Третья Киргизская Октябрьская свершилась! - В.Хлюпин

03:42 06.10.2020

Блиц-интервью редактора сайта ЦентрАзия В.Н.Хлюпина по событиям в Киргизии



Виталий Николаевич, что происходит в Бишкеке?



В.Х. - Да здравствует не Великая, но вся такая Октябрьская революция в Кыргызстане. Третья и, видит Бог, не последняя.

Как там у классика, "товарищи... Очередная Трайбалистическая Революция "северян", о которой столько говорили, свершилась. Южан-"ошмяков", Жээнбекова и компанию оборзевших сородичей оглоедов, убрал восставший народ, по старой народной традиции - пинками. И это правильно. Нельзя так глупо все тырить в один карман...



В.А. - Опять погром?



В.Х. А как же. Это не погром. Это национальная традиция. Выносить невыносимую Власть... По другому в Бишкеке не бывает и быть не может, в принципе...



В.А. - Кто вожди, лидеры? В чем причина народного гнева? Фальсификация выборов?



В.Х. - Официальные партийные боссы затаились подстрекая из кустов, опять-таки, обычная их позиция. На ментов полезли "активисты" средней руки, племенные вожди второго плана, ветераны "афганцы" карликовых, но забойных партий-сообществ, типа асанбековского "Мекена Ынтымагы", герои-ветераны прошлой апрельской революции и их молодые сородичи-сподвижники, вернувшиеся из России голодные гастарбайтеры и жители окраин - дискриктов-самостроев, ближайших аулов-спутников Бишкека, племенные ополчения окрестных "северных" трайбов, кто успел оперативно собраться и прискакать на своих авто...

Вождей нет, есть - полевые командиры, че-гевары бишкекских улиц, имя им - голод и безысходность. Причина - дикая монополия "южан" на Власть и сопутствующие ей, власти, блага.

Выборы - это предлог... Ясно было, что они будут фальсифицированы... Понятно - кем и зачем... Вопрос оставался один - когда, конкретно, северные "одичалые" прорвутся за стену чугун-оград замка Ала-Тоо... Терять им абсолютно нечего...



В.А. - Позвольте, глава наблюдателей от Парламентской ассамблеи СНГ, российский сенатор... забыла как его, вчера сказал, что нарушений практически не было зафиксировано...



В.Х. - Да, не слушайте вы российских сенаторов, они умом не дальше своих коллег - жогорку кенешевцев. Погром - это высшая законченная форма кыргызского парламентаризма. Это не просто закономерный итог, а апофеоз апофигея посильной деятельности 6-го Кенеша. Парламент - это символ продажной клановой политики, которую последовательно вел и довел до ручки президент Жээнбеков и его соратники-сородичи. Бишкекский "Белый дом" - это, своего рода киргизская Бастилия, символ режима и точка кипучей ненависти. Его нельзя не погромить... Да и погромили, в общем-то не так чтоб сильно, я бы сказал - аккуратно, без больших пожаров и разрушений, лишних жертв. Опыт, однако. Культура погромов явно растет...



Безусловно, так вопиюще нельзя фальсифицировать выборы, но выборы - это предлог и повод к Революционному бунту...

Шараман, или как там его называл коллега Путин, Жээнбеков - Вор, в Киргизии это ясно всем и достал он всех до крайности.

Зае...л... И вот это зае--л в национальном кыргызском окрасе и дало результат. Совершенно обделенные и опрокинутые Властью в полную нищету "северяне", пользуясь своим численным преимуществом в Бишкеке, совершенно закономерно и логично убрали завравшегося и зарвавшегося горе-правителя... чужака-оккупанта...



В.А. - Клановая революция?



В.Х. - Народно-трайбалистическая... с элементами социалистической и анархистского бунта. Славной хорошей кочевнической дикости... Только так оно и могло быть.



В.А. - Кто победил в итоги. Какие партии?



В.Х. - Сейчас "северные" вожди вылезут на площадь из нор, договорятся и рассудят...



В.А. - Отдадут власть экс-президенту Атамбаеву?



В.Х. - Это нет. Зачем? Он свою роль в истории уже отыграл...



В.А. - Жээнбеков смирится с поражением?



В.Х. - А куда ему деваться? Начинать топить все в крови? Поздно, народ уже вышел на улицу и сказал свое веское "не могу", дальше силой никого не убедишь... Попробует поперговорить и выторговать себе и своим корешкам какие-нибудь гарантии сохранения чего-нибудь. Гарантии ему, конечно, дадут, но... обманут. И он это прекрасно понимает, нужно время, чтобы собрать манатки и бежать... Как там у трех сестер - "В Москву, в Москву" или в какую солнечную Арапию...



В.А. - Кто сформирует новую власть...



В.Х. - Да, в Бишкеке слепить какой-нибудь временный орган "переходного правительства" - можно за час по мобильнику... Все те же "обиженные" выборами северные партии + сидельцы по прошлым делам. Быстро скучкуются в какую-нибудь северную саяко-солто-бугунскую демократическую хунту и поведут Киргизию дальше, к Светлым берегам родо-племенного Мекен-будущего...



В.А. - Уроки для России?



В.Х. - Думать надо головой, а не тетей Матвиенко... Таких, как Шараман союзников - и врагов не потребуется... Кремлевскую стену надо срочно нарастить красивыми кирпичами...



Валерия Андреева