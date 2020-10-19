 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 20.10.2020
01:42  Наджиб. Памяти афганского лидера, - А.Проханов
00:57  Госкомспорт Киргизии возглавил бугу Канат Шабданбаев
00:49  Следующий год на нефтяном рынке может пройти уже без ОПЕК, - А.Башкатова
00:38  Обормот, повисший на Башне Трампа в Чикаго, оказался кыргызом
00:26  Айгуль Асанбаева - новая 1-я леди Кыргызстана
00:25  QR-код на лоб: добро пожаловать в ковидный концлагерь?
00:21  Тайваньское "ружье на стене". Выстрелит! - Ю.Тавровский

00:15  Скончался Герой Узбекистана, археолог, сенатор Гайратдин Хожаниязов
00:05  Ждем результатов расследования. Обращение супруги врача погибшего в авиакатастрофе близ Алматы
Понедельник, 19.10.2020
21:06  В Киргизии новые: глава телеканала ЭлТР (Ш.Шатманова) и Республиканской газеты "Эркин Тоо" (Б.Аленов)
16:50  Базовый вопрос: Американцы мечтают заменить Россию в Киргизии
16:49  "Не мог равнодушно на это смотреть": как дружинники спасали Бишкек
16:46  "Тулпар" поскакал. Новую модель турецкой БМП назвали в честь коня из эпоса "Манас
16:45  Учи китайский смолоду
16:43  Недобытое непосильным трудом. ОПЕК+ обдумает реакцию на вторую волну пандемии
16:39  Расползающийся хаос с Кавказа, - Елена Ларина
16:37  Геополитика американских выборов. Первый этап Гражданской войны, - А.Дугин
16:35  "Российско-кыргызский Фонд развития" доверили пилить Нурлану Мамытову
16:34  Сирийская месть: Против Эрдогана вспыхивают массовые восстания
16:32  Казахстан. Зачем международные "благодетели" покусились на детство? - Н.Раимкулов
16:29  В Киргизии горит золоторудное месторождение Иштамберды. Басмачи?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Ждем результатов расследования. Обращение супруги врача погибшего в авиакатастрофе близ Алматы
00:05 20.10.2020

Обращение супруги врача погибшего в авиакатастрофе.

Мы родственники погибших в крушении самолета санавиации 3 октября 2017 года, ждем одного - объективного расследования и наказания виновных по всей строгости закона.

Мы не можем описать, что пережили, пока продолжалось следствие.

И вот, наконец, когда казалось, что наши мучения закончились, и дело начали рассматривать в суде, появились различные кривотолки, направленные лишь на затягивание процесса и увод от ответственности виновных лиц.

В суде один из участников процесса предоставил письмо Министерства индустрии и инфраструктурного развития о том, что им принято решение о возобновлении расследования авиакрушения.

Непонятно, как Министерство, без ведома суда, принимает такое решение, тогда как по Закону разрешение на проведение каких-либо действий по уголовным делам, находящимся в суде, дает только суд. Это грубейшее нарушение Уголовно-процессуального кодекса.

Самое обидное, что Министерство, не полагаясь на здравый смысл, идет на поводу непонятных элементов, пытающих "надавить" на суд.

Как мы понимаем, подобное абсурдное решение продиктовано якобы необходимостью изучения версии об обстреле судна с земли.

Все участники процесса, и полагаю суд тоже, осознают, что возобновление расследования ни к чему не приведет, поскольку есть четкие исчерпывающие заключения судебных экспертов. Ими не обнаружено ни одного факта, свидетельствующего об обстреле.

Если бы было так, мы сами бы подняли шум на весь мир.

Мы уверены, что этого нет, все это, как нам кажется, попытки виновных лиц выйти "сухими из воды" путем придания огласке "кривых" версий происшествия.

Тем, кому интересно, стоит лишь набрать в поисковике интернета названия компании и сразу все станет ясно, там есть все характеризующие данные, не лучшим образом описывающие эту компанию.

Призываем к совести и здравому смыслу всех тех, кто будоражит эту тему, руководствуйтесь официальными источниками, пожалейте чувства родных погибших, для которых нелегко пережить каждое абсурдное предположение.

Нуржамал Джардемалиева - супруга погибшего акушера-гинеколога Талгата Патсаева.

Жаныммурат Ержанов - законный представитель потерпевшей Н.Джардемалиевой

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603141500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Нурлан Нигматулин выразил соболезнования по поводу смерти мажилисмена Глеба Щегельского
- Сенаторы озвучили проблемы и недочеты цифровизации
- Рейтинг управленческой элиты Казахстана в 3 квартале 2020 года
- Крымбек Кушербаев принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 1150-летия Аль-Фараби
- Азат Перуашев: Нельзя снимать с повестки дня работу над ошибками
- Казахстан и Россия: новые направления военного сотрудничества
- 76,8% избирателей готовы отдать свой голос за партию "Nur Otan"
- "Эти цены вызывают у нас вопросы"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  