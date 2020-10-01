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МИД Киргизии возглавил невладеющий никаким иностранным кроме русского таласский "дипломат" Казакбаев
12:30 15.10.2020

Указом Президента С.Жээнбекова назначен

КАЗАКБАЕВ Руслан Айтбаевич
/ /
[18.05.1967 - ..]
Род. в с. Бейшеке, Ленинспольский район, Таласская область. Кыргыз

Окончил Фрунзенский политехнический институт (1991), Дипломатическую Академию МИД РФ (1993), Дипломатическую академию МИД КР (2004). Почетный профессор КНТУ имени Исхака Раззакова и Кыргызско-Кувейтского университета.

с 1995 по 1996 - третий секретарь, второй секретарь консульского управления МИД КР.
с 1996 по 1999 - вице-консул Генерального консульства КР в г.Стамбул (Турецкая Республика).
с 1999 по ? - советник, начальник отдела, заместитель начальника, Главного управления консульской службы МИД КР.
нач-к Главного управления консульской службы Министерства иностранных дел (=2002=-2005).
В январе 2005 - 23 января 2009 - генеральный консул Кыргызской Республики в Стамбуле, Турция.
С 26 янв. - 26 окт. 2009 - 1-й заместитель министра иностранных дел КР.
С 15 апр. 2010 - 6 сент. 2012 - министр иностранных дел Кыргызстана.
Переутвержден в новом првительстве О.Бабанова 23.12.2011 по квоте "Республика";

Октябрь-ноябрь 2012 г. - Кандидат депутаты в горкенеш г. Бишкека от партии "Республика".
В 2015 - 2020 - депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва от политической партии "Республика – Ата Журт".
С 16.11.2017 - лидер фракции "Республика - Ата-Журт" в Жогорку Кенеше КР. Член Комитета по бюджету и финансам ЖК

В 2020 руководитель Штаба партии "Республика"
на выборах в Жогорку Кенеш 7 созыва (10.2020)

с 14.10.2020 - Министр иностранных дел КР

Чрезвычайный и Полномочный Посланник (11 октября 2004).

Женат. 6 детей.

Не путать с Бакытом Казакбаевым - 1-м секретарем посольства Киргизии в Малайзии

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602754200
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