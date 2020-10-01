Скончался таджикистанский государственный деятель Исмоил Шафиев

16:42 17.10.2020

Шафиев Исмоил Шафиевич.

Shafiev Ismoil Shafievich.

(5.06.1946 – 15.10.2020)



На 75 году жизни оборвалась жизнь замечательного человека, государственного деятеля, Шафиева Исмоила Шафиевича - все кто хорошо знали его как, человека много сделавшего для развития независимого Таджикистана глубоко скорбят вместе с нами и выражают глубокое соболезнование его детям, и близким родственникам Его жизненный путь является примером для подражания подрастающему поколению.



Шафиева Исмоил Шафиевич родился 5 июня 1946 года в кишлаке Ботурабад сельского совета "Авангард" Коммунистического района в семье дехканина. Среднюю школу закончил в кишлаке Ботурабад.

1965 - 1975 гг. – работал на различных должностях в системе Таджикпотребсоза Коммунистического района.

1975-1978 гг.- работал заместителем председателя потребкооперации сельского совета

" Авангард".

1978 -1989 гг. – работал Председателем райпотребсоюза Коммунистического района.

1978 – 1983 гг. – поступил на экономический факультет Таджикского государственного университета имени В.И. Ленина и успешно закончил. Получив диплом экономиста.

1990 – 1993 гг. - первый заместитель председателя областного потребсоюза Хатлонской области. Таджикистана.

1993 – 1995 гг. – Председатель областного потребсоюза Хатлонской области Таджикистана

1995 – 1996 гг. – Первый заместитель председателя областного потребсоюза Хатлонской области. Таджикистана.

1996 – 1999 гг. – Председатель хукумата города Сарбанд.

1999 – 2001 гг. – Первый заместитель Председателя комитета Госкомимущества Таджикистана.

2001 - 2008 гг. – Председатель хукумата Гозималикского района (ныне Хуросон)

2008 – 2010 гг. - Директор Агентства по обеспечению специальным имуществом Министерства экономического развития и торговли Таджикистана.

2010 году - Приказом президента республики Таджикистан отправлен в отставку в звание полковника Вооруженных сил Таджикистана, сохранив за ним все льготы.

За время трудовой деятельности 1995 – 2000 гг. - был избран депутатом Верховного Совета республики Таджикистан.

Награжден нагрудным знаком - Отличник Таджикпотресоза Республики Таджикистан

Отличник Министерства Культуры республики Таджикистан,

Награжден Почетной грамотой в честь 90 - летия академика Бободжана Гафурова, Отличник Пограничных войск Республики Таджикистан. Награжден многочисленными грамотами Меджлиси Оли Республики Таджикистан и благодарностями.

Труды Шафиева Исмоила также отмечены десятью медалями республики Таджикистан



Отправил МСД.