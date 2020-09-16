Памяти миротворца майора Бударина, - П.Густерин

15:36 27.09.2020

П.В. Густерин



Памяти миротворца майора Бударина



26 апреля - день памяти российского миротворца майора Бударина, погибшего при выполнении служебных обязанностей в составе российского контингента миротворческой Миссии ООН в Конго (Киншаса). Вячеслав Юрьевич Бударин - единственный российский миротворец, погибший в этой африканской стране. Будучи одноклассником Вячеслава, я захотел рассказать о нем россиянам, чтобы они смогли узнать, чем жил и как формировался будущий миротворец, отдавший жизнь за нашу Родину перед глазами мирового сообщества.



Мы с Вячеславом встретились в 4-м "в" классе средней школы №2 города Норильска, куда в сентябре 1982 г. я приехал со своими родителями, и учились вместе до выпускного вечера. Нас сблизило то, что Слава тоже не был коренным норильчанином: он родился в Челябинске. Его мама, Ольга Ивановна, воспитывала сына одна.



Иногда мы ходили друг к другу в гости, благо, что до 7-го класса жили мы по соседству. Переехав в 7-м классе в другой, весьма удаленный район города, Слава не оставил свою школу, а целых четыре года ездил на занятия издалека, несмотря на северные холода и ветра. В этой приверженности родной школе проявился Славин характер.



Слава окончил художественную школу и все школьные годы рисовал для нашего класса стенгазеты, хотя среди сверстников отличался ростом и силой. Будучи от природы очень сильным, Слава лишь в 8-м классе всерьез занялся спортом: это были лыжи - самый подходящий вид спорта для крайнего Севера, где снег лежит до начала лета.



Когда в 10-м классе одноклассники стали делиться своими планами на будущее, я был удивлен, что Слава выбрал для дальнейшей учебы Военный институт, решив стать военным переводчиком: в школе мы вместе изучали немецкий язык, и особого интереса Слава к нему не проявлял, не считая 10-го класса, когда он, готовясь к вступительным экзаменам, стал заниматься с репетитором. Это принесло свои плоды, поскольку Славе удалось с первого раза поступить в выбранный вуз, хотя наши учителя его и отговаривали: у выпускников нашей школы в этом вузе уже были неудачи. Здесь опять проявился Славин характер.



Изучая на восточном факультете кхмерский язык, как второй язык и тоже с нуля Вячеслав выучил французский: в дальнейшем именно с этим языком ему и пришлось работать, причем с самыми разными франкоязычными группами. В Йемене, где мне в 2003-2005 гг. довелось работать в Посольстве РФ, я общался с военным переводчиком арабского языка Владимиром Быковцевым, который рассказал мне, что он встречался с Вячеславом, когда передавал ему группу франкоязычных алжирцев, которым, как оказалось, удобнее было работать с переводчиком французского языка, а не арабского.



Примечательно, что любимым писателем Вячеслава в школьные годы был французский автор, а именно - Жюль Верн. Я думаю, Слава в старших классах стал иногда употреблять французские слова и выражения под влиянием творчества Жюля Верна: в нашем классе французский язык никто не изучал. А в Военном институте его вторым языком стал французский по очевидной причине: Камбоджа, где кхмерский язык является государственным, - бывшая французская колония.



В качестве российского военного наблюдателя со знанием французского языка Вячеслав в январе 2003 г. был включен в состав Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго. Здесь он погиб 26 апреля 2003 г. в результате взрыва противотанковой мины. Это произошло вблизи населенного пункта Команда, на северо-востоке страны.



Летом 2011 г. в Посольстве России в Киншасе была открыта мемориальная доска в память погибшего миротворца, а на месте его гибели была установлена памятная плита.



Я хорошо помню день 26 апреля 2003 г., поскольку в этот день я приехал в Йемен в свою первую загранкомандировку. Но о том, что в этот день погиб Вячеслав, я узнал лишь спустя годы от наших норильских одноклассников.