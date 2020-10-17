Узбекистан. Тайные и явные преступления Государства. Ч. 1, - Б.Мусаев

16:04 18.10.2020 Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАН. Тайные и Явные Преступления Государства.



К постановке проблемы.



"Опасно быть правым, когда правительство ошибается".

Вольтер.



"Вправить мозги сотне смутьянов ..."

Ислам Каримов.



Настоящая заметка дань уважения человеку, любившему жизнь и ближних, (у)веровавшему, что Правда есть Сила в борьбе за Справедливость против Насилия и Лжи. И жил, творил он, как "смутьян", не отклоняясь от Правды.



Имя этого человека, отдавшего свою жизнь за такую Веру и Правду, Алишер Саипов. Дата рождения 4.сентября 1981.



Дата смерти (убит киллерами) 24 октября 2007.-



Для начала разговора считаю нужным сказать, что не приемлю постулат тех юристов, согласно которым государство, государственная власть не имеют абсолютно никакого отношения к понятию "преступление", ибо находится само во власти людей ..Впрочем, если читатель заглянет в интернет, то в поиске на ключевые слова типа " "государство", "преступления" , "власть", "режим власти" и т.п. наткнется на утверждение о том, что



"Преступным может быть только человек" Эти слова принадлежат проф. В. А. Томсинову. Копаем дальше и читаем в его же авторстве следующие вещи



"Государственная власть действует, бездействует, поворачивается, оборачивается не сама по себе, а по воле, хотению, по желаниям носителей государственной власти. Именно они и только они, а не государство могут рассматриваться в качестве субъектов конкретных преступлений"



И еще аргумент от Владимира Алексеевича Томсинова .



"Нюрнбергский трибунал признал преступным не Германское государство, а корпус должностных лиц нацистской Германии, державших в своих руках рычаги государственной власти. Не случайно, выступая в конце июля 1946 года с заключительной речью, главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском трибунале Роман Руденко заявил, что данный суд полностью доказал чудовищные преступления, совершавшиеся бандой оголтелых преступников, захвативших в Германии государственную власть.



Государство было признано в данном случае лишь орудием преступлений, а не преступником. Преступным может быть только человек, который, все что угодно способен превратить в орудие преступления. Ножом не только режут хлеб, но и убивают, но от такого использования нож ведь не становится преступным. Он только орудие преступления. Государственная власть может использоваться как орудие преступления, но это не значит, что государство преступно. Преступна именно та группа людей, которая совершает при помощи государственной власти преступления. Между прочим, превращая государственную власть в орудие своих преступлений, эта группа людей одновременно совершает преступление и против самого государства. Ведь его предназначение - служить общим интересам, общему благу, всему обществу, а не кучке людей - тем более таких, которые способны к совершению преступлений"



А вот и обобщающий вывод ученого



"С юридической точки зрения, а мне кажется и с позиции настоящего здравого смысла, призывать какое-либо государство каяться за деяния, совершенные когда-то его должностными лицами, - полная бессмыслица"



Словом, ни в коей мере нельзя допускать мысли, что государство может быть преступным. НО при этом проф. здесь же пишет, что



"Оно (государство - прим Б.М.) просто несет ответственность за преступные действия своих должностных лиц перед своими гражданами".



Получается, что государство не может быть преступным, т.е. совершать преступления не может, а вместе с тем, оказывается, оно "просто несет ответственность за ..преступные действия своих ..."



Да уж...сногшибательная логика у юриста, к тому же, с его слов, выступающего будто и с позиций здравого смысла.



На мой взгляд, кстати, Альма-матер которого тоже МГУ, только факультет философский, самая мысль о том, что государство не может быть преступным глубоко ошибочна. Здесь нет необходимости углубляться в вопрос о том, что такое государство, когда по обыкновению принято приводить определения , считающиеся классическими. Я бы отошел от этого правила и сказал своими словами, исходя из того, что:



во - первых, государство не с неба упало , а создано (и создается всегда) людьми для организации ( и устройства) лучшей себе жизни;



во - вторых, в этих же целях, пишутся законы государства, разумеется, прежде всего, Основной Закон, на которых оно стоит и функционирует;



в-третьих, государство - выступает в роли гаранта защиты прав и свобод человека.



Вот теперь, мы и подошли к главному, а именно, к следующему вопросу.



Какое оно, это государство в каждом конкретному случае, и кому служит?



В моем понимании, каждое государство имеет свою природу и характер в смысле ответа на вышеупомянутый главный вопрос. Справедливое ли оно?



Позитивность (успех) решения создания государства и нормального его функционирования во благо людей зависит во многом от того, какие законы прописаны в нем, каково содержание Основного Закона. Увы, к сожалению, чаще всего, государство не оправдывает ожидания множества, ибо создается без осознания, что государство не высшая сила, тем более там и где Конституция той или иной страны (государства) не стоит на фундаменте естественных прав данных человеку от природы. Что я имею в виду? Конечно, дорогие читатели, вы сами догадались.



Речь идет о том, что основу государства в собственном смысле этого слова в идеальных случаях должна составлять Конституция, работающая совместно с ним на



"создание такого мира, в котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды"



(см. подробнее Всеобщая Декларация Прав Человека. Преамбула)



Вышеизложенное дает мне основание сделать акцент на мысли о том, что преступления совершают, конечно, люди, но строй правления, т.е. собственно, государство не может быть застрахованным от того, чтобы явиться носителем преступлений, заявить о себе как государство преступное. В самом деле, это так, когда и где конкретное содержание, дух Основного Закона, в лучшем случае, не противодействует "государственникам", им же, ищущим благ, т.н. "слугам народа", продолжать жить и творить (здравствовать) подобно "красной мафии" (А. Гуров), читай, совершенствовать управленческую и политическую технологию по части коррупции, воровства, краснобайства, держа равнение на образцы партработников разговорного жанра. Ведь, как ни крути, учитывая высоту планки масштабов (КПД) преступлений, выросшей в разы, именно Закон, извините за повтор, содержанием своих статей и духом, предоставляет им "законные" основания для разворовывания ...Короче, научились и учатся, разумно пользоваться идейным богатством Конституции, глубоко выраженной, особенно в содержании статьи 55-й , где записано



"Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат рациональному использованию и охраняются государством".



Вот и в условиях де народовластия, государство в интересах блага человека и общества рационально использует , точнее, разумно распоряжается всем и вся А как разумно этим распоряжаться, так президент Ш. Мирзиеев , проводя (16.10 2020) видеоселекторное совещание по мерам обеспечения продовольственной безопасности и ценах на внутреннем рынке, подсказал руководителям, что и здесь есть еще резервы. Надо полагать, речь идет именно о земле, других природных ресурсах. Между прочим, накануне (15 октября) тоже на видеоселекторном совещании с руководителями, президент Ш. Мирзиеев рассказывал о взятых под арест чиновниках, попавшихся при получении взяток , когда рационально использовали .., извиняюсь, распоряжались землей . Поэтому сознаюсь: не знаю кто и как воспринимает слова главы государства о существующих резервах, а я вижу в них подтекст . Он (подтекст) говорит: горбатого могила исправит, но в жизни этой, хотя бы не хапайте так в открытую и нагло, как делали прежде, научитесь умело брать, воровать, приворовывать. Какой позор, что же вы, братья - управленцы, хозяйственники и иже с ними ..., так топорно "работаете" ...



Тем не менее, ловлю себя на мысли: следует признать, и то хорошо, что будто смягчился режим власти, и нет той открытой демонстрации насилия, который был присущ



Однако, если по порядку, то преждевременно говорить, что стрелка часов в нашей жизни повернулась и пошла , скажем так, по пути прогресса, где не будет насилия, люди станут свободными от страха и нужды, канут в лету волки, разве что нет -нет, да встретятся отдельные хищники типа крыс. Не стоит обольщаться. Пока здравствует Конституция Узбекистана в настоящем виде, как есть, по сути, не измененном виде, квинтэссенцией которой выступает процитированная выше 55 статья, не качнутся стрелки часов, не изменят направление своего хода. Иначе говоря ничего не изменится по большому счету в природе строя правления (способа хозяйствования, которое стоит , по сути, на фундаменте социалистической собственности советского образца - прим. Б.М.) и государства останется таким, каким был, благодаря мнимому народовластию ....



В самом деле, как бы не говорить, что якобы налицо перемены в стране, есть мол и подвижки, объявлен ведь будто не зря "человеком года" президент Ш. Мирзиеев, но разве уменьшилось численность безработной молодежи, лучше стали жить узбекистанцы? Ведь факт, что в разы выросли коррупция, масштабы воровства,..грабежа ...на фоне новых слоганов, идей -фикс типа: "сегодня -строительство, завтра- История!", "Узбекистан вышел на путь национального прогресса"



Результирующей апофегея краснобайства краснобаев, на мой взгляд, явилась байка о том, что де ныне мы созрели во всех отношениях (экономическом, духовно - нравственном и т.д.), чтобы свершить прорыв по созданию фундамента для наступления Третьего Ренессанса



ОДНАКО, давайте вернемся к вопросу о носителях преступлений, кто есть кто и правомерно ли утверждать, что государство тоже...



Я напомню вновь о выступлении проф В. А. Томсинова, категорически отрицающего , что государство может совершать преступления. Помимо всего прочего, ученый подверг критике точку зрения судьи Конституционного суда РФ К. В. Арановского, который наоборот считает, что государство может выступать в качестве носителя преступлений



Вот и слова критика



"Объявляя преступным государство, Арановский по сути уводит в тень настоящих преступников - людей, которые будучи облеченными государственной властью, используют ее не как орудие служения своему народу, а в качестве инструмента преступлений"



Так ли обстоит дело в реальной жизни и в конкретно- исторических условиях различных стран и народов? Если признать первое (преступность государства), разве оно уводит в тень преступников - людей? Налицо алогичность рассуждений проф. В.А. Томсинова на грани демагогичности Разве он прав?! Стоит взглянуть в лицо фактам, тому, что показывала хроника событий в годы маоисткого Китая, жизнь в условиях казарменного социализма Пол Пота и т.п.



Думаю, есть резон рассмотреть этот вопрос о преступлениях государства на примере Узбекистана, где узаконенные нарушения правопорядка, точнее, проявления беспредела узаконенного беззакония приняли в свое время и ныне не перестают (время от времени) иметь место, как обыкновенные повседневные асоциальные явления . Да уж...надо быть слепым, глухим , чтобы не признать факт столь затянувшегося переходного периода страны с вытекающими отсюда последствиями, где.....



Завтра будет поздно ставить на повестку дня вопрос (ы) о тайных и явных преступлениях государства, в т.ч. рассматривая их в органической связи и в контексте здравствующего духа его Конституции, принятого 8 декабря 1992 г.



Почему? Да, хотя бы потому, что эта тема (о преступлениях) поднята, если не на научном, то обозначилась уже более двух десятилетий назад в репортажах и статьях тех или иных журналистов, связанных с сообщениями о пропаже (похищениях), убийствах ( и покушений на убийство) людей, освещения андижанских событий, попыток проведения журналистких расследований по следам названных событий, отдельных интервью данных журналистам, некоторыми бывшими работниками спецслужб и правоохранительных органов. Наконец, данной связи хотелось бы отметить, что начало серьезному разговору о преступлениях государства положено рядом книг мемуарного характера, написанными в разные годы бывшими узниками Узбекистана Одни лишь названия этих книг и то, о чем здесь написано, по ассоциации вызывают в памяти хождения по мукам Александра. Солженицина, Варлама Шаламова как автора исповедальных рассказов о северных лагерях Гулага -Вишере и Колыме, Анатолия Жигулина, Дмитрия Панина, ..



Я имею в виду книги "У входа на тот свет", "В зоне Uz Книга первая. Для тех, кто свободу любит", "По ту сторону страха", "Дорога из Рая в Ад и Обратно. Откровения Бизнесмена".



По этому поводу мне бы хотелось в следующей части сказать несколько слов о названных работах, их авторах на фоне и в контексте разговора на предмет озаглавленного, сделав акцент на мысли, что государство, создаваемое людьми, одержимыми аморальной и преступной идеей насилия, не могло не стать преступной государственностью. Это объясняет и настоящее нравственное, духовное состояние общества, технологию обмана, лжи, политическую демагогию.......



Продолжение следует



Бахадыр Ф. Мусаев 17-18 10. 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603026240

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