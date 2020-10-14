Жапаровщина. На Киргизию пал Черный морок племени "бугу", - В.Хлюпин

00:56 15.10.2020 Блиц-интервью редактора сайта "ЦентрАзия" Виталия Хлюпина по последним событиям в Киргизии



В.А, - Виталий Николаевич, Кыргызстанский Парламент в третий раз, вроде как окончательно, утвердил Садыра Жапарова премьер-министром страны. Ваш комментарий.



В.Х. - Печаль моя - светла. Было у Киргизии туманное будущее. Теперь развеялось, стало ясно видно - впереди пропасть.

Жапаров - воплощение худших качеств самого, не побоюсь этого слова, дикого "северного" племени Кыргызской орды, ее правого крыла. Поясню с кратким историческим экскурсом. Бугу - племя большое и крупное, населяет компактно Иссык-Кульскую долину и доминирует в соответствующей области. В буквальном переводе - "бугу" - это Олень (типа - тотем).



Откройте "Белый пароход" Чингиза Айтматова, там про бугу и "мать-Олениху" очень хорошо все расписано - напали на енисейских кыргызов какие-то лютые враги (монголы, наверное), перебили всех, спаслись только брат с сестренкой, выкормила их в лесу Мать-Олениха и увела жить в благословенные места на юг, к берегам теплого Иссык-Куля, пережинившись там они нарожали детишек и возродилось племя, только вместо благодарности, "бугу", получив от оленей молоко и название, стали их (оленей) истреблять - мясо есть, а рогами украшать свои могилы - и олени обиделись и ушли с Иссык-Куля, бросив бугу без покровительства...



По другой легенде первопредок некий Арык-мырза, как-то на охоте загнал и прижал к обрыву молодую олениху, та, пытаясь спастись в последний момент, волшебным образом обернулась в прекрасную девушку, заговорила человеческим языком "не убивай меня", заплакала, и он пожалел, совокупился с ней, а потом и взял в жены и нарожала она ему бугу-оленят.



Вполне возможно, что именно по этнониму "бугу", монголы, а потом и все остальные - одно время называли всех кыргызов "бурутами" или "бургутами". Ближе к 19 веку, по мере ослабления бурутского единства и влияния, этот этноним сошел на нет и в русских источников закрепилось общее для кыргызов и казахов - киргиз. Само племя подразделяется. в свою очередь, на 5 основных колен по именам родоначальников-демиургов: Арык-мырза, Асан-мырза, Кара-мырза, Мырзакул-мырза и Токоч-мырза. Самые многочисленные - потомство (колено) Мырзакула-мырзы.

От его двух сыновей Алсеита и Тынымсеита происходят прямые потомки большинство бугинцев.



Тамга у них - сокол, был у них и свой великий правитель - манап Боромбай, жил в первой половине 19 века, поднял восстание и изгнал кокандцев, провозгласил себя "Иссык-Кульским султаном", посылал посольства и торговые караваны,

в Россию, Китай, летом 1842 на всекыргызском курултае встал вопрос о выборе хана - Боромбай был одним из главных претендентов, но дрогнул и ссылаясь на преклонный возраст снял свою кандидатуру в пользу соседа - сары-багыша Ормона. По началу с Ормоном жили они душа в душу, но потом поссорились, не знаю из-за чего и стали люто враждовать, попеременке налетая на кочевья друг друга - убивали мужчин, уводили в плен скот и девок. В решающей битве Боромбай Ормона одолел и пленил, якобы, простил и даже хотел отпустить, но верный боромбаевский нукер Балбай-батыр подо ударил безоружного Ормона в спину пикой



В 1844, 1848 и 1853 годах Боромбай снаряжал посольства в Российскую империю с дарами и просьбой о принятии в подданство. До него отправляли аналогичные караван-спаслания в Питер и другие бугинские манапы. Наконец, Белый царь смилостивился и 17 января 1855 года в Омске послы Боромбая от имени племени бугу принесли присягу России на Коране и на вечные времена. Сам Боромбай получил защиту, чин полковника, дающий права потомственного дворянства и ряд наград.

Спустя три года, в 1858-м, Боромбай скончался, наследников у него не было и его бурутская "Иссык-кульская империя"

стремительно развалилась.



Сородичи Борамбая, другие манапы "бугу", на Коране клялись в верности Русскому Императору и никаких особых проблем -

восстаний там каких - не было. Вплоть до 1916 года, когда в разгар Первой мировой - полыхнуло.



Резня русских в Приисыккульской долине была чудовищная и совершенно неожиданная. Никаких русских войск, чтобы дать отпор, там не было. Если по количеству участников бугинцы определенно уступали тем же казахским тургайским кипчакам, то по степени жестокости - безусловно, превосходили всех.

Тургайцы не резали мирных жителей и сохраняли жизнь пленным.



А здесь: мужской православный Свято Троицкий монастырь - разгромлен и сожжен. В августе 1916 года в монастыре находилось 74 мальчика и девочки в возрасте от 10 до 14 лет, в том числе и учащиеся Верненской гимназии, двое учителей (муж и жена) и трое или четверо монахов. Все остальные монахи (всего их было 35) были на рыбных промыслах и полевых работах. Оружия в монастыре не было. Несколько сот бугунавтов практически без сопротивления ворвались в обитель и учинили расправу - убиты были почти все, беременная учительница выпотрошена, дети - изнасилованы и зверски убиты, некоторые насажены на колья и умерли мучительной смертью уже после освобождения. Аналогично, пострадали учащиеся Пржевальской сельскохозяйственной школы, сотрудники ряда геологических и ботанических экспедиций.



В Иссык-Кульском Пржевальском (Каракольском) уезде из 26 русских крестьянских поселений - были уничтожены - 23.

Помимо крестьян были умерщвлены самыми изуверскими способами - служащие почтовых станций, уездные участковые врачи и фельдшера, учителя волостных русско-киргизских школ.

Мужики русских сел были на фронте, никакого оружия для самообороны у жен крестьянок не было. Характерно, что казачьи станицы Семиречья пострадали в значительно меньшей степени - там были выжжены только хутора. У каждого казака, даже ушедшего на фронт, оставались дома винторезы, а казачки и

казачата были обучены стрелковому делу, плюс - старики ветераны и инвалиды - люди с военным опытом,

заваливали крайние улицы станицы телегами, чтоб не ворвалась

наскоком конница и из-за импровизированных баррикад отстреливали наступающих.



Согласно официальным отчетам в Пржевальском уезде Семиреченской области в 1916 году от рук джихадистов погибло,

сверяюсь с источниками - 2179 человек, "пропали без вести" – 1299. Это без учета военных потерь, которые, впрочем, были невелики. Из указанной цифры 80, если не 90% потерь - жертвы

иссык-кульской резни, устроенной вождями бугу. И это самые большие потери русского населения во всех регионах Туркестана.



Сегодня, в современной Киргизии, учрежден особый "День истории и памяти предков", сооружают памятники безвинным жертвам русских карателей. Да, Семиреченский губернатор Михаил Фольбаум (он же - Соколов-Соколинский), с бугу-повстанцами не церемонился, киргизы любят приводить в учебниках его знаменитый приказ семиреченским казакам - прячущихся в иссык-кульских камышах кыргызских джихадистов - не расстреливать, камыши не жечь - дабы не портить экологию озера. Выгонять из воды и кончать на берегу.... Было и такое, но помнить надо и

кровавый огонь Троицкого монастыря...



- В.А. Кыргызские историки пишут - причина бунта была в нехватке земли, русские переселенцы отняли лучшие пастбища...



- В.Х. Ну-ну. Все туземное население Русского Туркестана до революции - от силы 8 миллионов человек. Сейчас в одной только Киргизии - 6,5 как-то помещаются. Поверьте, занятые под VIP-коттеджи и госрезиденции иссык-кульские земли - в разы превышают всю крестьянскую запашку 16 года. Придумывать и писать всякий вздор - не трудно. Пишут и про турецкую агентуру, которая, якобы, сильно подстрекала кыргызских манапов на восстание и традиционный наркотрафик, который шел из Китайского Синьцзяна в центральный Туркестан как раз через Иссык-Кульскую долину. Это так, никто не спорит. Вопрос в звериной жестокости - зачем девочек-то на колья сажать, только оттого что у них кожа светлее. Это что первобытное, запредельное, в других районах повстанческой деятельности такого, определенно, не было.



Бугинские манапы предали присягу, нарушили клятву на Коране и подставили собственный народ под "ответку" карательного удара. Получили Чон Уркун - "Великий Исход". Спасаясь от Русской армии массово - тысячами, погибли на перевалах, пытаясь уйти в Китай.



Потом, уже при советской власти, обиженные на царизм бугунские племенные вожди, самым активным образом поддержали большевиков. Тот же Юсуп Абдрахманов - первый кыргыз - руководитель Советского Кыргызстана, затем глава СНК молодой респулики, сын погибшего в Уркуне бугунского манапа. Его ближайший сподвижник - первый нарком просвещения Кара-Киргизской АО-АССР Касым Тыныстанов - сын бугу-бая. И так далее, список можно продолжить. Кстати, именно Юсуп Абдрахманов, а отнюдь не коварный иудей Филипп Голощекин, еще в 1924 году выступил с левацкой идеей конфискации байских хозяйств и оседания кочевников, предвосхитив степной "голодомор" 30-х годов. Уж очень хотелось при

помощи революционных фраз выделиться и понравиться Московскому начальству. Об этом, правда, в киргизских учебникам почему-то не пишут...



- В.А. Вернемся к современности. "Октябрьская революция" 2020 года закончилась? Победила контрреволюция?



- В.Х. И да, и нет. Революция не срослась, замерла в развитии на стадии путча.



- В.А. - Виктория Панфилова в "Независимой газете" пишет, что Москва предотвратила цветную революцию в Киргизии...



- В.Х. - Ну это Вика несколько поторопилась. Цветная не цветная, всегда увлекательно искать в мелком кыргызском безобразии всесильную руку мирового заокеанского Зла... Революция в Киргизии стоит не дорого, прайс последней - тысяч 200-300 баксов, за полляма, с почти 100 процентной гарантией, можно сковырнуть любого Бишкекского владыку. Если б за дело взялось США, ЦРУ, боюсь соплей бы было не собрать - пара снайперских групп наемников по 5-7 стрелков, пара групп гранатометчиков - стрельба в спины, метание бомб в толпу и все - понеслась кыргызская "алга" во все стороны. Этого не было, было вполне себе обычное кыргызское уличное раздолбайство, проспонсировать которое мог запросто и кто угодно - Раим Матраимов, Бабанов, атамбаевские "корешки"... Обратите внимание, очень знаково - революионная толпа первым делом кинулась не искать и ловить недосвергнутого президента, что, по логике вещей должна делать первым номером, а вытаскивать из тюрем вип-сидельцев. Законен вывод, кто-то из

них - Оводов кыргызской полит-неволи, и заказал/проспонсировал бучу, чтоб под шумок вылезти на свободу... Одним из таких

вылезших, оказался, кстати Садыр Жапаров...



Чтобы совершить Бишкекскую революцию не надо быть профессиональным карбонарием, достаточно просто знать кому и на каких условиях дать денег. Причем дать не очень много... если много - сопрут и спрячутся, а так чтоб в интерес было продолжить сотрудничество.



Уникальный случай - свергнув и захватив власть, они за три дня не смогли договориться о создании нового правительство.

Банально - собраться вместе и хоть как-то поделить портфели... Кыргызию убивают вожди - незрелость, да что там, назовем простыми и понятными словами - тупость и дикость, тотальное мыркобесие правящего класса. Таскали их на плечах по улицам, как римских матрон или флорентийских куртизанок. Куртизаны дикокаменной свободы. Какие партии, какой парламент... оно им зачем? Ни в какое место... Сожрать бок барана, надраться вкусной араки изаснуть хрюкая вповалку с блядьми в сауне - звездная мечта и смысл жизни 95% кыргызских так называемых

политиков.



Полистайте труды классиков родо-племенного первобытного психоанализа Тейлора, Леви-Стросса, про реципрокный обмен, там все правильно описано - вождь обязан кормить и поить своих соплеменников, свиту, периодически устраивать потлачи (по киргизски - тои) - с раздачей всяких подарков, демонстрируя тем самым свое величие и значимость, приняв подарок и халявный корм (казан жрачки) ты становшся ему обязанным, должен "отработать". Вот откуда берутся все эти носильщики на руках, митинговые горлопаны, штурмовые отряды лазальщиков

по заборам госрезиденций. Проституированность элит. Готовность за известный прайс обслуживать интересы любого клиента - это раз, с другой - групповая, родо-племенная солидарность. Это как кланы гейш - своя внутренняя самоорганизация, непрозрачный бюджет и неясные источники спонсорского финансирования, закрытые сообщества и внутренняя специализация - танцорок с бубнами и игруний на сямисэне.



- В.А. - Но Кыргызский парламент в критический момент сыграл стабилизирующую роль, как единственный оставшийся в стране легитимный орган...



- В.Х. - Какой легитимный, с чего? Сам ново-премьер Жапаров заявил, что депутаты в первых рядах ударили по тапкам и 7 октября уже были изрядной частью в Казахстане, каких-то зазевавшихся собрали в "Дустуке". Знаковое место - бишкекский бордель, и голосуют соответствующе - единогласно, но с нарушением процедуры... Три раза один и тот же вопрос. Криво сдвинули кровати...



Идеальный парламент для Киргизии - это по два депутата от области, они же - губернаторы и представители власти на местах. Почему два - чтобы не допустить монополии одного племени, хоть какое-то равновесие соблюсти, обязательно

зафиксировать, разноплеменность этих дуумвиров. Конкретный срок полномочий - не больше двух лет, с жестким запретом

занимать должность второй раз. Законотворчество им не надо, в Киргизии прекрасные современные законы, трайбо-общество

их просто ни хрена не исполняет. Любая, самая идеальная Конституция в Киргизии - соляной столб. Зачем нужны эти 100 оглоедов, облепленные свитой прихлебателей с их бесконечным - "дядя, дай копеечку". Профессиональное нищенское вымогательство. Они еще смеются над таджикскими цыганами люли.

Дикари. Киргизский парламент - вот где настоящее "люли", наглое клянчанье на грани вымогательства денег - у правительства, инвесторов, друг дружки... Грызня за вкусные должности, с которых можно кормиться и греть лапки.

Это не парламент - это коллективный свальный грех. Буквально каждый уважающий себя и уважаемый соседями кыргыз -

где-нибудь, куда-нибудь и за что-нибудь депутат - аил окмоту, садового товарищества, кружка лепки и вылепки... Жогорку Кенеша... страна выборных сообществ, бесконечных митингов, тоев, празднеств, игр кочевников...



Кыргызские "октябрята" немножко перепутали революцию с октоберфестом. Бухлишко, как главный источник революционности кыргызских масс, не завезли... Народ разогнал ментов, поорал, сжег Белый дом, без этого сакрального действа - никак, и разошелся спать. Кто ж так косоруко революции-то делает! Сплошной недогляд, дилетантизм и голая самодеятельность.



- В.А. Но президент Жээнбеков не дрогнул, не сбежал...



- В.Х. - Жээнбеков - это старая полинезийская притча: если умер - это надолго, если дурак - это навсегда. Нельзя войти два раза в одну реку, сиди смирно, суши портки, чепушило... горе ошмяковое.



- В.А. - Садыр Жапаров. Почему он стал если не вождем, то главным бенифициарием Революции-Пучта?



- В.Х. - Выгодополучатель. Это да, метко подмечено. Бугу Жапаров - премьер, с перспективой на президентство (а ему именно этого обещали) - это Глупейшая глупость. Таких на пушечный выстрел нельзя к Большой власти. Человек с пещерным кругозором. Для него предать - это предвидеть. Всю сознательную жизнь он либо бодяжил бензин, либо обслуживал

интересы южных старших хозяев. Из бывших лакеев вырастают самые подлые тираны, не я сказал. Классика.



Бегло пройдемся по биографии. Жапаров - человек банально малограмотный. В 1991 закончил педвуз по специальности учитель физкультуры и в 2006-м "приобрел" диплом юриста

Ельцинского университета. "Приобрел" потому как знаний там приобрести абсолютно невозможно, да никто этого там и не делает. Дипломы расторговываются бойко и недорогого стоят...

Отслужил радиотелеграфистом в Советской армии - единственная чистая, светлая и прямая, как солдатский плац, страница биографии. Дальше - сплошные мутки, муть и мутота.

возглавил крестьянское хозяйство - отхомячил кусок от развалившегося колхоза, собрал паи за водяру, растащил технику, через 3 года, прямо из колхозника стал гендиректором нефтяной компании (это в 25 лет и с дипломом физкультурника), потом год проболтался инспектором в милиции (без этого в Тюпе, понятно, никак - нужны связи с правоохранителями), наработав их вновь возглавил "нефтянку" в курортном городке Балыкчи. Требуется пояснение - в Прииссыккулье нефти отродясь не было и местные нефтяные компании - это громкое название для контрабандной торговли контрафактным ГСМ, которое поставляла цистернами через Боом чуйская мафия, "закупая" его в Джамбульском НПЗ. Потом, на местах, привезенное бодяжили по бессмертному методу Василия Алибабаевича - верблюжей мочей и т.п. и продавали местным колхозам, фермерам, автобазам, частникам и т.д. Более качественно все это может рассказать экс-кыр-премьер и соперник Жапарова по лидерству на Севере - Омурбек Бабанов - он очень в теме. Богатели все эти "нефтяники" тогда быстро. В 2005 году молодой нефтяник избрался в парламент от родного Тюпского округа, щедро забашляв соплеменникам, прикупил себе кресло спикера небольшой фракции "Келечек-Будущее" и каким-то бокам втерся в окружение "южного" президента Бакиева. Второй раз избрался в Парламент по спискам президентской партии "Ак жол". Бакиеву тогда были очень нужны молодые продажные северные джигиты, потому как северные старики его и за человека не считали, а с помощи юных "власовцев" можно было расколоть единство северян и получить там послушных и относительно верных союзников.



Так, через приемную Курманбека Салиевича, наш герой и пролез членом в комиссию по госнаградам, потом, следующая ступенька - зампред комиссии по амнистии (в Киргизии сами понимаете почему, очень хлебная синекура). Наконец, вершина - сначала штатный советник Президента Бакиева, а вскоре - в ранге Комиссара (сам придумал?) ведомства по борьбе коррупцией. Это уже в 2008-2010 годах. Чего он там накомиссарил, никаких громких дел я что-то не помню, но "подоить" и "попугать" много кого эта должность позволяла. Хорошая такая должность, сытная... Одно плохо, в апреле 2010 Бакиева свергла Апрельская Революция. Свое бугунское ополчение в Бишкек на помощь Бакиеву наш герой не привел, отсиделся в огородах, зато спустя пару месяцев лично, чуть ли не на белом коне двинул с дружиной в Ош, на помощь "южным" братьям, закусившимся с узбеками. Поднимать свой пошатнувшийся авторитет и искать новых покровителей. Узбеков пожег, покровителей нашел. От Бакиева перешел в вассалы к другому южному кипчаку - Камчибеку Ташиеву, в его партию "Ата Журт", даже возглавил штаб этой партии. Кипчакский охвостень. По списку "Ата Журта" вновь попал в Парламент, возглавил в нем очень "вкусный" комитет по судебно-правовым вопросам. Нашел еще дополнительный прибыльный бизнес - экологический шантаж золотого промысла "Кумтор", организовал бугу-пикетирование, проводил митинги, требовал соблюдения норм и увеличения отчислений... Причем митинговали и на месте (Кумтор он в Прииссыккулье), и в Бишкек. Один из митингов осенью 2012-го как-то "нечаянно" плавно перешел в попытку штурма все того же печально погорелого "Белого Дома", но действо заглохло не сумев преодолеть высокую ограду. Это будучи главой юридического комитета Парламента! Хорош юрист. Закономерно получил свой первый, но детский срок - 1,5 года и тот не отсидел, будучи каким-то образом хитро оправдан продолжил начатое, но уже в Караколе. Очередная "антикумторовская" буза закончилась штурмом областной Иссыккульской администрации и пленением губернатора Каптагаева. Возбудили новое дело, не дожидаясь арестного ордера проворно бежал в эмиграцию, в солнечный Кипр. Быстро там заскучал и через пару лет вернулся - повязали прямо на границе и впаяли вполне заслуженные 11 лет общего режима. Это случилось в 2017-м и сидеть оставалось еще долгие 8 лет. Не засиделся...



Кстати, история предательства современных вождей бугу не ограничивается только Жапаровым, мэр Каракола бугу Адыл Каниметов является зятем брата президента Сооронбая - Жусупжана Жээнбекова. Киргизские газеты прямо писали о том как отец Адыла - Жанкороз Каниметов (кстати, тоже депутат Парламента) уговаривал тюпцев поддержать своего ошмякского свата Жээнбекова. Так что, все смешалось в доме Облонских, кони, люди... Продажные "северные" вожди меняют тарелки на застольях "южан". Игра престолов. "Север" не един, Юг - расколот своими династическими войнами.



В.А. - Какова роль России в кыргызской контрреволюции. Замглавы администрации Президента России Д.Козак посетил Бишкек...



В.Х. - Роль решающая... Дмитрий Николаевич Козак - известный по Донбассу переговорщик, толку от его дипломатии, правда, - хвост селедки, бесконечный "минский процесс" бормотания и уговаривания укр-стороны исполнить хоть что-нибудь из прежних договоренностей. Вместе с тем - в его свите есть вполне себе умелые обтяпыватели закулисных бизнес-смех и прожектов... Как говорил небезызвестный Аркадий Гайдамак, специалист данного профиля, - гум-помощь и кредиты африканским страдальцам - тот еще нехилый бизнес. Главное - найти надежных партнеров по "ангольским" откатам.



Этот октябрьский пожар они потушили накрыв канистрой с бензином. Полыхнет, а полыхнет непременно, гораздо сильнее.

Более нелепо-дурацкой комбинации "умиротворения" и придумать сложно. Жээнбекова оставили - это понятно,

жалкое ничтожество, жадобно скулило у забора росбазы в Канте. Оборвали и оторвали от власти самых одиозных его "корешей" -

премьера, стряхнули одиозного Опумбаева с ГКНБ, умыли, сменили памперс... Еще послужит. Как прокладка перед Жапаровым.

Почему выбор Москвы пал на Садыра? От безысходности, схватились за первое попавшееся, пообещавшее служить верой и правдой.



Не думаю, что была как-то длинная и особо хитрая комбинация. Кремль принял новость об очередном аутодафе кыргызского "Белого Дома" - разявив удивленно рот... Но поставив на Жапарова, поставили на Бугу, а это больше чем ошибка. Эти бугу-"казачата" добьют бедную Киргизию... К бездарному правительству ошмяков-казнокрадов Жээнбека привинтили голову упоротого северного бугу-трайбалиста и в Парламент спикером посадили заслуженного "козлодранца" (Исаев - президент Киргизской федерации кок-бору). Получилось Чудище - одноглазо, стозевно и лайя, с загребущими волосатыми лапами. Шестилапое... Шестипалое.



Комбинация из трех пальцев...



"Кыргызская демократия в опасности, нужно обеспечить демократический выбор в новый парламент....". Тьфу, три раза, Три раза горе-парламент голосует и переголосовывает Жапарова премьером, процедура не той системы. Да в Киргизский парламент по какой процедуре не избирай - списками, мажоритарно, поднятием хвостов - результат един, те же рожи щерятся по углам и бегает между рядов вечно всклокоченная депутатка Карамушкина - экзот альбинос...



В.А. - Россия, Кремль, что, сознательно так селектируют кыргызскую элиту. Выдвигая худших из худших... В коварном и корыстном замысле...? Э-э-э.. Не знаю в каком?



В.Х. - Думаю, нет, само как-то собой получается Кремлю играть в подыгрыш самым одиозным кыргызским трайбанариям. Единство цели. Общность идей. Генетическое родство номенклатур.. Бес их разбери. Почему при всем богатстве выбора, глаз Спасской башни пал на Жапарова - надо спрашивать не у меня, а у Башни. Что-то он там такое наобещал, таких маковых кренделей в развес, что ему поверили...



Два кыргызских вождя никогда не могли спокойно и сообща грызть одну вкусную кость. Это аксиома. Жапаров будет стремиться установить диктатуру, по аналогии своего многолетнего патрона и политического наставника Бакиева, другого он не знает, не умеет и не хочет.



Месяца не пройдет как начнется жутчайшая грызня за портфели. Жапаров начнет пачками втискивать в кресла своих бугу-"короедов". Причем беспощадно отжимать будут должности-бизнесы не только южан, но и западных северян - солто, саяков, сары-багышей, нарынцев-чериков вообще задвинут в дальние кучугуры, им не привыкать.



Квартала не минет, если Жапаров удержится у власти, как кыргызских школьников заставят изучать всемирное наследие

"Семи (бугу) мудрецов Иссыккуля - Садыр Аке, Кыдыр Аке, Мойт Аке, Карга Аке, Сарт Аке, Тилекмат Аке, Карач Аке - этих

всемирно известных "народных наставников и великих хранителей этического кодекса кыргызов". Зуб даю, даже два...



Киргизия - страна контрастов, страна - нюансов.



Там, в Киргизии, не просто раскол на север юг, надо учитывать, что внутриплеменная конкуренция среди "северян" и "ошан" подчас превышает по градусу ненависти их извечное .... Бугу всю свою сознатльную жизнь, из покон веку, по крайне мере три последних столетия - резались за западно-иссык-кульские пастбища с сары-багышами. Основная масса ичкиликских относительно небольших племен южан - с стойким недоверием относится к пришлым аристократам адыгине и тихо ненавидит борзых кипчаков.



При этом каждый кыргыз - непременно начальник, бастык. Это уже национальная черта. Бастычество - хоть начальником газетного киоска, тележки..., но надо будет трудоустроить сотни и тысячи бугу. А их очень много, слишком много для Киргизии...



Единственный человек кому там можно пожать руку - вице-премьер Асрандиев - отказался участвовать в этом балагане

и послал на хрен и Жапарова, и должность... Респект и уважуха.



В.А. - Что делать? Должен же быть какой-то выход из этого всего очаровательного среднего средневековья...



В.Х. - Может и должен, но я его, выхода, не вижу. То, что Жапаров обещает - плюнуть и забыть. Вся его биография говорит об одном, - Не такое у него воспитание... чтобы править по-доброму и по-честному.



Жапаров - крайне неудачный выбор. Из всех северных вождей. Наглый, борзый, хамоватый, самоуверенный, самовлюбленный,

надутый мандарин. Мания величия - зашкаливает, тщеславие - запредельное.. Ну что это за глава государства? Это дрянь какая-то... Не успел прийти к власти уже пытается диктовать журналистом, что писать и не писать... Нашелся тут, "вождь народа", еще вчера грыз на шконке сухарик, гнида казематная, а нынче, на тебе, правитель законный через три

беззаконных голосования Парламента с истекшим сроком полномочий.



Беззастенчивый врун. В первом же интервью: "Мои сторонники (то есть бугунское ополчение) были только на площади Ала–Тоо 5 октября, потом они ушли...". Ага. Ушли они с площади... Разработает он две Конституции, проведет референдум по формам правления, проведет честные выборы в парламент...

Да, да, да... Не для того бугу рвались к власти, чтобы ее кому-то отдать.



Месяца не пройдет в каждом начальственном кыр-кабинете должны будут вместо портрета шефа висеть оленьи рога. Жапаров окончательно превратит КырСтан в страну винторогих... парнокопытных. Дичаем-с.



Повторюсь. Из всех "северных лордов" Жапаров едва ли не самая неудачная фигура - спесивый надутый "физрук", с соответствующим кругозором и интеллектом, но при этом очень о себе высокого мнения..



Он - гипер-активен, амбициозен, напорист, неутомим в стремлении пролезть во Власть. Поиметь чего-то и кого-то, нахапать, растырить. Болезненно самолюбив. При этом очень гибок. Неприступный Бай-Бабай - для подчиненных и котенком вылижет зад вышестоящему, червяком пресмыкается и ужом виляет - если видит в этом необходимость.



Жапаров и его верные бургуты еще покажут Киргизии свои Буги-буги... Ошмякскую мафию меняет туча голодных "ходоков" с севера... Даже Бабанов, по сравнению с Жапаровым - эстет-интеллектуал. Надо знать Прииссыккулье - Тюп, родина нашего героя, это глухой медвежий угол... жопа жоп и дыра дыр, доводилось там бывать и в советское и в пост-колониальное время... Время там реально остановилось, причем даже не в прошлом веке...



Жапаровщина - это высшая возможная форма соамоорганизации племенного полу-преступного сообщества, наглое, дикое, рваческое, бугунистическое... Желтый лось сары-багыш Акаев - по сравнению с оленем Жапаровым - милое бэмби.



Жапаров - это... как там бессмертные строки Лизы Барракуды:

"Милый-милый, ты-мудак, извини, но это так.

Поменяй себе никней, стену лайкай целый день.

Круче все равно не станешь, долбанутый ты олень".



Такую красивую песню опять испортили....



- В.А. - Зоопарк какой-то?



- В.Х. - Совершенно верно, не надо мерить кыргызский политикум антропоморфными мерками. Там актуален Дроздов Николай Николаевич, "В мире животных", помните такую телепередачу и ее заставку - где на кроваво-желтом фоне восхода (или заката) в джунглях - прыгают макаки по лианам...



В Таиланде есть такое сказочное почти райское место - полуостров Рилэй, там снимался знаменитый фильм "Пляж" с Ди Каприо в главной роли, там все прекрасно, природа - сказка, как на Иссык-Куле, но как донимают местные совершенно оборзевшие обезьяны - из рук выбивают фотоаппараты, кошельки,

тащат с пляжа тапки, из раздевалок - плавки. Утром прыгают по крышам бунгало, они там сильно шуршат, не дают спать, - вымогают дань бананами... Так, стоп, это я отвлекся. Вернемся к нашим аборигенам. Резюмируем, Племя Оленей теперь будет грызть и рвать Киргизию, как волки телку... Но это будет уже совсем другая история... и ждет их всех, неотвратимо, Новая Революция.



Валерия Андреева Источник - ЦентрАзия

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