 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 24.09.2020
18:55  АЭС станет спасательным кругом для энергетики Узбекистана, - А.Бурханов
18:54  Кыргызстан: поклонники фашистов хотят власти, - С.Кожемякин
18:52  Прошлое, которое никогда не становится прошлым, - Б.Мусаев
13:52  Укол от Путина: Поможет ли Трампу русская вакцина "Спутник V"
13:50  "Настоящие казахи – голубоглазые европеоиды?" - Ж.Сабитов
13:46  Быть ли узбекскому жестовому языку?
13:43  Похоронить нельзя достроить. Судьба "Северного потока-2" решится 25 сентября

13:40  Коронавирус в Кыргызстане. Кинотеатры страны на грани банкротства
13:35  Маша Наумова - мечта джигита. Красавица задорно исполнила на комузе (видео)
13:32  В российском Оренбурге отметят юбилей великого казахского поэта Абая (анонс вдео-конференции 25/09)
09:20  В Казахстане отменили смертную казнь. Низкопоклонство перед Западом
09:14  Говорить с детьми о сексе готовы только 13% кыргыз-родителей. Может лучше сразу показывать? - 24.kg
09:13  КырДурьВыборы. Полмиллиарда сомов на агитацию. На эти деньги можно было построить семь школ
08:59  Трамп опоздал: "Пакт Путина-Си Цзиньпина" заключен!
08:52  ТаджВыборы-2020: Власти обещают предотвратить вспышку эпидемии в день голосования
08:49  Жители многоводного таджикского Муминабада жалуются на нехватку питьевой воды, - "РО"
08:47  Поле столкновений: Казахстан в китайско-американской борьбе, - Д.Борисов
08:28  Американский протест - 2020. BLM-Революция. - В.Овчинский
08:27  Российские элиты – от самоубийства к поиску спасения, - М.Иванов
08:13  Беженцев делят на всех. Еврокомиссия представила новую миграционную стратегию ЕС, - "Къ"
08:06  Вместо баб - семирукие, блин, шестиножки... "Картина мира после пандемии будет совершенно другой" - Ш.Мирзиеев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
АЭС станет спасательным кругом для энергетики Узбекистана, - А.Бурханов
18:55 24.09.2020

АЭС станет спасательным кругом для энергетики Узбекистана

Ахмет Бурханов

Узбекистан за годы независимости создал крупные газоперерабатывающие комплексы и заводы, но не построил ни одной крупной электростанции. И сегодня вполне ожидаемо столкнулся с энергодефицитом. Нехватка электричества сдерживает экономический рост страны.

При скудности гидроэнергетических ресурсов, угля, нехватке газа и нерентабельности возобновляемых источников энергии единственным перспективным вариантом для Узбекистана становится атомная энергетика. В этих обстоятельствах подписанное с Россией соглашение о строительстве АЭС можно назвать спасательным кругом для энергетики Узбекистана.

Энергетическая концепция Узбекистана

Потребление электроэнергии является индикатором состояния экономики. Этот показатель на душу населения в Узбекистане с 1992 года уменьшился с 2,4 тыс. до 1,8 тыс. кВт/час. За это время население Узбекистана выросло с 21 млн до 34 млн чел, то есть на 62%. Для сравнения, энергопотребление в России в 2018 году на одного человека составило 7,4 тыс. кВт/час, а в Казахстане - 5,6 тыс. кВт/час.

В Узбекистане для решения проблемы энергодефицита принята энергетическая концепция. В ней указано, что к 2030 году генерацию электроэнергии планируется увеличить вдвое - с 62,9 млрд кВт/ч. до 120,8 млрд кВт/час. Правительство также разработало концепцию экономического развития страны до 2030 года, в этом документе предусмотрен рост ВВП в 2,1 раза, а ВВП на душу населения - в три раза.

Указанные в энергетической концепции меры - увеличение мощностей путем модернизации тепловых электростанции и строительством малых ГЭС и АЭС - вполне реалистичны. Однако планы по созданию с нуля 27,7% энергомощностей Узбекистана из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и по доведению их общей доли генерации до 15,3% (18,5 млрд кВт/час) вызывают большие вопросы.

Во всем мире производство электроэнергии из ВИЭ в разы дороже, чем из традиционных источников, и субсидируется государством. В качестве примера приведу Казахстан, где доля ВИЭ составляет 2% от общей генерации электроэнергии и закупочные тарифы правительства в 4−6 раз выше, чем для ТЭЦ. В России зеленая энергетика также дотируется государством, и ее доля в общей генерации не превышает 1%.

Троянский конь в долг от мировой финансовой элиты

Солнечные и ветряные электростанции являются экспериментальными объектами в области энергетики - они громоздки, дороги и бесполезны в промышленных масштабах. Солнечные электростанции сопоставимой с АЭС мощностью 2,4 ГВт - это площадь не менее 720 кв. км или 72 000 гектаров земли. И КПД у них всего 20% от мощности. Кроме того, эти сотни тысяч солнечных панелей нужно очищать от пыли, соли и ремонтировать.

Следует понимать, что зеленую энергетику (ВИЭ), уже давно превратили в один из инструментов воздействия глобальной политики, вроде ЛГБТ для общества. Другими словами, для многих стран внедрение ВИЭ сродни "троянскому коню", которого к тому же приобретают в долг. Наглядным примером является стонущая между "зеленой энергетикой" и "Северным потоком - 2" Германия. Зеленая энергетика (ВИЭ) в основном навязывается ресурсодостаточным и платежеспособным странам. Узбекистану же такой сомнительный подарок ни к чему.

Выгода и безопасность АЭС

"Росатом" - мировой лидер в области атомной энергетики и занимает 67% мирового рынка строительства АЭС и 60% глобальных продаж атомных реакторов. К 2018 году 10-летний портфель зарубежных заказов компании составил $ 133,6 млрд - больше, чем портфели заказов всех его западных конкурентов вместе взятых.

"Росатом" строит атомные электростанции в Бангладеш, Венгрии, Египте, Индии, Иране, Китае, Нигерии, Турции, Финляндии и в странах СНГ. Во многих развитых странах мира АЭС занимает существенную часть электрогенерации. В Словакии, Украине, Венгрии и Бельгии атомная энергетика обеспечивает более 50% общей потребности, во Франции - более 70%.

АЭС, которая будет построена в Узбекистане, имеет работающие аналоги в России, которые доказали свою надежность и безопасность. Эта АЭС выдержит землетрясение в девять баллов, падение самолета, полностью защищена от всех внешних воздействий. Пожары, взрывы и природные катаклизмы для объекта не представляют опасности.

По данным энергетической концепции, Узбекистан ежегодно расходует 15,5 млрд кубометров газа для выработки 52,5 млрд кВт/часов электроэнергии. Полезный коэффициент (КПД) газовых ТЭЦ всего 36. Даже с учетом модернизации всех электростанций на природном газе, АЭС в Узбекистане с общей мощностью 2,4 ГВт, с генерацией 18 млрд кВт/час, сэкономит 3,5 млрд кубометров газа в год.

Строительство АЭС не только обеспечит страну дешевой электроэнергией, но и создаст новую технологичную отрасль в экономике и даст толчок развитию образования и науки. На строительстве атомной электростанции в Узбекистане будет занято 8−10 тыс. человек, а после сдачи АЭС в эксплуатацию там будут трудиться 2,5 тыс. человек. При этом одно рабочее место на АЭС дает 10−12 рабочих мест в смежных отраслях. Не трудно посчитать, что в новой отрасли будет работать около 30 тыс. чел.

Очевидно, что подписание контракта с Россией по АЭС, прежде всего, выгодно Узбекистану. Без развития энергетики не будет роста экономики.

Ахмет Бурханов, политолог, экономист

olvvinogradova@rosatom.ru

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600962900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 23 сентября 2020 года №419
- Мажилис одобрил депутатский законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию
- Объем финансовой поддержки обрабатывающего сектора холдингом "Байтерек" вырос на 17%
- Н.Нигматулин: фракция "Nur Otan" в Мажилисе заслушает Министра здравоохранения о выплатах медикам компенсации
- Данияр Ашимбаев, политолог: Нам нужны координация и контроль
- Демпартия "Ак жол" просит Министерство Здравоохранения перестроить систему организации лечения онкобольных, не прерывать лечение и наблюдение этих пациентов в период карантина
- Кадровые перестановки
- "Небольшая общественная нагрузка"
- В Казахстане создан Фонд развития промышленности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  