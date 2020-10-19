Казахстан. Зачем международные "благодетели" покусились на детство? - Н.Раимкулов

16:32 19.10.2020

Казахстан. Зачем международные "благодетели" покусились на детство?



Выдающийся философ Жан-Жак Руссо, много внимания уделявший вопросам воспитания, призывал: "Дайте детству созреть в детях!" "Природа желает, чтобы дети были детьми, прежде чем они станут взрослыми. Если мы хотим извратить этот порядок, то произведем скороспелые плоды, в которых не будет ни зрелости, ни вкуса и которые не замедлят испортиться… У детства свои, ему свойственные, способы видеть, думать и чувствовать; нет ничего нелепее желания заместить их нашими", - разъяснял он.



На современном Западе эти истины сознательно замалчивают и даже больше: ожесточенно с ними борются. Оправдывая свои действия превратно толкуемыми правами человека, идеологи "открытого и свободного общества" выдвигают идеи, которые в действительности оказывают разрушительное влияние на личность человека, его психику. Эти шаги тем более опасны, что их жертвами становятся люди с самого раннего возраста.



Под предлогом обеспечения "гендерного равенства" ребенку навязываются превратные представления о поле и семье. Причем с каждым годом эта пропаганда становится все более агрессивной, уберечься от нее просто невозможно! Да и как уберечься, если данная политика санкционирована на уровне государства и его органов, и несогласие с ней чревато самыми драматическими последствиями - вплоть до преследования и насильственного разлучения детей с родителями!



На все это можно было бы закрыть глаза, если бы указанные специфические ценности не выходили за пределы западных стран. Однако им пытаются придать универсальный, "общечеловеческий" статус, не считаясь ни с традициями, ни с культурными особенностями обществ. Стремление лезть "со своим уставом в чужой монастырь" затронуло и бывшие советские республики, в том числе расположенные в Азии.



В Казахстане серьезные дискуссии вызвали разработка и принятие ряда нормативных актов. Среди них подписанный президентом Касым-Жомартом Токаевым в июле Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" и предложенный в соответствии с ним приказ "Об утверждении правил организации медицинской помощи по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетних в возрасте от десяти до восемнадцати лет и молодежи".



Данные документы предусматривают два важных нововведения. Во-первых, это разработка образовательных программ по половому воспитанию несовершеннолетних и их подготовке к семейной жизни. Во-вторых, анонимная консультация врачей для детей и подростков школьного возраста. В первоначальном проекте и вовсе говорилось о возможном прерывании беременности подростками в возрасте от 16 до 18 без уведомления родителей. Под влиянием общественности этот пункт был исключен, но не факт, что окончательно и бесповоротно.



Дело в том, что у этих программ есть влиятельные сторонники и проводники. Причем не только в самом Казахстане. Партнерами и консультантами правительства при разработке законопроектов были Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), ЮНЕСКО, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и т.д. Об их отношении к проблеме свидетельствуют публичные высказывания. Например, представитель ЮНФПА в Казахстане Раймбек Сисемалиев заявляет, что "сексуальное образование - это, во-первых, предоставление подросткам достоверной и научно обоснованной информации, во-вторых, обучение основным жизненным навыкам, таким как навыки общения, критического мышления, способности к самосовершенствованию, способности принимать решение и брать на себя ответственность. И в-третьих, это воспитание позитивных установок и ценностей, например, самоуважения, открытости".



Такую же позицию занимают неправительственные организации. Среди них Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью, работающая в тесном сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения, Фондом народонаселения ООН и являющаяся полноправным членом Международной федерации планируемого родительства (МФПР), а также Казахстанская ассоциация репродуктивной медицины. Президент последней Вячеслав Локшин уверен, что половое воспитание нужно начинать с 3 - 4 классов школы. "Эта тема не должна быть закрытой. Закрытая тема значит, как говорится, "черный рынок". Это все равно, что сказать: "Секса нет". Как нет? Это то же самое, что и кушать, спать, жить. Это есть, значит это надо объяснить", - заявляет он.



В свою очередь, исполнительный директор Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью Галина Гребенникова выступает за то, чтобы открыть подросткам доступ к медицинской помощи без участия родителей. В том числе разрешить прерывать незапланированную беременность.



Как обычно, под подобные призывы подводится рациональная основа. Мол, отсутствие полового воспитания приводит к незапланированным беременностям, криминальным абортам, заражению ВИЧ-инфекцией и даже к суицидам. С этим можно было бы согласиться, если бы под прикрытием благих намерений обществу не навязывались чужие и сомнительные ценности. Масштаб проблем, якобы требующих безотлагательных решений, явно раздут. Даже среди старшеклассников половой опыт имеют, согласно последним исследованиям, лишь 7% подростков. А в сексуальное воспитание предлагается вовлекать не только старшеклассников, но и детей, начиная с десятилетнего возраста! Это может повлечь за собой серьезные последствия.



Противники нововведений напоминают, что в рекомендациях ЮНЕСКО по половому просвещению говорится, как о совершенно нормальном явлении, о людях-трансгендерах, и содержатся требования борьбы с гомофобией, то есть с нетерпимым отношением к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.



Также зарубежные "благодетели" полностью игнорируют аспект традиций. Например, ЮНФПА пропагандирует программу по вовлечению мужчин в семейную жизнь, разделению обязанностей по дому и уходу за детьми. А упомянутая Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью выступает против "стереотипов", согласно которым девочки и девушки должны заниматься домашним хозяйством. Это сопровождается откровенным зарубежным вмешательством. Такие организации, как американская Freedom House, открыто требуют от постсоветских республик соответствия западным "гендерным стандартам".



Таким образом, самое большее, что следует допустить в области подготовки подростков к семейной жизни, - это разработанные собственными специалистами программы, с вовлечением исключительно учащихся старших классов. Эти программы должны учитывать не только психологию подростков, но и культурные особенности общества. Такая работа может вестись не только в самом Казахстане, но и в сотрудничестве всех стран Евразийского экономического союза - ЕАЭС. Имея общее прошлое, схожие культурные ценности и ментальность, они сегодня сталкиваются и с общей проблемой - агрессивной экспансией чуждых практик и идей. В этих условиях формирование эффективной защиты - защиты подрастающего поколения - может вестись только сообща.



Особую роль при этом может сыграть именно Казахстан. Являясь одним из основоположников евразийской интеграции и находясь у истоков ЕАЭС, республика должна стать инициатором сотрудничества на новом уровне - культурно-нравственном. Но для этого нужно, прежде всего, отказаться от далеко не бескорыстных услуг иностранных советчиков.



Нурлан Раимкулов, независимый эксперт, г. Алматы