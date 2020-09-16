 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 27.09.2020
16:47  Власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию
15:44  Белорусский Майдан - репетиция российского?
15:38  Жизнь в палатках: тысячи мигрантов из ЦА застряли в РФ и ждут возвращения на родину
15:36  Памяти миротворца майора Бударина, - П.Густерин
15:35  Ученые объяснили "большую хитрость" коронавируса
15:27  Наследие Дональда Трампа. Стала ли Америка снова великой и богатой? - А.Калмыков
10:05  "Армения нарушила перемирие, напав на...". Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией

09:50  МО Азербайджана подтверждает потерю военного вертолета
09:47  Возможна ли очередная война между Россией и Турцией, - А.Храмчихин
09:43  Забытый Алжир. Как французские спецслужбы убивали своих же граждан, - Le Mond
09:37  Атаки отбиваем, танки жжем, - рапортует Армения
09:33  Похоже, Азербайджан решился на "молниеносный" блицкриг
09:21  Началась новая армяно-азербайджанская война: противоречивые сводки
Суббота, 26.09.2020
21:16  Чильдухтарон. Скалы-замки Таджикистана (видео)
20:37  Большая игра для срединной ЦентрАзии. Страны региона балансируют между Западом, Китаем и Россией, - Ст.Притчин
16:04  Пол Коллиер: Капитализм постепенно "сходит с рельс"
15:59  Мустафа Адиб окончательно отказался от поста премьера Ливана
10:17  "Уезжают не только славяне, но и казахи". Казахстан собирает чемоданы, - "Караван"
08:48  Транс-Евразийский автобан Москва-Казань построит китайская CRCCI. Есть контракт
01:34  Как утверждает молва. В ХХI веке каждый мэр Алматы кладет себе в карман как минимум миллиард неказахской валюты
00:38  Последнее селфи Америки? Между ужасным концом и ужасом без конца, - Ю.Селиванов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Памяти миротворца майора Бударина, - П.ГустеринПамяти миротворца майора Бударина, - П.Густерин
15:36 27.09.2020

П.В. Густерин

Памяти миротворца майора Бударина

26 апреля - день памяти российского миротворца майора Бударина, погибшего при выполнении служебных обязанностей в составе российского контингента миротворческой Миссии ООН в Конго (Киншаса). Вячеслав Юрьевич Бударин - единственный российский миротворец, погибший в этой африканской стране. Будучи одноклассником Вячеслава, я захотел рассказать о нем россиянам, чтобы они смогли узнать, чем жил и как формировался будущий миротворец, отдавший жизнь за нашу Родину перед глазами мирового сообщества.

Мы с Вячеславом встретились в 4-м "в" классе средней школы №2 города Норильска, куда в сентябре 1982 г. я приехал со своими родителями, и учились вместе до выпускного вечера. Нас сблизило то, что Слава тоже не был коренным норильчанином: он родился в Челябинске. Его мама, Ольга Ивановна, воспитывала сына одна.

Иногда мы ходили друг к другу в гости, благо, что до 7-го класса жили мы по соседству. Переехав в 7-м классе в другой, весьма удаленный район города, Слава не оставил свою школу, а целых четыре года ездил на занятия издалека, несмотря на северные холода и ветра. В этой приверженности родной школе проявился Славин характер.

Слава окончил художественную школу и все школьные годы рисовал для нашего класса стенгазеты, хотя среди сверстников отличался ростом и силой. Будучи от природы очень сильным, Слава лишь в 8-м классе всерьез занялся спортом: это были лыжи - самый подходящий вид спорта для крайнего Севера, где снег лежит до начала лета.

Когда в 10-м классе одноклассники стали делиться своими планами на будущее, я был удивлен, что Слава выбрал для дальнейшей учебы Военный институт, решив стать военным переводчиком: в школе мы вместе изучали немецкий язык, и особого интереса Слава к нему не проявлял, не считая 10-го класса, когда он, готовясь к вступительным экзаменам, стал заниматься с репетитором. Это принесло свои плоды, поскольку Славе удалось с первого раза поступить в выбранный вуз, хотя наши учителя его и отговаривали: у выпускников нашей школы в этом вузе уже были неудачи. Здесь опять проявился Славин характер.

Изучая на восточном факультете кхмерский язык, как второй язык и тоже с нуля Вячеслав выучил французский: в дальнейшем именно с этим языком ему и пришлось работать, причем с самыми разными франкоязычными группами. В Йемене, где мне в 2003-2005 гг. довелось работать в Посольстве РФ, я общался с военным переводчиком арабского языка Владимиром Быковцевым, который рассказал мне, что он встречался с Вячеславом, когда передавал ему группу франкоязычных алжирцев, которым, как оказалось, удобнее было работать с переводчиком французского языка, а не арабского.

Примечательно, что любимым писателем Вячеслава в школьные годы был французский автор, а именно - Жюль Верн. Я думаю, Слава в старших классах стал иногда употреблять французские слова и выражения под влиянием творчества Жюля Верна: в нашем классе французский язык никто не изучал. А в Военном институте его вторым языком стал французский по очевидной причине: Камбоджа, где кхмерский язык является государственным, - бывшая французская колония.

В качестве российского военного наблюдателя со знанием французского языка Вячеслав в январе 2003 г. был включен в состав Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго. Здесь он погиб 26 апреля 2003 г. в результате взрыва противотанковой мины. Это произошло вблизи населенного пункта Команда, на северо-востоке страны.

Летом 2011 г. в Посольстве России в Киншасе была открыта мемориальная доска в память погибшего миротворца, а на месте его гибели была установлена памятная плита.

Я хорошо помню день 26 апреля 2003 г., поскольку в этот день я приехал в Йемен в свою первую загранкомандировку. Но о том, что в этот день погиб Вячеслав, я узнал лишь спустя годы от наших норильских одноклассников.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601210160
Новости Казахстана
- Сенаторы приняли законы о ратификации международных соглашений
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел в Шардаре семинар-совещание по развитию рыбной отрасли страны
- В Мажилисе рассмотрели вопросы обеспечения занятости казахстанцев
- Кадровые перестановки
- "Уезжают не только славяне, но и казахи": стоит ли ожидать массового отъезда в Россию после карантина
- Казахстан присоединился к международному протоколу об отмене смертной казни
- Фонд "Самрук-Қазына" возвращается к активной фазе реализации программы приватизации
- Граждане, продав авто, не снимают с учета или не переоформляют на покупателя
- Дональд Трамп не сдастся какой-то почте
- Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  