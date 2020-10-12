 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 12.10.2020
20:30  "Евразийский мост" о роли народов СССР в победе над фашизмом
15:44  Туристическую полицию Узбекистана одели в красивое
15:42  За кулисами Facebook, или Фабрика фальшивок, - В.Прохватилов
15:38  От греков на орехи. Саакашвили избили в Афинах (видео)
15:36  Карабахский конфликт: возвращение к не пройденному, - А.Будберг
15:35  С каждым следующим президентом жизнь на Украине все хуже, - В.Пойманов
15:33  Судьба человека. История о том, как хивинский хан Саид-Абдулла стал советским дворником

15:31  Кто и как делил таджикский Памир, - историк К.Абдуллаев
15:16  Дронам и ракетам перемирие в Карабахе не помешало, - В.Мухин
14:23  Г-н Бердыбай назначен послом Казахстана в Кувейте
14:01  Новый кыр-премьер Жапаров хочет дать Кыргызстану новую Конституцию.. целых две?.. (большую и маленькую?)
09:33  Рахмон получил 91 % голосов на выборах президента Таджикистана
08:14  В предгорьях Алматы вырубают последние яблоневые сады
08:07  Опыт боев в Карабахе изменит экспорт российских вооружений
08:04  В Европе запахло газом. Цены на него вернулись к уровню 2019 года после провала
08:02  В карабах-перемирии ставят "Точку". В Азербайджан снова прилетели ракеты
06:26  В Душанбе запустили двухэтажный автобус. Как в Лондон-сити
01:31  Почему и как свергают президентов в пост-СССР, - Д.Ашимбаев
01:12  Трампа могут изгнать из Белого дома силой оружия
01:10  Октябрьская революция нескончаема. В Бишкеке продолжается свержение лидеров и крушение устоев, - "Къ"
01:03  Бобик сдох? Что происходит с банковской системой Казахстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Евразийский мост" о роли народов СССР в победе над фашизмом
20:30 12.10.2020

9 октября 2020г. на площадке МИА "Россия-сегодня" прошла пресс-конференция "Роль народов СССР в победе над фашизмом во Второй мировой войне и проблемы сохранения исторической памяти о ВОВ на постсовестком пространстве". Мероприятие прошло в рамках международного информационно-просветительского проекта "Евразийский мост". Организатором мероприятия выступил Информационно-аналитический Центр МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве (ИАЦ МГУ) | Ia-centr.ru и при поддержке Фонда президентских грантов

Восприятие исторических фактов и борьба с их фальсификацией, интерактивные форматы работы с молодым поколением по патриотическому воспитанию стали предметом экспертных выступлений в рамках онлайн-конференции.

Александр Шайдатович Кадырбаев, профессор, ведущий научный сотрудник ИВ РАН отметил: "На постсоветском пространстве Великая Отечественная война уже именуется по-разному: в Узбекистане и Туркмении в учебниках мы видим ее как Вторую мировую войну, а не как Отечественную". Одно только название играет роль в восприятии этого большого подвига народов СССР. Остается ли Победа общей или все-таки постсоветское пространство по-другому вспоминает общий подвиг?"

"Безусловно, для мира и России Победа в ВОВ - интернациональна" - продолжает Дина Ахметжановна Амонжолова, доктор исторических наук, профессор ИРИ РАН - "память о ней, а точнее необходимость в памяти постепенно уходят на второй план: от общенародной памяти она переходит к обобщенно реконструированной".

Создание этой памяти, таким образом, лежит на плечах научных деятелей и их проектах. Презентация одного из них состоялась и на полях конференции. "Женщины и их роль в Великой отечественной войне" - проект казахстанского коллектива под руководством Сактагановой Зауреш Галимжановны - доктора исторических наук, профессор, директор центра этнокультурных и историко-антропологических исследований КарГУ им. Букетова. Проект, проходящий под ее руководством, собирает практически по крупицам материал о количестве женщин из КазССР на фронте.

Кроме научных проектов, одним из главных институтов по сохранению памяти для широких масс населения остается музей. Именно Музей Победы служит местом интеграции новых методик экспозиции и реконструирования памяти о Великой отечественной войны.

Cтанислав Геннадьевич Давыдов, доктор исторических наук, профессор, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы рассказывает: "Среди наших партнеров - Беларусь, Казахстан, Австрия и др. страны, все они передали актуальные материалы для экспозиции".

Однако новым в пространстве сохранения исторической памяти остается использование масштабных интерактивных элементов, даже смотрители залов в Музее Победы играют определенные роли, посетители могут потрогать и изучить множество материалов по выставке, быть соучастниками.

К последнему тезису Станислава Геннадьевича присоединяется и другой участник конференции Стоппе Александр Георгиевич - профессор МГИМО, начальник аналитического отдела Посткома Союзного Государства. По его мнению, именно соучастие как некоторый психологический аспект может подтолкнуть молодежь уделить больше внимания наследию ВОВ. Показательным также является открытие памятников, например, Ржевского мемориала Советскому Солдату.

Логичным завершением мероприятия стало посещение экспозиции Музея Победы "Подвиг народа" для участников, экспертов и представителей СМИ.

Полное видео конференции доступно на Youtube-канале ИАЦ МГУ.



Анонс других мероприятий международного информационно-просветительского проекта "Евразийский Мост" доступен на сайте ИАЦ МГУ | Ia-centr.ru .

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602523800
Новости Казахстана
- Совместное заявление глав государств Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан о событиях в Кыргызской Республике
- Премьер-Министр РК А. Мамин выступил с инициативами по укреплению конкурентоспособности ЕАЭС
- Н.Нигматулин: в центре внимания Мажилиса – социальная защита работников
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2020 года №639
- Ашимбаев: В Кыргызстане не оказалось своего Назарбаева или Каримова
- Сенаторы обсудили предложения бизнеса по выходу из локдауна
- Контроль или бесконтролье
- Азат Перуашев встретился с предпринимателями Жанакорганского района Кызылординской области
- В предгорьях Алматы массово вырубают яблоневые сады
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  