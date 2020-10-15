СовБез Киргизии возглавил "северный" генерал МВД Кенеш Дуйшебаев

13:53 15.10.2020

Указом Президента С.Жээнбекова новым Секретарем Совета безопасности КР назначен генерал



ДУЙШЕБАЕВ Кенешбек Асанбекович

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[..1957 - ..]

Род. в Чуйской области, кыргыз



В 1978 году окончил КВШ МВД СССР, в 1987 году Академию МВД СССР по специальности правоведение.



09.1978 - 12.1978 Следователь следственной группы ОВД Иссык-Атинского райисполкома

06.1981 - 08.1985 Начальник Бордунского поселкового отделения милиции ОВД Кеминского района.

08.1987 - 12.1990 Зам. начальника ОВД Кочкорского райисполкома Нарынской области

12.1990 - 01.1992 Начальник ОУР УВД Иссык-Кульской области

01.1992 - 07.1993 Начальник ОВД Тюпского района Иссык-Кульской области

07.1993 - 11.1997 Начальник ОВД Иссык-Кульского района

в 1997-2000 начальник Главного штаба МВД Киргизии

в 2000-2001 начальник управления МНБ Ошской области

в 2001-2002 заместитель министра внутренних дел Киргизии

в 2003-2005 начальник УВД г.Бишкек.

В марте 2005 в течение нескольких дней и. о. министра внутренних дел и вице-премьера правительства республики.

В 2005 организовал и возглавил Народную партию "Акыйкат-Справедливость".



После Апрельской революции, с 7 апреля 2010 Председатель государственной службы национальной безопасности.

в 2012 г. - председатель Государственной службы по контролю за наркотиками при правительстве КР.

26.03.2013 г. назначен на должность заместителя генерального секретаря Шанхайской организации на период 2013-2015 г.г.



с 15.10.2020 - секретарь Совета безопасности КР



Генерал-лейтенант



Женат. 3 детей