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СовБез Киргизии возглавил "северный" генерал МВД Кенеш Дуйшебаев
13:53 15.10.2020

Указом Президента С.Жээнбекова новым Секретарем Совета безопасности КР назначен генерал

ДУЙШЕБАЕВ Кенешбек Асанбекович
/ /
[..1957 - ..]
Род. в Чуйской области, кыргыз

В 1978 году окончил КВШ МВД СССР, в 1987 году Академию МВД СССР по специальности правоведение.

09.1978 - 12.1978 Следователь следственной группы ОВД Иссык-Атинского райисполкома
06.1981 - 08.1985 Начальник Бордунского поселкового отделения милиции ОВД Кеминского района.
08.1987 - 12.1990 Зам. начальника ОВД Кочкорского райисполкома Нарынской области
12.1990 - 01.1992 Начальник ОУР УВД Иссык-Кульской области
01.1992 - 07.1993 Начальник ОВД Тюпского района Иссык-Кульской области
07.1993 - 11.1997 Начальник ОВД Иссык-Кульского района
в 1997-2000 начальник Главного штаба МВД Киргизии
в 2000-2001 начальник управления МНБ Ошской области
в 2001-2002 заместитель министра внутренних дел Киргизии
в 2003-2005 начальник УВД г.Бишкек.
В марте 2005 в течение нескольких дней и. о. министра внутренних дел и вице-премьера правительства республики.
В 2005 организовал и возглавил Народную партию "Акыйкат-Справедливость".

После Апрельской революции, с 7 апреля 2010 Председатель государственной службы национальной безопасности.
в 2012 г. - председатель Государственной службы по контролю за наркотиками при правительстве КР.
26.03.2013 г. назначен на должность заместителя генерального секретаря Шанхайской организации на период 2013-2015 г.г.

с 15.10.2020 - секретарь Совета безопасности КР

Генерал-лейтенант

Женат. 3 детей

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602759180
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