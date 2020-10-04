Грозит ли Узбекистану мирзиеевский ренессанс? - Б.Мусаев

14:53 04.10.2020 Бахадыр Ф. Мусаев К СЛОВУ О СЛОВЕ " ОДИОЗНОСТЬ" И О ТЕХ, ЧЬЕ ИМЯ ОДИОЗНО ДЛЯ МНОЖЕСТВА УЗБЕКИСТАНЦЕВ.

(Из записок простодушного).



"Янги хоким кельди,

Ваъдалар коп-коп булди,

Хаммаси чиппакка чикди"

"Новые правители пришли,

Обещания – полные мешки,

Вскоре полопались они"

(Узбекская поговорка)



Сказано, что Узбекистан сегодня, это страна, вышедшая на путь национального прогресса.



Так ли на самом деле? Сущая, правда, если верить нынешним персонам власти. Ведь говорят они слова удивительные, потрясающие воображение обывателя. Дальше, еще больше. Судя, по не менее громогласному утверждению главы государства Узбекистан не только выходит на путь национального прогресса, а ставится задача создания в стране фундамента для новой эпохи Возрождения. Разумеется, должно теперь всем понимать и работать, жить согласно новому порядку вещей, а именно, руководствуясь и вдохновляясь данной целевой установкой....

Да уж...не мелочится президент Узбекистана на "мелочи" жизни, как уровень той же самой жизни, хотя подобно предшественнику во власти не перестает сулить множеству благополучие и процветание. Действительно, послушать их (власть), будто Узбекистан быстро добьется экономического роста, социально –духовного подъема.., национального самосознания и....Вот –вот произойдет прорыв в (раз)решении существующих проблем странового уровня, стоит лишь создать в стране фундамент для новой эпохи.... Написал я и остановился после слов "создать фундамент новой эпохи...", потому что в голову по ассоциации идет нечто аналогичное, близкое относительно складывающейся ситуации в стране типа, ожидаемого очень и очень светлого впереди, Узбекистана как государства с великим будущим , которое ("нечто аналогичное, близкое... ситуации..." ) мы уже проходили О чем я?

I.Впрочем, читатель лучше сообразит, к чему клоню, сам поразмыслит, если напомню следующий фрагмент остроумной тирады, принадлежащей ташкентскому журналисту Кариму Бахриеву относительно того, что происходило в Узбекистане в 90-е годы с идеей демократии, сравнит с тем, что происходит с выдвинутой в 2000 –м году идеей "национального прогресса", уже, спустя несколько месяцев развитой и , несомненно, обогащенной эпохальной мыслью о третьем Ренессансе.

" На заре независимости начали говорить "об окончательном и бесповоротном выборе демократического пути развития". ..Потом через два – три года стали говорить об "углублении процесса демократизации" Еще через пять лет выдвинули идею об "основных направлениях углубления демократических реформ" Затем объявили о " совершенствовании процесса демократизации" Сейчас начали говорить о "либерализации и демократизации общества". Публицисты начали писать "о коренных поворотах в деле углубления демократических реформ" (см об этом подробно Бахриве Карим СЛОВО О СВОБОДЕ СЛОВА М 2003, с 161)

И еще хотел бы обратить внимание, что журналист, рефлексируя на предмет о демократии, делает акцент на том факте, что " не готовыми к демократии оказываются не люди, а те, кто ловко манипулирует населением от его имени. И никогда по своей воле бюрократия не будет готова, так как демократия и свобода слова противопоказаны ей" (см там же, указ соч., с. 162)

Действительно, надо жить в Узбекистане, чтобы видеть реальность такой, какой она не представляется и воспринимается со стороны, а есть на самом деле.

Надо жить в Узбекистане и тогда увидишь его, что он из себя представляет сегодня, увидишь натуральную социальную картину, как живет множество Например, я простодушный , один из этого множества могу засвидетельствовать. Страна не то чтобы далеко ушла вперед (об этом нет и речи), а, выражаясь метафорически, продолжает стоять на обломках эпохи Каримова. Узбекистанцы как жили здесь и сейчас (1989-2016) , так и живут сегодня наперекор существующему порядку вещей, выживают. Люди наши только потому и выживают, что опираются на свой здравый смысл

И еще.

II.Наконец, если к слову об одиозности и о тех, кто является одиозным для множества, то в качестве одного из множества узбекистанцев имею сказать следующее

Лично для меня одиозно все то, что связано с теми людьми, кто по моим наблюдениям своими поступками, словами и делами вызывает у меня недобрые чувства и мысли Да, и любой, кто, помимо здравого смысла обладает мало – мальской способностью рефлексировать , то видит одну за другой незабываемо- зрелищные картины социальных реалий, связанные с сегодняшними масштабами воровства, коррупционизма, подлости, лицемерия, цинизма и т.п. Это все на фоне "талантов" ораторствующих вождей –птенцов гнезда ИАКова (пресловутой "команды триумфаторов") относительно их готовности укреплять суверенитет, независимость, трудиться во имя ... Между тем, очевидно, что Узбекистан отнюдь не поднялся, благодаря объявленной независимости, а в силу вышеупомянутых проявлений криминала ударился крепко об историческое дно (читай, перед нами наша, натурально обосравшаяся новейшая социально-политическая история) В результате падения с него пали старые одежды эпохи Каримова и не прикрыть эту ее срамоту и грязь никакими словами о выходе страны на т.н. "путь национального прогресса", беспочвенно- амбициозными и столь же смехотворными заявлениями насчет третьего Ренессанса.

Хрестоматийная истина гласит, что политический язык нужен для того, чтобы ложь звучала правдиво . Я вспомнил невольно названную истину, когда днями услышал (прочитал) в Сети шибко серьезные и будто серьезно прозвучавшие вещи из уст самого президента Узбекистана. Я имею в виду, конечно, слова "Ренессанс", "новая эпоха Возрождения"

Оно, конечно, Шавкат Мирзиеев не Александр Македонский и даже не Хусейн Байкара. У первого, известно, был учитель, великий философ Аристотель, у второго в статусе приближенных к власти султана, в роли неформальных советников и друзьях ходили поэты –мыслители, гуманисты Навои и Джами.

Право, можно иронизировать над сказанным президентом, хотя бы и потому, например, что у него тоже есть советник, пишущий речи и доклады. Разумеется, по масштабу интеллекта и иным человеческим качествам он не такой великий, как каждый из упомянутых великих...

Да, смеюсь я. Почему бы незлобиво не посмеяться, если согласно версии президента, оказывается, джадиды , могли еще в XX веке свершить третий Ренессанс. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Кто знает, быть может, в XXI веке сработает идея создания фундамента для новой эпохи, которая явится своевременным спасением Узбекистана, благодаря движению его по пути, именуемого как путь национального прогресса и постепенному, последовательному ...Словом, все у нас путем, грядет МИРЗИЕЕВСКИЙ РЕНЕССАНС.

Однако, если без дураков. Опустимся на землю и поразмыслим: разве есть какие – то основания рассуждать всерьез о вероятности того, что де снова оживет великий дух универсализма в политической и культурной ипостасях на местном (местечковом) материально-- культурном субстрате современного Узбекистана, где кругом одни холуи, крысы и здравствуют всякого рода " сорняки" типа "людей в ошейниках" (или равно "со стадным мышлением")?

Подумалось также, какой штатный мудрец из аппарата президента умудрился подсказать ему (главе государства) эту идею, по сути, представляющую явную небылицу, какие такие закономерности прослеживаются в состоянии нынешнего состояния культуры, социально- экономических условиях развития общества, деятельности выдающихся умов , чтобы..заговорить о Ренессансе ...

Полагаю, на здоровую голову, трезво оглядывая нашу нынешнюю действительность , я думаю, к ней (действительности) подошло бы больше содержание анекдота из серии "Армянское радио"

- Что нас ждет впереди, неужели светлое будущее?

--Из темного прошлого не может возникнуть ничего светлого.

Вместо P.S.

Сегодня на своей странице фейсбука (от 03.10. 2020) читаю пост –отклик на заметку "Мусульманский Ренессанс как (де) повестка дня на XXI век для правительства Узбекистана" Его (пост-отклик) написал доктор физико-математических наук, проф. Атаназар Арифов (.А. А.) .

"Обновление Узбекистана, безусловно, необходимо. Для этого, безусловно, необходима замена общества зависимых от своего государства потребителей на общество независимых от государства созидателей, а это неосуществимо без изъятия из конституции принципа огосударствления земли и других средств производства благ"

Представляется, в содержании названного поста находит зеркальное отражение интересы времени и, разумеется, здесь выражен и взгляд автора (А.А.) на мир, отстаивающего систему ценностей, связанных самым тесным образом, например, с правдой и принципами справедливости. . И, главное, на мой взгляд, он говорит здесь о праве на собственность, как об одном из основополагающих прав человека, включая право на жизнь, свободу, известно, рассматриваемых как его (человека) собственность.



Бахадыр Ф. Мусаев 03 (04). 10. 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601812380

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