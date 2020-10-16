Столицы Римской империи, - П. Густерин

22:27 04.10.2020

Римская империя в 293-305 гг.

Уточнение: в этот период Диоклециан носил титул "август", а Галерий - "цезарь".



П.В. Густерин



Столицы Римской империи



Возможно, тема статьи вызовет у некоторых читателей недоумение: речь идет о Римской империи, значит, как многие могут подумать, вопрос о столице решается однозначно - Рим. Однако, и термин "Римская империя" неоднозначен, и вопрос о ее столицах гораздо сложнее, чем это может показаться на первый взгляд.



Тетрархическая система управления Римской империей, введенная императором Диоклецианом, потребовала определения новых политических центров. Таковыми в 286 г. стали Никомедия (ныне Измит), которую в качестве своей резиденции выбрал сам Диоклециан (первый август), и Медиолан (ныне Милан), ставший резиденцией Максимиана Геркулия (второй август). В 293 г. были определены столицы для их соправителей-цезарей: Сирмий (ныне Сремска-Митровица) для Галерия (соправитель Диоклециана) и Августа Треверская (ныне Трир) для Констанция Хлора (соправитель Максимиана Геркулия).



В 305 г., по окончании 20-летнего срока своего правления, Диоклециан и Максимиан Геркулий, как и предполагалось, сложили с себя властные полномочия и стали вести частную жизнь: Диоклециан удалился в свой дворец вблизи современного города Сплит (Хорватия), а Максимиан Геркулий - на свою виллу в Южной Италии (позднее последний пытался вернуться во власть, но это закончилось его самоубийством в 310 г.). Августами стали Галерий в Никомедии и Констанций Хлор в Медиолануме, а их цезарями, соответственно, - Максимин Даза, племянник Галерия, в Сирмии и Флавий Север, ставленник Галерия, в Августе Треверской.



Но уже в 306 г. умер Констанций Хлор, и Медиолан стал резиденцией Флавия Севера, а Августа Треверская - резиденцией Константина, сына Констанция Хлора. Константин и другие претенденты на власть в тетрархии стали оспаривать власть у Флавия Севера, и тот не смог пережить 307 г., предположительно, будучи убитым по приказу Максенция, сына Максимиана Геркулия.



В 308 г. ситуация с претендентами на власть стала столь сложной, что на титул августов было уже четверо претендентов. Попытки договориться о разделе власти ни к чему не привели, и разгорелась гражданская война. Одним из важнейших эпизодов этой войны стала победа Константина в 312 г. над Максенцием у Мульвийского моста, что вблизи Рима. В память об этой победе благодаря нанесению легионерами Константина на свои щиты хризмы, которую Константин увидел в знамении перед боем, он издал в 313 г. Медиоланский эдикт о религиозной терпимости, провозгласив христианство полноправной религией Римской империи.



А в 313 г. Лициний, еще один ставленник Галерия, одержал победу над Максимином Дазой, который после поражения покончил жизнь самоубийством. Таким образом, в 313 г. в Римской империи осталось только два политических центра: Медиолан, резиденция Константина, и Никомедия, резиденция Лициния.



В 314 г. Константин нанес первое, а в 324 г. - окончательное поражение Лицинию и занял его столицу Никомедию. Можно сказать, что Константин вернулся в город своей молодости: он долгое время провел здесь при августах Востока - Диоклециане и Галерии. Здесь же в 337 г. Константин Великий и скончался.



После победы над Лицинием, а может быть, и раньше, Константин принял решение о строительстве новой единой столицы Империи. Таковой в 330 г. стал город Новый Рим, построенный на месте древней греческой колонии Византий. Название "Новый Рим" не прижилось, и город вошел в историю под названием "Константинополь". Справедливости ради надо сказать, что название, данное городу самим Константином, сохранилось в титуле константинопольского патриарха: Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης (Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский Патриарх).



Собственно Рим все это время не оставался лишь одним из культурных и религиозных, в том числе христианских (резиденция римских пап), центров Империи. В 306-312 гг. Вечный Город являлся местопребыванием самопровозглашенного императора Максенция, с которым заодно в 307–308 гг. действовал его отец Максимиан Геркулий. Вместе им удалось выстоять сначала против Флавия Севера, а когда тот был ими устранен, против Галерия. Примечательно, что Константин после победы над Максенцием в 312 г. не остался в Риме, а направился в Медиолан.



Сирмий в 375 г. был выбран своей резиденцией императором Валентинианом, который в том же году скончался. В 379 г. здесь был провозглашен императором Феодосий.



В 395 г. после смерти императора Феодосия Великого Римская империя окончательно распалась на две части - Западную и Восточную - и оставалась в таком состоянии до падения Западно-Римской империи в 476 г. Столицей Запада вновь стал Медиолан, который являлся таковой до 402 г., когда император Гонорий, опасаясь вестготов, перенес свою резиденцию под защиту мощных укреплений Равенны. Здесь, в Равенне, в 476 г. и был свергнут последний западно-римский император Ромул Августул. Примечательно, что именно это событие, а не захват Рима в 410 г. вестготами или в 455 г. вандалами, принято считать датой падения Западно-Римской империи.



Равенна в 493-540 гг. являлась столицей Королевства остготов. В 540 г. город был захвачен восточно-римскими (византийскими) войсками и с 581 г. являлся центром византийской провинции Равеннский экзархат, пока в 751 г. не был окончательно захвачен лангобардами.



Константинополь до своего окончательного падения в качестве столицы Византийской империи в 1453 г. под ударами турок-османов успел побывать столицей Латинской империи (1204-1261). Официально свое нынешнее название - "Стамбул", что является искаженным словом "Константинополь", - город получил лишь в 1930 г.