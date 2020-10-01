Мусульманский Ренессанс как (де) повестка дня на XXI -й век правительству Узбекистана, - Б.Мусаев

13:38 01.10.2020

Бахадыр Ф. Мусаев. Мусульманский Ренессанс как (де) повестка дня

на XXI -й век правительству Узбекистана

(в порядке полемики)



Второй день хожу под впечатлением, пораженный тем , что.....

Оказывается, президент Ш. Мирзиеев посмертно наградил орденами "Буюк хизматлари учун" за вклад в формирование национальной системы образования.

3-х узбекских джадидов-просветителей начала прошлого века – Авлони (1878- 1934), Бехбуди (1875−191)и Мунаввар кары(1878−1931).

Конечно, впечатлен также следующими духоподъемными словами президента

"Мне, как и многим представителям интеллигенции, не дает покоя мысль о том, что наши предки-просветители, джадиды, могли еще в ХХ веке свершить третий Ренессанс. Священную мудрость „Нет и не может быть иного пути к спасению, кроме знания" они сделали своим жизненным кредо", - отметил президент, добавив, что создание фундамента в Узбекистане для новой эпохи Возрождения определено как главная цель.

(см. www. centrasia.ru 30 09 2020, источник gazeta.uz)

И еще было им сказано

"Неповторимое, уникальное научно-духовное наследие наших великих предков должно стать постоянной программой действий для нас. Мы должны держаться за это бессмертное достояние, черпать в нем силы и вдохновение. И в соответствии с этими идеалами необходимо развивать прежде всего национальную систему образования".



Что такое, так называемый третий мусульманский ренессанс применительно к современному Узбекистану и мыслимо ли рассуждать в подобном плане, имея здоровую голову , если не отрываться от реальности, не запамятовать состояние (состоятельность) государства, экономики, нравственно- духовный уровень (в т.ч. нравы) общества и т.д. и т.п. ?

Я как один из множества простодушных, проживший к настоящему времени у себя в стране вот уже безвыездно более трети века, имею сказать слово за фундамент для новой эпохи Возрождения.

На фоне происходящего здесь во всех сферах жизни здесь, разговор о создании фундамента для названной новой эпохи, является в лучшем случае чистейшей воды маниловщиной или грезами мечтателя. На мой взгляд, прожект относительно Возрождения, представляет собой, по сути, тот же самый близнец известной идеи –фикс государства с великим будущим. Впрочем, новизна его в том, что это почин или, лучше сказать, мировой проект типа "колумбуса", принадлежащего лично президенту Ш Мирзиееву , как очередного реформатора, открывшего Узбекистану путь выхода к национальному прогрессу, читай, возрождающего и продвигающего дальше, глубже и шире эпоху Каримова, когда и где открываются безграничные возможности не только ворам и воровству, лжи, лгунам и лицемерам , крысам и им подобным (хищникам покрупнее) негодяям, а и абсолютно свободному развитию бедности, нищеты и сопутствующим проявлениям кретинизма, идиотизма, ...

На этих вещах до сей поры, вот уже почти треть века стоит национальная государственность, которая поднимается все выше и выше в своем мнимом могуществе ....Словом, новейшая наша славная история демонстрирует картину наступления времени Хамов, когда и где, творимый ими беспредел еще не предел.

Вот и все и не все...



Бахадыр Ф. Мусаев 01.10.2020 Ташкент Тузель-2