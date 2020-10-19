Пока в России думают, гусарить или нет, в Кыргызстане взялись за коррумпиков. – С.Чериков

16:20 19.10.2020 Пока в России думают, гусарить или нет, в Кыргызстане взялись за коррумпиков. - С.Чериков.



Видимо, РФ надоело вникать и разбираться в специфике каждого суверенного в центральноазиатском регионе, посему решила вернуться к бывшим коммунистическим оптовым отношениям... Типа, "там, в Средней Азии", "доблестный сын казахского народа Чолпонбай Тулебердиев"... Помню, так утверждал в попавшем ко мне в "Ленинчил жаш" своем письме отставной полкан-ветеран-москвич...



Однако России, если она хочет по-настоящему и современно рулить и ладить в ЦА, с каждым из ее народов, надо будет направить в регион новых Верещагиных, Семеневых-Тянь-Шанских, Пржевальских, Шокан Валихановых... Ведь нынче это совершенно другие, чем в царские и советские времена, народы и государственные образования. И русские, а также т.н. русскоязычные нынче у нас ведут себя совсем иначе, чем первые переселенцы, которые были более патриоты России.



В Кыргызстане мы свидетели того, как нынешние "соотечественники" россиян, в большинстве своем бывшие госплановские лимитчики и их младое демократизированное потомство, повели и ведут себя в трудные для России моменты, вплоть до обхаивания Путина... А туземцы - наоборот, благосклонны к РФ. Именно эти лимитчики сеют в СМИ и соцсетях раздор, провокации между Россией и народами ЦА, набивая себе цену, желая выглядеть патриотами всего русского.



Я самого начала настаивал на том, что России и Кремлю в первую очередь необходимо иметь дело с туземцами, налаживать грамотные, добрые и креативные отношения именно с кыргызами. А не довольствоваться потрясающими хороводами здешних бесчисленных "русских домов", "центров русской культуры", "казачьими хорами", которых не агитировать, а получше контролировать надо. Вскрикивая, поднимая вселенский визг из-за собственной ментальной неприязни туземцам, неправильной интерпретации здешних некоторых событий, мол, "русских обижают", "не дают им говорить на русском", "вытесняют наш язык" и т.п. и т.д., многие российские "соотечественники" искусственно морочат голову Кремлю, не дают ему по-настоящему вникать в события, искажают их, набивают себе цену, и, по сути подрывают конструктивную политику РФ в регионе и Кыргызстане. Вместо того, чтобы с умом помогать ей, политика которой в "приграничных территориях" с каждым годом дается с великим трудом.



В этой связи вспоминаются случаи из лихих 90-ых, к которым пришелся пик исхода русских и славян из Кыргызстана. Сорвались и помчались тогда многие из них в кажущуюся родной Россию. Поселились, их приняли как подобает, хлебом-солью. Проходит несколько дней, вслед новеньким в их дома подъезжают фуры с контейнерами с нажитым в республиках добром - дорогая мебель, оргтехника, ковры-паласы, невиданные в здешних местах продукты… Далее у новых "россиян" начались неприятности: где-то начали с ними ссориться, ругаться, а где - огороды раскопали, дома сжигали, попросили убраться. Причина банальная: первоначально новенькие жаловались, плакались по поводу невозможности жизни в бывших республиках, мол, обижают, бьют, репрессируют, отбирают имущество, недвижимость… Но в России народ простым ясным умом понял, что-то тут не так. Если их, новоявленных, обижали, то откуда у них столько скарба, богатств? Да и ведут себя не так, как истинно русские. Помню, именно такая история случилось, по рассказам русских же соседей в Рабочем городке Бишкека с бывшим преподом Политеха. Семья которого после подобных мытарств вынуждена была вернуться назад. Но дом, который те продали другим, уже стоил намного дороже. Дальнейшая судьба бывшего соседа неизвестна…



Дать подобным волю, в случае чего РФ надо будет, как Геннадий Хазанов грубо, но остроумно изобразил, сразу схватиться за ракетно-ядерный пенис и сотрясать им, что ли? Теперь стали говорить о необходимости возврата России к былой гусарской дипломатии. Не дай Бог! Такая политика продуктивно действовала в позапрошлом веке, когда воевали пиками, саблями. А сегодня поставит мир на грани ядерного Апокалиписа. Ведь, по сути подобная политика ничем не лучше дипломатии канонерок США в прошлом веке.



В то же время удивляет по-детски наивная вера официальной Москвы в искренность отношений Китая, считая его стратегическим союзником, и особенно Турции. Мао, заполучившего из СССР всего, что хотел вплоть до атомной бомбы, затем начавшего подлую войнушку на Дальнем Востоке и среднеазиатских границах, ей мало? Про турков уж молчу. Я с самого начала турецкого флирта господ-товарищей со Смоленской площади и честного князя Владимира предупреждал не верить османам. Что и затем подтвердилось. Сначала подлыми выстрелами турецкого спецназоваца в посла Карлова в спину, затем - ракетным залпом так же в спину заходящему в атаку на сирийских террористов россштурмовику. Что нынче творят неоосманы в Сирии против российских военных, знают все. Последним актом турецкой подлости стало приостановление "турецкого потока" и готовность султана Реджепа передать янки секреты "С-400", добродушно отданных Москвой османам, с которыми всю жизнь воевала.



Во всей это разыгравшейся несколько лет назад на Ближнем Востоке катавасии меня восхищает до сих пор поддерживаемая Британией хорошая спортивная форма в международной политике. Это она ювелирно направила Россию в горнило сирийской гражданской войны. Помните с чего началось? С того, что российский лайнер взорвался (взорвали?) над Синаем. На месте падения обломков самолета первыми оказались египтяне, лишь потом российские. Далее вначале с Лубянки официально было заявлено о технической причине трагедии, версия теракта отметалась. Затем оперативно включился Лондон, через МИ-6 с изложением подробностей заявивший о теракте со стороны МТО, запрещенных в России. И первоначально отметавший версию теракта глава российской могущественной спецслужбы вмиг поддержал версию поднаторевшего в подобных международных интригах "Интеллидженс сервиса". Внуки Лоуренса Аравийского оказались ловкие, хитроумно направив гнев Москвы в нужное русло, то есть в сирийскую бойню для расправы над МТО, посмевшим взорвать российский пассажирский лайнер…



В сирийской бордели следовало бы профессионально разобраться. Многие думают, что там сын Хафеза Асада героически противостоит откуда-то вторгшимся бородачам да басмачам. На деле страна к приходу росконтингента и создания "Хмеймима" уже была разделена межу полевыми командирами и их отрядами. А Башарчик командовал лишь в Дамаске и немножко вокруг, почти как в Афгане очередной "президент полКабула".



Кого только в Сирии нет? Курды, протурецкие, умеренные, радикальные. Лишь потом туда потянулись из ЦА, Кавказа, Украины, ЮВА, Африки, и даже российский "Вагнер"… Рекруты со всех концов мира туда едут лишь зарабатывать. Стоило ли России по большому счету регулярными войсками войти туда, то есть в чужую гражданскую бытовуху? Как известно, даже наша милиция неохотно идет на бытовушные вызовы. Ибо знает, сегодня подрались, отмутузили друг друга, порезались, а завтра пишут отказную. В дураках останутся правоохранители. Как говорится, "муж-жена одна сатана".



Башару надо бы поучиться у Ленина, который в подобной заварухе с белого листа создал боеспособную доблестную Красную Армию, Красный Флот, мало того, что быстренько выпнул всех иностранных интервентов, но и внутренних врагов ликвидировал до последнего. А в Сирии войско Асада до сих пор не может толком управлять предоставленным РФ современным оружием, грамотных мало.



Что касается последних событий в Кыргызстане, похоже, лишь через 30 лет бессмысленной смены портянок с надписью "революция", пришли более-менее реформаторы-революционеры, действующие исходя из местной специфики и современной реальности. Как известно, до сих пор страной после развала СССР посменно руководили остатки коммунистическо-комсомольской номенклатуры. А тут прямо из колоний-тюрем и улиц сразу водрузились на госдолжностях вплоть до исполняющего обязанности президента...



Каюсь, первоначально я тоже был против вчерашних пусть и полит-, но зеков. Которые, тем не менее, многим на удивление, начали с того, что впервые в суверенной истории взялись за ОПГ, за наведение порядка в святая святых отечественной коррупции - таможне, финорганах, лицензировании горнорудки… Только с кадрами не очень разборчивы. В какой-то мере можно тут войти в положение, "кадровики" ведь, вчера только в тюрьме сидели. А пока нашлись новые люди на Генпрокуратуру, Госслужбу по экономическим преступлениям, Финпол. Правда, в Минобороне командиром пока назначенный Шариманом боевой генерал-афганец.



"Комитет", как и предрекали, возглавил Камчыбек Ташиев, который сразу дал понять, что простить посадившего его Атамбаева, и тем более, выпустить его на волю не намерен. Камчыбека считают теневым через неразлучного друга, моего тезки, правителем страны. Тут можно сказать 50 на 50. Судя по всему, вчерашние друзья по нарам действуют в согласии и бесконфликтно. Пока.



Кстати, последняя сводка из местной, уже ташиевской, "Лубянки" гласит, что установлены все 40 подельников Раима-миллиона, а в таможенной сфере выявляются все причастные к ихней коррупции. Далее выводят на чистую воду коррумпиков в аппарате правительства… Плюс ко всему, лишь после смены властей, через месяц, заставили вандалов восстановить сломанное ими пианино под открытым небом на Театральном сквере столицы.



Садырбек Чериков. Бишкек. Источник - ЦентрАзия

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