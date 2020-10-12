"Евразийский мост" о роли народов СССР в победе над фашизмом

20:30 12.10.2020

9 октября 2020г. на площадке МИА "Россия-сегодня" прошла пресс-конференция "Роль народов СССР в победе над фашизмом во Второй мировой войне и проблемы сохранения исторической памяти о ВОВ на постсовестком пространстве". Мероприятие прошло в рамках международного информационно-просветительского проекта "Евразийский мост". Организатором мероприятия выступил Информационно-аналитический Центр МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве (ИАЦ МГУ) | Ia-centr.ru и при поддержке Фонда президентских грантов



Восприятие исторических фактов и борьба с их фальсификацией, интерактивные форматы работы с молодым поколением по патриотическому воспитанию стали предметом экспертных выступлений в рамках онлайн-конференции.



Александр Шайдатович Кадырбаев, профессор, ведущий научный сотрудник ИВ РАН отметил: "На постсоветском пространстве Великая Отечественная война уже именуется по-разному: в Узбекистане и Туркмении в учебниках мы видим ее как Вторую мировую войну, а не как Отечественную". Одно только название играет роль в восприятии этого большого подвига народов СССР. Остается ли Победа общей или все-таки постсоветское пространство по-другому вспоминает общий подвиг?"



"Безусловно, для мира и России Победа в ВОВ - интернациональна" - продолжает Дина Ахметжановна Амонжолова, доктор исторических наук, профессор ИРИ РАН - "память о ней, а точнее необходимость в памяти постепенно уходят на второй план: от общенародной памяти она переходит к обобщенно реконструированной".



Создание этой памяти, таким образом, лежит на плечах научных деятелей и их проектах. Презентация одного из них состоялась и на полях конференции. "Женщины и их роль в Великой отечественной войне" - проект казахстанского коллектива под руководством Сактагановой Зауреш Галимжановны - доктора исторических наук, профессор, директор центра этнокультурных и историко-антропологических исследований КарГУ им. Букетова. Проект, проходящий под ее руководством, собирает практически по крупицам материал о количестве женщин из КазССР на фронте.



Кроме научных проектов, одним из главных институтов по сохранению памяти для широких масс населения остается музей. Именно Музей Победы служит местом интеграции новых методик экспозиции и реконструирования памяти о Великой отечественной войны.



Cтанислав Геннадьевич Давыдов, доктор исторических наук, профессор, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы рассказывает: "Среди наших партнеров - Беларусь, Казахстан, Австрия и др. страны, все они передали актуальные материалы для экспозиции".



Однако новым в пространстве сохранения исторической памяти остается использование масштабных интерактивных элементов, даже смотрители залов в Музее Победы играют определенные роли, посетители могут потрогать и изучить множество материалов по выставке, быть соучастниками.



К последнему тезису Станислава Геннадьевича присоединяется и другой участник конференции Стоппе Александр Георгиевич - профессор МГИМО, начальник аналитического отдела Посткома Союзного Государства. По его мнению, именно соучастие как некоторый психологический аспект может подтолкнуть молодежь уделить больше внимания наследию ВОВ. Показательным также является открытие памятников, например, Ржевского мемориала Советскому Солдату.



Логичным завершением мероприятия стало посещение экспозиции Музея Победы "Подвиг народа" для участников, экспертов и представителей СМИ.



Полное видео конференции доступно на Youtube-канале ИАЦ МГУ.







Анонс других мероприятий международного информационно-просветительского проекта "Евразийский Мост" доступен на сайте ИАЦ МГУ | Ia-centr.ru .