в Казахстане - 5,6 тыс. кВт/час.



В Узбекистане для решения проблемы энергодефицита принята энергетическая концепция. В ней указано, что к 2030 году генерацию электроэнергии планируется увеличить вдвое - с 62,9 млрд кВт/ч. до 120,8 млрд кВт/час. Правительство также разработало концепцию экономического развития страны до 2030 года, в этом документе предусмотрен рост ВВП в 2,1 раза, а ВВП на душу населения - в три раза.



Указанные в энергетической концепции меры - увеличение мощностей путем модернизации тепловых электростанции и строительством малых ГЭС и АЭС - вполне реалистичны. Однако планы по созданию с нуля 27,7% энергомощностей Узбекистана из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и по доведению их общей доли генерации до 15,3% (18,5 млрд кВт/час) вызывают большие вопросы.



Во всем мире производство электроэнергии из ВИЭ в разы дороже, чем из традиционных источников, и субсидируется государством. В качестве примера приведу Казахстан, где доля ВИЭ составляет 2% от общей генерации электроэнергии и закупочные тарифы правительства в 4−6 раз выше, чем для ТЭЦ. В России зеленая энергетика также дотируется государством, и ее доля в общей генерации не превышает 1%.



Троянский конь в долг от мировой финансовой элиты



Солнечные и ветряные электростанции являются экспериментальными объектами в области энергетики - они громоздки, дороги и бесполезны в промышленных масштабах. Солнечные электростанции сопоставимой с АЭС мощностью 2,4 ГВт - это площадь не менее 720 кв. км или 72 000 гектаров земли. И КПД у них всего 20% от мощности. Кроме того, эти сотни тысяч солнечных панелей нужно очищать от пыли, соли и ремонтировать.



Следует понимать, что зеленую энергетику (ВИЭ), уже давно превратили в один из инструментов воздействия глобальной политики, вроде ЛГБТ для общества. Другими словами, для многих стран внедрение ВИЭ сродни "троянскому коню", которого к тому же приобретают в долг. Наглядным примером является стонущая между "зеленой энергетикой" и "Северным потоком - 2" Германия. Зеленая энергетика (ВИЭ) в основном навязывается ресурсодостаточным и платежеспособным странам. Узбекистану же такой сомнительный подарок ни к чему.



Выгода и безопасность АЭС



"Росатом" - мировой лидер в области атомной энергетики и занимает 67% мирового рынка строительства АЭС и 60% глобальных продаж атомных реакторов. К 2018 году 10-летний портфель зарубежных заказов компании составил $ 133,6 млрд - больше, чем портфели заказов всех его западных конкурентов вместе взятых.



"Росатом" строит атомные электростанции в Бангладеш, Венгрии, Египте, Индии, Иране, Китае, Нигерии, Турции, Финляндии и в странах СНГ. Во многих развитых странах мира АЭС занимает существенную часть электрогенерации. В Словакии, Украине, Венгрии и Бельгии атомная энергетика обеспечивает более 50% общей потребности, во Франции - более 70%.



АЭС, которая будет построена в Узбекистане, имеет работающие аналоги в России, которые доказали свою надежность и безопасность. Эта АЭС выдержит землетрясение в девять баллов, падение самолета, полностью защищена от всех внешних воздействий. Пожары, взрывы и природные катаклизмы для объекта не представляют опасности.



По данным энергетической концепции, Узбекистан ежегодно расходует 15,5 млрд кубометров газа для выработки 52,5 млрд кВт/часов электроэнергии. Полезный коэффициент (КПД) газовых ТЭЦ всего 36. Даже с учетом модернизации всех электростанций на природном газе, АЭС в Узбекистане с общей мощностью 2,4 ГВт, с генерацией 18 млрд кВт/час, сэкономит 3,5 млрд кубометров газа в год.



Строительство АЭС не только обеспечит страну дешевой электроэнергией, но и создаст новую технологичную отрасль в экономике и даст толчок развитию образования и науки. На строительстве атомной электростанции в Узбекистане будет занято 8−10 тыс. человек, а после сдачи АЭС в эксплуатацию там будут трудиться 2,5 тыс. человек. При этом одно рабочее место на АЭС дает 10−12 рабочих мест в смежных отраслях. Не трудно посчитать, что в новой отрасли будет работать около 30 тыс. чел.



Очевидно, что подписание контракта с Россией по АЭС, прежде всего, выгодно Узбекистану. Без развития энергетики не будет роста экономики.



Ахмет Бурханов, политолог, экономист



olvvinogradova@rosatom.ru