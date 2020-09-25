Зачем русскому языку комиссия по его экспертизе? - Шоахмад Муталов

18:22 25.09.2020 Зачем русскому языку комиссия по его экспертизе?



Шоахмад Муталов



Предыстория этих заметок такова: я услышал сообщение на одном и центральных российских каналов (на каком - не важно, официальные вещи на всех одинаковые) о решении Правительства России создать комиссию по экспертизе русского языка. Затем передали фрагмент речи М. Мишустина по той же теме. Скорее всего, мне послышалось, но, может быть, М. Мишустин действительно сказал, что одной из задач комиссии будет экспертиза грамматики русского языка. Такая новость вызвала у меня недоумение, и я написал по этому поводу на сайт Кремля, президенту Российской Федерации (хотя все обращения рассматривает администрация, так на сайте и написано). От администрации я получил ответ, что обращение переправлено в Министерство науки и образования РФ.



Я не гражданин России, и не русский, живу в Узбекистане, даже в советское время не признавал русский язык своим "вторым родным", о чем честно сообщил в обращении. (Хотя в такой честности сейчас особой заслуги нет. Но и в переписи 1989 года, где была строчка о втором родном языке, я русский не указал.)



Хотя я не гражданин России, я получил ответ Минобрнауки России. Коллеги из Министерства объяснили мне, во-первых, что затронутые мной вопросы к компетенции Министерства не относятся. Странно, что этого не знали в Администрации Президента. Во-вторых, Министерство сообщило, что вопросами орфографии занимается Орфографическая комиссия Академии наук, уже существующая комиссия. И далее Министерство сообщило о других, тоже уже существующих, организациях, занимающихся вопросами развития русского языка и кодификации правил. Но слова о создании новой комиссии и единой языковой политике.



Так вот, недоумение было вызвано, якобы, предстоящим пересмотром грамматики русского языка. Зачем? Неужели исследования грамматики русского языка, которые были выполнены выдающимися российскими и советскими лингвистами, оказались некачественными или устарели? В чем дело?



Прежде, чем написать обращение, я поискал информацию в интернете. В частности, прочитал материал об этом заседании правительства России на сайте ia-centr.ru (https://ia-centr.ru/publications/v-rossii-sozdadut-komissiyu-po-ekspertize-russkogo-yazyka/).



Создание правительственной комиссии по русскому языку является одним из важнейших вопросов повестки, оказалось, сказал М. Мишустин. Создание правительственной комиссии по русскому языку является одним из важнейших вопросов повестки, продолжил Премьер. Скорее всего, он имел в виду повестку дня того заседания правительства, а не вообще Российского государства. Он напомнил, что такое поручение ранее давал президент РФ Владимир Путин. "Наша задача - сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире, для этого необходимо сформировать целостную языковую политику, решением этого вопроса и станет заниматься правительственная комиссия", - сообщил премьер-министр. Это абсолютно ясно и не может вызывать никаких недоумений или возражений.



Кроме того, по словам председателя правительства России, будут "…определены единые требования к созданию словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка". Немного отлегло от сердца. Речь не идет обо всей грамматике русского языка. Но, тем не менее, зачем "определять единые требования к созданию, словарей, справочников, грамматик…"? Ведь существуют лексикология и лексикография, грамматика (как наука), которые были отлично развиты в старые добрые времена. Они и занимались упомянутыми вопросами. Комиссию, на мой взгляд, целесообразно создавать, если указанные науки в кризисе. Так неужели они в России действительно в кризисе? С другой стороны, со временем могут появиться идеи словарей, справочников нового типа и формы. Неужели, на правительственном уровне доказывать необходимость? Или создавать комиссию снова?



Далее сказано М. Мишустиным: "В том числе необходимо провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации". Теперь совсем непонятно. Зачем проводить экспертизу правил русской орфографии и пунктуации? И орфография, и пунктуация отлично разработаны. Орфография отражена в словарях. Пунктуация - в учебниках и справочниках. Зачем их подвергать экспертизе?



Сама мысль об экспертизе орфографии и пунктуации неявно предполагает реформу. Иначе, зачем проводить экспертизу? И реформа не будет укреплять позицию русского языка ни в России, ни в мире. Реформа разом снизит грамотность огромного числа людей, владеющих русским языком. Понадобятся дополнительное время и усилия внести измерения в словари, учебные пособия, справочники и так далее.



В наших, Центрально-азиатских республиках, где уже провели, где теперь проводится реформа алфавита - переход на латинскую основу. Многие авторы писали, что такая реформа приводит к удалению от русского языка. Вот теперь русский язык сам решил удалиться? Еще одним, кроме удаления от русского языка, результатом смены алфавита является масштабное снижение грамотности.



А вот что нам, средне-азиатам, до экспертизы и реформы русского языка. Мне русский - не родной (уже говорил), и немногочисленная группа, которая в переписи населения СССР 1989 года (в надежности ее данных в этом плане я сильно сомневаюсь) назвала русский вторым родным, стала еще малочисленнее. Но русский язык прекрасное средство общения в широком смысле, средство обмена информацией. И те люди за пределами России, кто пишет на русском языке, сразу станут малограмотными, им нужно будет приложить дополнительные усилия для освоения новшеств.



Если что в русском языке и надо пересмотреть, так это огромное множество ненужных иностранных заимствований, в основном, англицизмов. (Впрочем, это - болезнь и языков Центральной Азии тоже.) Но и очистка от них - не задача этой комиссии. Это задача языковой политики, которая формирует общую идеологию, и лингвистики. В обществе должен быть настрой, чтобы не использовать иностранные слова и выражения без нужды: "топ" вместо "лучший", "премиум", "премьер" вместо "высший", "дайвер" вместо "водолаз", "секьюрити" вместо "охрана", "праймериз", "пазл" и тысячи других, типа "вау", "окей", и даже я видел американский жест локтем, сопровождающий их "йес!" в фильме об эпизоде Великой отечественной войны, имевшем место в 1941 году. Из использования, узуса, выделяются слова, которые становятся нормой. Если всем этим станет заниматься комиссия, она будет дублировать работу академических институтов и терминологических комиссий (комитетов). Попутно отмечу, что проблема засилья ненужных иностранных слов есть и в языках стран Центральной Азии. Некоторые, видимо, думают, что стоит что-то назвать по-английски, сразу наступит прогресс.



Поэтому задачей комиссии по экспертизе русского языка целесообразно оставить только выработку языковой политики и исключить все задачи, которые относятся к сфере языкознания, и особенно, экспертизу и пересмотр орфографии и пунктуации.



Вот этот последний абзац и был изложен в обращении к Президенту РФ (Таково требование к помещению обращения на сайт. Все содержание вышеизложенного, в основном, было в приложенном файле.)



Но у меня появились и другие соображения. А именно, но может быть, чтобы столько умных людей выдвинули идею, которая вредит русскому языку. В чем, тогда, дело? Дело может быть в том, что снова применили "пакетирование", как в случае с изменениями в конституцию РФ. В том случае "обнуление президентских сроков" подали в одном "пакете" с улучшением пенсионного обеспечения и другими социальными гарантиями. В случае с экспертизой русского языка, видимо, ключевым является задача выработки единой языковой политики. Языковая политика - дело обычное в полиэтнических государствах, но это сфера социолингвистики, а не чистой лингвистики, и не имеет отношения к орфографии и пунктуации. Вкупе с идеями в дискурсе и закрепленными теперь в Конституции РФ о государствообразующей роли русского народа, культурообразующей роли православия, это наводит на мысль, что "единая языковая политика" означает дальнейшее проведение политики великорусского национализма и движения к образованию "единой российской нации". Надо ожидать, что последуют меры по сужению сферы функционирования других национальных языков. Первые шаги уже давно сделаны. Россия, как верный правопреемник СССР, решила реанимировать политику "русский - второй родной", с прицелом на русский - единственный родной, "русская культура - общесоюзное достояние" и "новую историческую общность людей - российский народ".



"А вам то что?" - могут спросить некоторые. Кроме упомянутого ранее понижения грамотности, хотя и временного, но поголовно всех, ожидаемый результат работы комиссии по экспертизе русского языка в виде "единой языковой политики", должен вызвать осторожность у действительных и потенциальных участников интеграционных организаций. В общественном обсуждении в России по поводу интеграционных процессов есть разнообразие мнений, начиная от нормальной, более или менее равноправной, интеграции при лидерстве России (ввиду размера экономики, численности населения и военного потенциала) до восстановления союза в несколько другом виде и восстановления Российской империи.



По "удельному весу" в российских СМИ (по крайней мере, значимых, центральных) идея восстановления Российской империи перевешивает все. В одном "исполнении" идея выглядит "Россия может существовать только в форме империи", эта идея дополняется утверждением, что империя может существовать, только расширяясь, и "мы вернем наши земли", в другом - "ну и что, империя это такая наднациональная форма организации", еще одном - "никаких национальных образований, только губернии", с одной, сейчас подзабытой, не упоминаемой частью - "русский солдат будет мыть сапоги в Индийском океане". И государства вокруг России, не все, бывшие советские республики, это "сфера влияния", "сфера интересов", "лимитрофы"…



Еще одну идею высказала на телепередаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" (6 сентября) Маргарита Симоньян. Внешне (по крайней мере, для меня внешне) она выглядит как прогноз. Она сказала, что со временем народы поймут и добровольно вернутся в состав единого государства. (Передача была посвящена событиям в Беларуси.) Мне подумалось, что этот внешне прогноз - дипломатически высказанный совет политикам не давить. Ключевое слово - добровольность.



Набирающему силу империализму (от слова "империя") России центрально-азиатские республики могут и должны противопоставить свою интеграцию. Есть все предпосылки для такой интеграции - географические, экономические, исторические, культурные, языковые и появилась политическая воля. Создан и собирается на заседания координационный совет Центрально-азиатских государств. Некоторые российские авторы ревниво пишут об этих заседаниях, что они проходят без участия России. Неучастие России это естественная реакция на усиливающиеся империалистические настроения в России.



Как писал В. Ленин "прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, необходимо сначала решительно и определенно размежеваться" (из объявления об издании "Искры")". (ПСС, т. 6, с. 22) Объединение в одно государство вряд ли возможно. Интеграционные организации возможны и желательны. Но в интеграционных организациях наибольший выигрыш получает тот участник, у которого сильнее экономика. Поэтому и нужно размежевываться с Россией и объединяться между собой, и затем уже с других позиций, возможно, входить в экономические интеграционные организации с Россией. Сравнение экономик России и стран Центральной Азии дает следующую картину (Данные ВБ, 2019, млрд USD, https://ru.wikipedia.org/wiki/Список стран по ВВП (ППС)): Россия - 4282; Казахстан - 508; Узбекистан - 245; Туркменистан - 88,9; Кыргызстан - 35,3; Таджикистан - 32,8. Разрыв между экономикой России и Таджикистана 131 раз, примерно; между Россией и Казахстаном - 8,4 раза; между Казахстаном и Таджикистаном - примерно 15 с половиной раз. В то же время, вместе страны Центральной Азии имеют ВВП в 910 млрд долларов США. Разрыв с Россией - 4,7 раза.



Население стран Центральной Азии составляет примерно 70 млн человек. Это достаточно большой рынок, он позволяет запускать производства, которые при меньшем объеме рынка будут нерентабельными.



Есть прямой смысл образовать центрально-азиатскую интеграционную организацию и, возможно, наднациональную структуру. Образование наднациональной структуры требует соответствующей идеологии. И эта идеология должна быть идеологией общего будущего, в которой вражда, имевшая место в прошлом, в прошлом и остается, как междоусобицы княжеств Древней Руси или мелких королевств Британии, и многих других государств, консолидировавшихся из удельных владений. И такую консолидацию желательно противопоставить нарастающему империализму России. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601047320

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