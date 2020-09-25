Как утверждает молва. В ХХI веке каждый мэр Алматы кладет себе в карман как минимум миллиард неказахской валюты

01:34 26.09.2020 КАК УТВЕРЖДАЕТ МОЛВА: В ХХI ВЕКЕ КАЖДЫЙ МЭР АЛМАТЫ КЛАДЕТ СЕБЕ В КАРМАН КАК МИНИМУМ МИЛЛИАРД НЕКАЗАХСКОЙ ВАЛЮТЫ



Это не журналистское и не блогерское расследование. Это просто сведение определенных фактов и городских легенд в одной точке, а затем скромные выводы. Итак, почему однажды мэром южной столицы 9 августа 2015 года был назначен один человек, хотя все ждали совсем другого? Но один вечерний дастархан в предгорьях Заилийского Алатау все перевернул, и мэром стал Бауржан Байбек, а не Бакытжан Сагинтаев. Последний, к слову, все же стал мэром. Именно он и сменил Б. Байбека в прошлом году, побывав перед этим на таких высоких должностях как целый премьер-министр, а потом уже и целый руководить Администрации Президента. Вот такие карьерные кульбиты.



…Но почему так произошло? Почему на место градоначальника южной столицы понадобился именно тот, кто был относительно молод и зелен - младше всех былых мэров. Кто, и это самое удивительное, не был обременен никаким хозяйственным или коммерческим опытом, в общем не казался человеком, которому можно доверить такое серьезнейшее хозяйство, как бывшая многолетняя столица республики. В былые времена этого музыканта по базовому образованию никто и близко бы не допустил даже в департамент районного акимата. Не говоря уже об городском.



Однако новейший Казахстан практически видевший все – увидел и такое кадровое решение. Просто дело в том, что Бауржан является сыном одноклассника Первого Президента Независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева. И априори входил в так называемый "шапраштинский" клан. Именно последний аргумент видимо оказался наиболее весомым, когда переиграли уже подписанное назначение. Президента страны убедили в таком шаге те, которые имели в виду уже тогда один авантажный проект. Что же это был за грандиозный повод, ради которого решили назначить мэром не Сагынтаева, тухло-осторожного и не совсем своего, а болашакера ("Болашак" - это госпрограмма, согласно которой избранная казахская молодежь поколение за поколением едущая учиться на Запад – Ред.), сына одноклассника президента?



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Версия. Купить горы: как и кем и даже чем связаны Кок-Жайлау, Ремизовка и база ЦСКА?..



Давно отшумели самые жаркие баталии по поводу несостоявшегося курорта на Кок-Жайлау, общественники переключились на передачу земель Или-Алатауского национального парка в аренду частникам, забыв про акимат. А между тем, так до сих пор осталось непонятным – что это было с горнолыжным курортом? Неужели проект ГЛК стоил многочисленных имиджевых потерь и буквально зарытых в землю денег – например, как сообщали СМИ, канализация вдоль улицы крутых ресторанов им. Навои, сейчас идущая из ниоткуда в никуда, а по плану ГЛК предполагалось, что она соединит городской отстойник с нужниками на курорте.



Все началось с того, что в декабре 2015 года аким Алматы Бауыржан Байбек, чьей главной задачей на новом посту и стало строительство грандиозного курорта, куда правительство готово было вложить миллиарды долларов из бюджета, презентовал план реорганизации присоединенных территорий Бостандыкского района Алматы. Это микрорайоны и дачные массивы в ущелье Ремизовка. Помимо улицы Навои, через Ерменсай проходит самый удобный заезд на плато Кок-Жайлау. Планировалось здесь расширять дороги до четырех полос. Тогда как с восточной стороны, со проспекта Достык дорогу на Кок-Жайлау в инженерном смысле слишком накладно строить – уж больно сложен там рельеф. Тогда как с западной стороны подступы пологие и удобные.



Наличие густой застройки как бы не позволяет заниматься расширением трасс. Другое дело, что большинство построек – это дачи, которые можно снести и практически ничего за это не платить. То есть, такая большая кормушка. Освободившиеся

территории должна была занять инфраструктура, обслуживающая Кок-Жайлау: гостиницы, рестораны, кафе, сауны, коттеджи и так далее.



Кроме того, из Ремизовки дороги ведут и на горнолыжную базу ЦСКА, ныне пустующую. На этой базе, точнее на этом пятне (от самой базы там не осталось даже рожек с ножками) планировали построить канатную дорогу, поднимающую всех желающих на фуникулерах на Кок-Жайлау. Получился бы такой полузакрытый анклав для своих, особенно после очистки западной части Ремизовки от "дачников". А чтобы добраться до фуникулерной станции и до самой фэшэнебельной горнолыжной базы предполагалось так же расчистить от строений оба берега реки Малой Алмаатинки в том месте, откуда от Навои понеслась бы эта пологая, сравнительно небольшая по километражу автотрасса в роскошном природном обрамлении. И все это великолепие в целом, по сравнению с тем же Шымбулаком, вот, всего-то на

расстоянии вытянутой руки от кольцевого проспекта Аль-Фараби. Ну а самые крутые и нетерпеливые, а проще говоря, настоящие хозяева Кок-Жайлау могли вообще, практически молниеносно перемещаться туда и обратно на геликоптерах. Скажем из резиденции самого главы государства. Вот такой задумывался план.



И поэтому на хозяйство пришел не послушный и вялый (но всегда себе на уме!) Сагинтаев, а бойкий болашакер, слабо разбирающийся в планах Б и В. Но тогда по дальнейшей теории все выглядело просто космически: это был и будущий премьер, а некоторые особенно горячие и восхищенные комментаторы писали в соцсетях, даже претендентом на высшую государственную должность. Но недаром существует горькая народная сентенция – человек предполагает, ну а Бог располагает. Отдельно взятый курорт на плато Кок-Жайлау, конечно, не стоил бы тех имиджевых потерь, какие понесла команда Байбека и он сам в связи с его строительством. Однако если рассматривать его как часть анклава, при этом учитывая, что по курорту так и не была предоставлена проектно-сметная документация, овчинка выделки стоила. Почему не была предоставлена ПСД? Да потому, что из нее выяснились бы реальные мощности подстанции на Кок-Жайлау, построенной акиматом задолго до каких бы то ни было слушаний. Объемы сточных вод, которые предполагалось сбрасывать в городскую канализацию. Все эти сведения позволили бы понять реальные масштабы задуманного.



Именно поэтому команда предыдущего акима с упрямством Дон Кихота, борющегося с ветряными мельницами, продвигала проект ГЛК в массы, нанимая лидеров общественного мнения, включая таких величин как кинорежиссер Ермек Турсунов и т.д. нарушая процедуры и буквально затыкая активистам рты. Одновременно множество жителей присоединенных к Алматы территорий еще с 2015 года обивали многочисленные пороги, пытаясь добиться коммунальных благ, доступных жителям других городских районов. И ведь на благоустройство их территорий, как опять же вещали СМИ, как электронные так и печатные, выделялись миллиарды по госпрограммам. На бумаге все благополучно осваивалось и строилось, но в той же Ремизовке, например, водопровод и канализация принадлежат частникам, а отводы к этим трубам вообще построены на деньги самих местных жителей. В отчетах

все эти работы приписываются чиновникам. Расчет очевиден – все равно дачные массивы пойдут под снос, а оставшаяся инфраструктура автоматически перейдет на баланс города. Так что можно писать отчетики, а разницу между реально потраченным и "сэкономленным" - прямиком в оффшоры. Там было столько, что видимо хватило бы на все про все.



В итоге стараниями общественности все эти планы посыпались в труху, а вместе с ними – и миллиарды бюджетных средств, которые акимат успел потратить на строительство инфраструктуры. Однако идея анклава, похоже, не умерла

окончательно – сейчас эко-активисты отслеживают

подозрительную активность городских чиновников, часть из которых, кстати, осталась в наследство от прошлой команды, вокруг горнолыжной базы ЦСКА. Ну, как говорится, если не в дверь, так в окно…



А что происходит сечас?



Ну а чем же пробавляется нынешний мэр южного мегаполиса? Как и все мэры добивает Алматы. Чем? Набиванием собственных карманов. Каким образом? Не будем про карантин копать. Только одна деталь.



Допустим, раньше Д. Назарбаева имела (имеет?) влияние на обоих мэров. Но есть и другие члены клана, внутри которого всегда были свои трещины. Начнем с того, что по всей видимости Б. Сагынтаев кажется нашел себе точку опоры в Алматы. Им стал говорят небезызвестный младший брат Первого Президента страны, который имеет в Алматы неимоверное количество, если можно так выразиться "бизнесов". В том числе и строительные объекты.

Деньги куются представителями известного семейства без заминки и даже с большей интенсивностью – уплотняется финансовая подушка на случай форс-мажора.



Определенные разногласия, которое обычно возникают между ушедшим и пришедшим градоначальником (а Сагинтаев уже больше года рулит южным портом) надо полагать были снивелированы Б. Назарбаевым. Это видно по тому, что даже то, что не подписывал предыдущий градоначальник, нынешний подмахнул массово и "не глядя". В итоге запустились почти все проекты, связанные с точечными застройками, которые уродуют сложившийся ландшафт и архитектурный облик бывшей столицы. Разумеется, это началось не при Б.Сагинтаеве, но он уже внес свою заметную "лепту". Надо ли говорить что городская инфраструктура получает колоссальные новые нагрузки и рано или поздно все это выйдет боком? В разных точках города часто отключается по несколько раз в неделю, а то и на дню, электричество. Качество воды уже в центре города давно оставляет желать лучшего. Еще хуже дело обстоит с этим на окраинах.



Кстати, одной из фишек действующего мэра стал лозунг: "Город без окраин". Тот же самый молодой район города - Наурызбайский - пиарщики Сагинтаева пышно назвали "Новы Алматы". Там разворачиваются работы по обеспечению водоснабжением и другими благами городской цивилизации для бывших сельчан. Но у алматинцев уже есть печальный опыт огромных строк в бюджете. Вновь закачиваются в громкие программы не менее громкие деньги. Хотя, по идее, все это должно уже было быть, и, причем

давно!



Отсюда вечные вопросы: почему госбюджет так бездарно тратиться? Есть ли гарантии, уверенность что все эти преобразования не замрут на каком-то этапе? И вновь все останется на бумаге? А самое животрепещущее - когда же

наконец власть начнет отчитываться за былые траты? Как так волшебно получается, что каждый мэр натворив дел и долгов, спокойно покидает кресло мэр Алматы? Схема "рука руку моет" видимо непрошибаема. Легко быть реформатором за счет госбюджета. Уже сейчас пишут в соцсетях и телеграмм-каналах, что администрация города ворочает куда большим деньгами, чем это было у предыдущего на таком же этапе. А результатов то

ноль. Только бодрые репортажи о том, как расцветет "Новый Алматы". Ковид ковидом, но сам город в это время просто утопает в грязи, в мусоре. Как шутят едкие комментаторы соцсетей: "Никак "окраины" проникли в "центры"".



Говорят новый президент страны Касым-Жомарт Токаев не особо тепло относится к Б. Байбеку. Но похоже своей невнятностью, равно как и все более выпирающейся подверженностью к традиционным мздоимным и прочим грехам руководителей крупнейшего города, такое же отношение заслужил у Токаев и его прошлогодний кратковременный руководитель АП. Прилетевший буквально в пятницу в Алматы с инспекцией глава государства

спустившись с борта не подал руки встречавшему его у трапа акиму, лишь сухо кивнув ему. Очень яркий намек на толстые обстоятельства. Отстоит ли Сагинтаева теперь "библиотечный" клан? Этот вопрос повисает пока что в воздухе. Но зато теперь совершенно ясно в чем же состоит задача Б.Сагинтаева. Она двуедина: это прикрыть грехи предыдущего мэра, а заодно продолжить качать темы интересные "шапраштинскому" клану и "Библиотеке". Оба этих понятия в экономической и политической модели современного Казахстана почти тождественны.



Ержан САБКЕНОВ Источник - ЦентрАзия

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