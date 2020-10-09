Кыргызская контрреволюция. Удастся ли битому Жээнбекову спасти отечество, - В.Хлюпин

00:01 10.10.2020

Блиц-интервью редактора сайта "ЦентрАзия" Виталия Хлюпина по последним событиям в Киргизии



В.А. - Виталий Николаевич, опять несколько вопросов. Новости сегодняшнего дня. Президент Жээнбеков ожил. Объявил ЧП, сделал несколько назначений. Что это? Корниловский мятеж? Попытка спасти режим?



В.Х. - Ну если по аналогиям, то не совсем корниловский. Корнилов был реальный вполне боевой генерал, которому было за державу обидно. Жээнбеков - полное ничтожество, гонимый тапком ушлепок, два дня слезно умолял окрестных елбасов и ВВ его приютить, но ему вежливо и твердо отказали, взбодрили,

вздрючили, пообещали всяческую поддержку и списание прежних долгов и грехов. Путем созвона окрестных столиц + Москвы и Пекина, удумали спасти Киргизию реставрацией. ОДКБэши-союзнички. Решили заштопать и попробовать напялить на вялый член кыргызской государственности штопаный гандон ошмякского дуре-властия. Смешные люди... Ничего у них не получится.



В.А. - Почему? В Бишкек вроде как входят танки.



В.Х. - Да хоть винтокрылые гаубицы. Да и какие там танки, кыргызские танки до Бишкека не доедут, БМПэшки...

Кто там за рычагами, пацанята - 18-летки которых сейчас толпой начнут вытаскивать из люков и пинать ногами, в лучшем случае

плевать и тыкать палками в лицо. Никто всерьез впрягаться и защищать этот режим не будет. Никакой человек с ружьем.

Бобик жээнбековой власти сдох. Жээнбекова подвергли старой

кочевой традиции "хан талау", когда от дурного хана, не желая кровопролития, сородичи и соотечественники, просто уезжали, откочевывали подальше, бросали в степи одного с детьми, женами и ближними домочадцами. Пусть дурило дальше сам мыкается...

Против Жээнбековщины восстал даже его родимый Ош,

где мутит воду старый соперник, правда, аналогично одиозный трайбалист - Мырзакматов. Жээнбеков - импотент, тряпка, безвольный, безмозглый... Реанимировать его политический "труп" - ошибка. Через него и используя его формальную фигуру по статусу президента навести хоть какой-то порядок и провести более-менее честные выборы. Расчет прост и ясен, не теорема Ферма...



Безусловно, это хитрый маневр - назначить двух северных генералов - давить восстание родных "северян" - Омуралиева - в Генштаб/Минобороны, Орозалиева в МВД. Попытка расколоть Северный альянс Правой орды. Это, явно, он не сам придумал - подсказали, поработали иноземные "помогайники". Ну-ну, Омуралиев тот еще меченый гриб, крадун офицерских квартир, у Орозалиева репутация почище... Диктатура двух О... Пустое это. Будут бить, возможно - ногами. Народ почувствовал пьянящий воздух свободы. Народ голоден, измучен КОВИДом, зол и свиреп... Опять же в Бишкеке еще много целых мини-рынков и гипер-маркет. Это не по нашему, не по революционному...



В.А. - Покушения на Атамбаева, Бабанова. Что это? Исполняет старая власть?



В.Х. - Атамбаев - хронический алкоголик, Бабанов - панический трус. Их физическое устранение ничего не решает в плане гипотетического, скажем так, сценария устранения вождей - это не Карл Либкнехт и Роза Люксембург, скорее - Пат и Паташон... Я бы не стал особо акцентировать на этом внимание. Это отрыв двух лапок у сороконожки. Никому они, на хрен не нужны и не интересны... даже китайским спецслужбам. То что одному насовали в табло на митинге, а во второго кто-то пальнул из дробовика по кортежу - дело в революцию вполне себе обыденное, рутина, октябрьские будни.



В.А. - Кыргызский парламент, оказавшись единственным легитимным органом мог бы...



В.Х. - Да что он мог... Сборище грантоедов-халявщиков, полу-профессиональных полит-кликуш, просто городских сумасшедших и родо-племенных мажоров... Сволочи - это, а не парламент. Собрать их не могут... Отловить и закрыть, как римских выборщиков пап, так вылезут в окна, уйдут канализационными трубами, лишь бы не брать на себя ответственность. Император Калигула, помнится, хотел поджечь Римский сенат, в последний момент передумал - жаль стало любимого коня, которого он туда накануне ввел членом... Ждать чуда дум о народе от этих "избранников" - верх легкомыслия.



- В.А. Чего делать-то? Выход где?



- В.Х. - Там же, где и вход. Хватит мучить долготерпеливый кыргызский народ. Назад к истокам, к корням. Пора заканчивать этот маскарад с псевдогосударственностью европейского типа, азиатской Швейцарией, оставить их (кыргызов) в покое - пусть живут в согласии с природой и законами предков, заповедями аруахов, кочуют себе по прекрасным горам, пасут овец.

Снести к чертям города - от них только зло и плохие болезни. Кыргызы - народ до-государственной природы самоорганизации общества. Не надо тащить их за уши ни в какие "цивилизации", ни западные, ни восточные. Промышленные объекты разрабатывать учредив международный консорциум (с участием всех соседних

заинтересованных стран), в охрану нанять, чтоб никого не пугать старыми фобиями не русских или китайцев, а непальских гуркхов - прекрасных горных воинов, которые будут за небольшую плату охранять рудники по периметру. Половину от прибыли, по честному, отдавать местным жителям, но не через вождей и деньгами, а буквально - продуктами и товарами, из рук в руки, персонально, медикаменты там, одежду какую, телефоны, телевизоры, если надо. Русских соотечественников - вывезти и обустроить в России. Будет это не дорого, не так их много осталось. Не нужно кыргызам государство, вообще, в принципе, вожди племен вполне по уму и силам решат все местные проблемы, по адату с элементами шариата.



В.А. - Вы это серьезно..?



В.Х - Нет, конечно. Но так было бы всем лучше и спокойнее.



-------------------



Валерия Андреева