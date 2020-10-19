Ждем результатов расследования. Обращение супруги врача погибшего в авиакатастрофе близ Алматы

00:05 20.10.2020

Обращение супруги врача погибшего в авиакатастрофе.



Мы родственники погибших в крушении самолета санавиации 3 октября 2017 года, ждем одного - объективного расследования и наказания виновных по всей строгости закона.



Мы не можем описать, что пережили, пока продолжалось следствие.



И вот, наконец, когда казалось, что наши мучения закончились, и дело начали рассматривать в суде, появились различные кривотолки, направленные лишь на затягивание процесса и увод от ответственности виновных лиц.



В суде один из участников процесса предоставил письмо Министерства индустрии и инфраструктурного развития о том, что им принято решение о возобновлении расследования авиакрушения.



Непонятно, как Министерство, без ведома суда, принимает такое решение, тогда как по Закону разрешение на проведение каких-либо действий по уголовным делам, находящимся в суде, дает только суд. Это грубейшее нарушение Уголовно-процессуального кодекса.



Самое обидное, что Министерство, не полагаясь на здравый смысл, идет на поводу непонятных элементов, пытающих "надавить" на суд.



Как мы понимаем, подобное абсурдное решение продиктовано якобы необходимостью изучения версии об обстреле судна с земли.



Все участники процесса, и полагаю суд тоже, осознают, что возобновление расследования ни к чему не приведет, поскольку есть четкие исчерпывающие заключения судебных экспертов. Ими не обнаружено ни одного факта, свидетельствующего об обстреле.



Если бы было так, мы сами бы подняли шум на весь мир.



Мы уверены, что этого нет, все это, как нам кажется, попытки виновных лиц выйти "сухими из воды" путем придания огласке "кривых" версий происшествия.



Тем, кому интересно, стоит лишь набрать в поисковике интернета названия компании и сразу все станет ясно, там есть все характеризующие данные, не лучшим образом описывающие эту компанию.



Призываем к совести и здравому смыслу всех тех, кто будоражит эту тему, руководствуйтесь официальными источниками, пожалейте чувства родных погибших, для которых нелегко пережить каждое абсурдное предположение.



Нуржамал Джардемалиева - супруга погибшего акушера-гинеколога Талгата Патсаева.



Жаныммурат Ержанов - законный представитель потерпевшей Н.Джардемалиевой