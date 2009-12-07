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Новым премьером Киргизии "избран" вождь северного племени бугу из партии "Ата Журт" Садыр Жапаров
18:49 06.10.2020

Частью Парламента Кыргызстана 6 созыва, заседающего без кворума в отеле "Достук" проголосован и "избран" новым премьер-министром страны вчерашний узник Садыр Жапаров. Символично, что указанный "Достук" - хорошо известная "точка" бишкекских путан, с репутацией борделя средней руки.

ЖАПАРОВ Садыр Нургожоевич
Род. 06.12.1968 в с.Кен-суу Тюпского района Иссык-Кульской обл. Кыргыз племени бугу Правого крыла Кыргызской Орды. Одного из самых многочисленных и влиятельных среди северных племен.

В 1991 году окончил педагогический факультет Кыргызского государственного инситута физической культуры. В 2006 – юридический факультет Кыргызско-Российского Славянского университета им.Б.Ельцина, юрист.

С 1987г. по 1989.г. проходил службу в рядах Советской Армии, в должности командира отделения радиотелеграфистов.
1991-1994 - Крестьянское хозяйство "Солтонкул",председатель.
1994-1996 - Нефтяная компания "Кергей", директор.
1996-1997 - УВД Иссык-Кульской, инспектор спецроты (по приглашению УВД Иссык-Кульской области)
1997-2001 - Компания по поставкам нефтепродуктов "Гузель", генеральный директор. 2001-2005 - Нефтяная компания "Нурнефтегаз" (г.Балыкчы),генеральный директор.

В марте 2005 избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики III созыва был руководителем фракции "Келечек"

После прихода к власти Курманбека Бакиева стал советником президента. В то же время был членом Комиссии по вручению госнаград, заместителем председателя Комиссии по помилованию и комиссаром Госагентства по противодействию коррупции. Некоторые СМИ писали, что "Жапаров работал комиссаром госагентства во время передачи жайлоо Каркыра Казахстану"

2006 - Член комиссии по государственным наградам.
2007 - Комиссия по вопросам помилования, заместитель председателя. 22 октября 2007 года Указом президента КР "О роспуске Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики", досрочно прекращены полномочия депутата Жогорку Кеңеша.

С 27 июня 2008 - ? - комиссар Национального агентства Кыргызской Республики по предупреждению коррупции.
В ? - 11 июня 2010 - директор Агентства по предупреждению коррупции при Государственной кадровой службе Кыргызской Республики.

С 26 июня 2010 - начальник штаба партии "Ата Журт".
В авг. 2010 выдвинут под №15 партийного списка партии "Ата-Журт" на парламентских выборах, как безработный. С 11.2010 - депутат, с 22.12.2010 - пред. Комитета по судебно-правовым вопросам Жогорку Кенеша 5-го созыва.
+ в авг. - 5.10.2011 - лидер парламентской фракции партии "Ата Журт".

3 окт. 2012 - один из руководителей массового "анти-кумторовского" митинга в Бишкеке, переросшего в попытку штурма здания Парламента. 4 окт. 2012 задержан. 29 марта 2013 Первомайским райсудом Бишкека приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы
по статьям УК КР - 297, часть 2 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя; те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации), 28 (покушение на преступление) и 295 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти). 17 июня 2013 Бишкекским горсудом полностью оправдан и вышел на свободу.

25.03.2017 задержан ГКНБ КР в аэропорту Бишкека сразу по прилету из Кипра, где проживал последние годы, обвинен в организации протестного митинга 7 ноября 2013 года в областном центре Иссык-Кульской области, во время которого митингующими был захвачен в заложники и несколько часов удерживался в машине губернатор Эмильбек Каптагаев. В отношении экс-депутата возбуждено дело по статьям "угроза убийством" и "захват заложников". Сам он утверждает, что на тот момент находился за пределами Кыргызстана.

Утром 2.04.2017 обнаружен в камере Бишкекского СИЗО-1 с "резаными ранами в области шеи (слева) и в области локтевого сгиба левой руки". Заявил, что раны нанес себе сам в знак протеста. 2 августа 2017 года Жапаров был приговорен Первомайским райсудом столицы к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.
6.10.2020 освобожден участниками т.н. "Октябрьской революции"

Еще: https://ru.sputnik.kg/society/20200302/1047254420/kyrgyzstan-sadyr-zhaparov-fakty.html
Награды:
Награжден медалью Иссык-Кульской области государственной администрации за заслуги и значительный вклад в социально- экономическом развитии Иссык-Кульской области (2009).

Награжден медалью "За заслуги" перед Родиной и Отечеством от имени Российского Союза ветеранов Афганистана "За заслуги"(На основании решения Центрального правления Российского Союза ветеранов Афганистана № 485 от 07.12.2009 г. )

Автор мемуаров "10 лет в политике"

Женат. Старший сын - Дастан (1992-08.2019, погиб в ДТП)

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Валерия Андреева

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601999340
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