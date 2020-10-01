 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 01.10.2020
15:51  Армения признала гибель Су-25. Летчик оказался русским. Азербайджан утверждает, что сбито уже 2 "сушки"
15:30  Скорбим и призываем... Путин, Трамп и... Макрон выступили с совместным заявлением по Карабаху
14:39  В Калифорнии рухнул истребитель-невидимка F-35 после столкновения с самолетом-заправщиком (видео)
14:15  Карабахский конфликт может стать концом российской стратегии умиротворения Турции, - Д.Марьянович
13:50  Неожиданный альянс Нетаньяху и Эрдогана против Ирана в Нагорном Карабахе? - Аншел Пфеффер
13:43  Администрация президента Токаева: исторический очерк, - Д.Ашимбаев
13:38  Мусульманский Ренессанс как (де) повестка дня на XXI -й век правительству Узбекистана, - Б.Мусаев

13:20  Элиты - слабое звено в безопасности России. Получится ли их национализировать?
11:02  Кому не терпится сжечь Азербайджан и Армению в огне междоусобия? - В.Прохватилов
10:04  Губернатор российской Камчатки создал "министерство счастья". На зиму завезли пароход с "огненной водой"?
09:52  Камчой по жопе - а-я-яй. У узб-хокимов отобрали некоторые "функции"
09:28  Крот истории. Человечество начинает вспоминать давно забытые истины, - Александр Проханов
08:57  Старпер-шоу. В США завершились скандальные теледебаты Трамп-Байден
08:46  Ах вы су-у-у... дари мои. 15 кыргызских партий подписали "Договор о свободе слова"
08:43  "Нам нужен Сталин". В чем опасность этой фразы для Казахстана? - Р.Абдрахманов
08:38  Война в Карабахе перекинется на Россию - размечтался Bloomberg
08:36  Это Кара-Кара-Кара, Кара-Кара-Кара-Бах. Армения и Азербайджан повышают ставки в битве за спорный регион, - "Къ"
07:42  Нагорный Карабах: первые поражения Алиева, - С.Тарасов
00:28  Выпустили из каталажки "черного генерала" КазФинпола Аманбаева. Отсидел 5 из 14 лет и исправился?
00:24  Призрак Байдена как крупнейшая в истории США афера демократов, - А.Халдей
00:11  На нефтяной волне: ценам на черное золото предрекли новое пике
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Мусульманский Ренессанс как (де) повестка дня на XXI -й век правительству Узбекистана, - Б.Мусаев
13:38 01.10.2020

Бахадыр Ф. Мусаев. Мусульманский Ренессанс как (де) повестка дня
на XXI -й век правительству Узбекистана
(в порядке полемики)

Второй день хожу под впечатлением, пораженный тем , что.....
Оказывается, президент Ш. Мирзиеев посмертно наградил орденами "Буюк хизматлари учун" за вклад в формирование национальной системы образования.
3-х узбекских джадидов-просветителей начала прошлого века – Авлони (1878- 1934), Бехбуди (1875−191)и Мунаввар кары(1878−1931).
Конечно, впечатлен также следующими духоподъемными словами президента
"Мне, как и многим представителям интеллигенции, не дает покоя мысль о том, что наши предки-просветители, джадиды, могли еще в ХХ веке свершить третий Ренессанс. Священную мудрость „Нет и не может быть иного пути к спасению, кроме знания" они сделали своим жизненным кредо", - отметил президент, добавив, что создание фундамента в Узбекистане для новой эпохи Возрождения определено как главная цель.
(см. www. centrasia.ru 30 09 2020, источник gazeta.uz)
И еще было им сказано
"Неповторимое, уникальное научно-духовное наследие наших великих предков должно стать постоянной программой действий для нас. Мы должны держаться за это бессмертное достояние, черпать в нем силы и вдохновение. И в соответствии с этими идеалами необходимо развивать прежде всего национальную систему образования".

Что такое, так называемый третий мусульманский ренессанс применительно к современному Узбекистану и мыслимо ли рассуждать в подобном плане, имея здоровую голову , если не отрываться от реальности, не запамятовать состояние (состоятельность) государства, экономики, нравственно- духовный уровень (в т.ч. нравы) общества и т.д. и т.п. ?
Я как один из множества простодушных, проживший к настоящему времени у себя в стране вот уже безвыездно более трети века, имею сказать слово за фундамент для новой эпохи Возрождения.
На фоне происходящего здесь во всех сферах жизни здесь, разговор о создании фундамента для названной новой эпохи, является в лучшем случае чистейшей воды маниловщиной или грезами мечтателя. На мой взгляд, прожект относительно Возрождения, представляет собой, по сути, тот же самый близнец известной идеи –фикс государства с великим будущим. Впрочем, новизна его в том, что это почин или, лучше сказать, мировой проект типа "колумбуса", принадлежащего лично президенту Ш Мирзиееву , как очередного реформатора, открывшего Узбекистану путь выхода к национальному прогрессу, читай, возрождающего и продвигающего дальше, глубже и шире эпоху Каримова, когда и где открываются безграничные возможности не только ворам и воровству, лжи, лгунам и лицемерам , крысам и им подобным (хищникам покрупнее) негодяям, а и абсолютно свободному развитию бедности, нищеты и сопутствующим проявлениям кретинизма, идиотизма, ...
На этих вещах до сей поры, вот уже почти треть века стоит национальная государственность, которая поднимается все выше и выше в своем мнимом могуществе ....Словом, новейшая наша славная история демонстрирует картину наступления времени Хамов, когда и где, творимый ими беспредел еще не предел.
Вот и все и не все...

Бахадыр Ф. Мусаев 01.10.2020 Ташкент Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601548680
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил депутатский законопроект по вопросам образования
- А. Мамин поручил обеспечить 100%-ную готовность санитарно-эпидемиологических мероприятий
- Состоялся телефонный разговор Н.Нигматулина со спикером Парламента Азербайджана С.Гафаровой
- Правительство рассмотрело готовность регионов к отопительному периоду
- Администрация президента Токаева: исторический очерк. Часть 3. Поствыборное
- Депутаты "Ак жола" требуют дополнить кредитную амнистию снижением процентов по кредитам и введением банкротства физических лиц, без которых вопрос об амнистии будет всплывать постоянно и подтолкнет не платить кредиты даже добросовестных заемщиков
- По итогам т. г. 99% сельского населения получат доступ к широкополосному интернету - А. Мамин
- Состоялся телефонный разговор Помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан А.Исекешева с Секретарем Совета Безопасности Республики Армения А.Григоряном
- Премьер-Министр РК А. Мамин обсудил с главой ЕАБР Н. Подгузовым реализацию инвестпроектов в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  