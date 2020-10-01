 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 17.10.2020
16:58  Почему погибла могучая Османская империя
16:55  Прощай, Сооронбай: что будет с Киргизией после отставки президента, - И.Кармазин
16:54  Сторонники разбоя: США подвергают ревизии принципы космического права
16:51  Странный Джучи… или "Как сын Чингисхана Русь от вторжения спасал"
16:48  Как один советский "СБ" 2 бомбами утопил японский авианосец "Ямато-Мару" (история)
16:42  Скончался таджикистанский государственный деятель Исмоил Шафиев
15:57  Азербайджан уверяет, что взял город Физули

15:52  Ошская область Киргизии отгораживается от остальных санитарными кордонами
15:46  Финпол Киргизии возглавил молодой бугу Сыймык Жапыкеев
15:17  Прайс на мандат депутата в Киргизии дорос уже до $1 млн., - депутат Маматалиев
11:21  Украинская катастрофа. Дешевая бравада фальшивого героя, - Ю.Борисов
10:15  Турция выбрала путь разобщения с остальным миром, - "НГ"
10:14  Плюсы и минусы президентства Сооронбая Жээнбекова, - Т.Кудрявцева
08:38  Забавный бугу-олень. Жапаров "упраздняет" трайбализм в Киргизии реформами
08:34  Армяне бьют по Гяндже старыми советскими ракетами Скад
08:33  Принуждение к конфликту. Как Турция готовила "Карабахскую войну", - "Къ"
00:51  Азербайджан уверяет, что взял Гадрут (видео)
00:26  Генпрокуратура Таджикистана обвинила главреда оппозиционного сайта в мошенничестве на $430 тысяч
Пятница, 16.10.2020
22:29  Антикоррупционную службу Киргизии возглавил пенсионер из племени бугу Апсатаров
22:13  Россия и Турция готовы к эксперименту над Ливией, - И.Субботин
21:03  Залп "Авроры". Кыргызы-бугу приступили к захвату Иссык-Кульских санаториев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Скончался таджикистанский государственный деятель Исмоил ШафиевСкончался таджикистанский государственный деятель Исмоил Шафиев
16:42 17.10.2020

Шафиев Исмоил Шафиевич.
Shafiev Ismoil Shafievich.
(5.06.1946 – 15.10.2020)

На 75 году жизни оборвалась жизнь замечательного человека, государственного деятеля, Шафиева Исмоила Шафиевича - все кто хорошо знали его как, человека много сделавшего для развития независимого Таджикистана глубоко скорбят вместе с нами и выражают глубокое соболезнование его детям, и близким родственникам Его жизненный путь является примером для подражания подрастающему поколению.

Шафиева Исмоил Шафиевич родился 5 июня 1946 года в кишлаке Ботурабад сельского совета "Авангард" Коммунистического района в семье дехканина. Среднюю школу закончил в кишлаке Ботурабад.
1965 - 1975 гг. – работал на различных должностях в системе Таджикпотребсоза Коммунистического района.
1975-1978 гг.- работал заместителем председателя потребкооперации сельского совета
" Авангард".
1978 -1989 гг. – работал Председателем райпотребсоюза Коммунистического района.
1978 – 1983 гг. – поступил на экономический факультет Таджикского государственного университета имени В.И. Ленина и успешно закончил. Получив диплом экономиста.
1990 – 1993 гг. - первый заместитель председателя областного потребсоюза Хатлонской области. Таджикистана.
1993 – 1995 гг. – Председатель областного потребсоюза Хатлонской области Таджикистана
1995 – 1996 гг. – Первый заместитель председателя областного потребсоюза Хатлонской области. Таджикистана.
1996 – 1999 гг. – Председатель хукумата города Сарбанд.
1999 – 2001 гг. – Первый заместитель Председателя комитета Госкомимущества Таджикистана.
2001 - 2008 гг. – Председатель хукумата Гозималикского района (ныне Хуросон)
2008 – 2010 гг. - Директор Агентства по обеспечению специальным имуществом Министерства экономического развития и торговли Таджикистана.
2010 году - Приказом президента республики Таджикистан отправлен в отставку в звание полковника Вооруженных сил Таджикистана, сохранив за ним все льготы.
За время трудовой деятельности 1995 – 2000 гг. - был избран депутатом Верховного Совета республики Таджикистан.
Награжден нагрудным знаком - Отличник Таджикпотресоза Республики Таджикистан
Отличник Министерства Культуры республики Таджикистан,
Награжден Почетной грамотой в честь 90 - летия академика Бободжана Гафурова, Отличник Пограничных войск Республики Таджикистан. Награжден многочисленными грамотами Меджлиси Оли Республики Таджикистан и благодарностями.
Труды Шафиева Исмоила также отмечены десятью медалями республики Таджикистан

Отправил МСД.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602942120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 октября 2020 года №429
- Сенат принял Закон уточняющий размеры ввозных таможенных пошлин для стран ЕАЭС
- Н.Нигматулин о бюджете: проведение семинаров и симпозиумов надо отложить до лучших времен
- Премьер-Министр РК А. Мамин принял участие в церемонии открытия завода по сборке автомобилей Hyundai
- Счетным комитетом выявлены финансовые нарушения по программе жилищного строительства "Нұрлы жер"
- Сенаторы рассмотрели механизмы использования вкладчиками части своих пенсионных накоплений
- Многоплановое взаимодействие Центральной Азии и России
- О демографической ситуации за январь-август 2020 года
- ЕЭК призвала устранить барьер – снять ограничение вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Республики Казахстан в государства-члены
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  