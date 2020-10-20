Узбекистан. Тайные и явные преступления Государства. Ч. 2, - Б.Мусаев

16:43 20.10.2020 Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАН. Тайные и Явные Преступления Государства. ЧАСТЬ 2.



К постановке проблемы.



"Опасно быть правым, когда правительство ошибается".

Вольтер.



"Вправить мозги сотне смутьянов ..."

Ислам Каримов.



В финале предыдущей части настоящей статьи я назвал четыре книги мемуарного характера, в которых , по сути, ее авторами, бывшими узниками Узбекистана, поднята тема о преступлениях государства. При этом заметил, государство, создаваемое людьми, одержимыми аморальной и преступной идеей насилия, не могло не стать преступной государственностью. (см. www. centrasia. ru 18.10 2020).



Теперь, прежде чем поспешить исполнить пожелания читателей, не тянуть кота за одно место и приступить к разговору, на предмет озаглавленного, считаю нужным дать читателю краткую справку (см. ниже Информация к сведению 1,2,3,4),касающуюся авторов мемуарных книг. Должен загодя отметить, что жизнь и судьба каждого из них заслуживает того, чтобы о них были написаны книги подобные серии ЖЗЛ.



Информация к сведению 1.



Сафар Бекжан, узбекский литератор, диссидент, член Центрального Совета Демократической партии "Эрк" ("Воля"), бывший узник совести. В настоящее время живет в Швейцарии. Он является автором книги " У входа на тот свет", которая издана во второй половине 90-х г В ней автор описывает свою жизнь в заключении, а также некоторые события в политической истории современного Узбекистана . С Бекжан посвящает ее друзьям-правозащитникам и своей супруге Курбаной.



Несколько ее частей воспроизведены на сайте centrasia.ru январь 2005,



Информация к сведению 2 .



Евгений Дьяконов, ветеран афганской войны, выпускник Ташкентского государственного университета. Евгений Дьяконов - родился и вырос в Узбекистане! С 1982 года проживал в Ташкенте. После срочной службы в ГДР, по комсомольской путевке ушел добровольцем на сверхсрочную в Афганистан в 1988 году, где будучи командиром разведгруппы, получил два ранения и после вывода советских войск охранял советскую границу в Таджикистане. В Узбекистане Евгений работал администратором в шоу бизнесе, был руководителем общественной организации, сотрудничал с местными и иностранными СМИ, пока не попал под политические репрессии в 1997 году и прошел через лагеря, пытки



. Он написал книгу, вернее, серию книг, посвященных зоне Узбекистана. Среди них, недавно изданная "В зоне Uz Книга первая. Для тех, кто свободу любит"



Со слов самого Е. Дьяконова, он был привлечен и ответственности по целому ряду статей, от хранения наркотиков, оружия и антиправительственных листовок до попытки свержения конституционного строя. Конечно, все это было сфабриковано - Арестован 1 марта 1997 года, вскоре был приговорен к 22 годам лишения свободы. Не веря в справедливость судебной системы, он даже не думал обжаловать приговор и в итоге "купил" свою правоту, потому что купить ее было "проще", чем доказать. "Я продал все, что у меня было, и дал взятку, чтобы выйти из тюрьмы через психиатрическую больницу - другими словами, меня объявили душевнобольным, - рассказывает Дьяконов. - Я отдал им сумму, которую они запросили, … и купил себе свободу за 30 тысяч долларов - по расценкам 1998 года".



Обретя вновь свободу, Евгений Дьяконов проживал на территории Узбекистана вплоть до 2003 года, пока не накопил денег на дорогу, чтобы добраться до Мурманска, ... Он планировал достичь сухопутной границы с Норвегией и попросить здесь же политического убежища и закрепившись там, решив вопросы с трудоустройством, вызволить к себе отца, жену и дочь, которые оставались на тот момент жить в однокомнатной квартире хрущевки в районе Чиланзара г Ташкента . В конечном итоге, это ему удалось



Информация к сведению 3



Мухаммад Бекжан, оппозиционный журналист, редактор газеты "Эрк". Он провел два десятилетия в неволе ( 1999-2018) Несомненно, если говорить о стойкости, воле и мужестве, проявленной им , то должно склонить перед ним голову. Ведь, Мухаммад Бекжан, будучи братом лидера узбекской оппозиции Мухаммада Салиха, выдержал и за себя и, как говорится, за того парня - брата. Он не предал брата, а значит и себя, свои принципы, принципы и идеалы борца за Свободу. Но к чему эти слова, которые могут показаться кому -то дежурными фразами.. О том, какова эта жизнь адова, нравы, царящие за решетками , написана каждая страница кровью сердца самого Мухаммада Бекжана его двухтомная книге мемуаров "По ту сторону страха в "



Примечательный факт, о котором мне в свое время (1999) г.) сообщил проф. Атаназар Арифов, факт, имеющий прямое отношение к портрету преступной государственности, носителей государственной власти



Во время судебного процесса в августе 1999 г , проходящем в Ташкентском областном суде ....Известно, тогда, следом за событиям 16 февраля 1999 г., власть состряпала дело о ... В частности, "попали" в это дело и журналисты - эрковцы Мухаммад Бекжан и Юсуф Рузимурадов, писатель -диссидент Мамадали Махмудов и еще двое неугодных власти узбекистанцев , которых и судил вышеупомянутый суд . Случилось так, что во время одного из заседаний суда, прямо оттуда вышел человек и передал А. Арифову записку. Она содержала факты , компрометирующая власть. Здесь говорилось, что их - подсудимых пытают в камерах Это было первые обнародованные факты о применении пыток . Благодаря .... мир узнал о пытках , которые проводятся в Узбекистане, как методах дознания Дальше - больше. Сообщалось, что подследственному писателю Мамадали Махмудову обещали свободу и блага, если он даст согласие на содействие в помощи соответствующим службам совершить убийство Мухаммада Салиха.



Информация к сведению 4



О существовании еще одной книги, относящейся к мемуарно- публицистической, где отражена жизнь узников в контексте разоблачения лжи, связанной с теми же событиями 16 февраля 1999 г. , т.е. том, какую последовательно "кропотливую" и столь же славную героическую работу проводит государство Республики Узбекистан для обеспечения государством, т.н. социальной стабильности и безопасности, я узнал днями(15 октября 2020 г) Заглянув в сайт AsiaTerrсайт info , обратил внимание на публикацию "Дорога из Рая в Ад и Обратно. Откровения Бизнесмена".



Его автор Ефим Пифлакс В 1990-2000-е годы Ефим Пифлакс был одним из самых преуспевающих предпринимателей Ташкента и, соответственно, Узбекистана.



"В своей книге, - пишет автор, - я обвиняю тех, кто разорил меня, захватил и отобрал все, что было заработано в течение долгих лет, чего я сумел достичь умом и умением вести бизнес, осуществлять проекты, необходимые каждой стране для развития экономики, создания новых рабочих мест, обеспечения благополучия тех, кто желает трудиться и зарабатывать деньги для своих семей.



Я считаю, что с беспределом, который творится в Узбекистане, следует бороться, прилагая максимум усилий, и хочу на собственном опыте, оглашая реальные фамилии, показать, как попираются конституционные права граждан, в особенности бизнесменов, которых осуждают по заведенному трафарету, по одинаковому стандарту, не утруждая себя серьезным разбирательством и следствием, как их заманивают в капкан, выдавая банковские кредиты, как уничтожаются крупные промышленные предприятия, которые приносили доходы государству и давали людям работу.



Все, что здесь изложено, подтверждается документами, свидетельствами и фактами, названы действительные виновники и взяточники, которые не останавливались ни перед чем, чтобы упрятать автора в тюремные застенки. И только благодаря счастливой случайности, мне удалось оказаться на свободе. Читайте и думайте, вооружайтесь горьким опытом, чтобы с вами не случилось ничего подобного."



А ТЕПЕРЬ, полагаю, созрел мой нетерпеливый читатель, чтобы столкнуться лицом к лицу с властью в моей версии, иначе говоря, услышать, прочитать про нашу славную новейшую социальную (и политическую) историю, как она выглядит на самом деле, а не по официальным байкам.



Итак, говорю я по памяти о тех историях, моя память, если и не утверждает, то она помнит , во всяком случае, как было....



Прошедшие три десятилетия показывают людям старшего поколения, как ныне в Узбекистане, буйно и бурно взошло то, что при виде его невольно вырываются слова: "..твою мать!", "е-мое!", " елки -палки!". В самом деле, куда ни взгляни, взошли они кругом .. елки - палки , извиняюсь, ростки, посеянные эпохой , точнее, в эпоху известной персоны власти. Впрочем, скажу за себя. Я жил здесь и сейчас (1989-2016) , живу и вижу реалии сегодняшнего. Свидетельствую, находясь в здравом уме и твердой памяти относительно деяний, т.н. "государства -реформатора", "команды триумфаторов" и иже с ними начальников под началом ведущей (движущей) их силы в лице известной персоны.. .



Я жил здесь и сейчас, помнится, когда и где, на мой взгляд, все и закрутилось, словом, "процесс пошел" и когда наступил перелом или собственно, все вернулось на круги своя, возобладали (ближе к осени, во второй половине 1992 г) . и закрепились коммунистические методы во всем и вся



Да, к месту напомнить, что в Сети есть "веселые" картинки , воспроизводящие легендарно- памятную встречу 9 декабря 1991 года у здания (и в здании) Наманганского обкома партии КПУз коммуниста Ислама Каримова и исламиста Тахира Юлдашева, где все то , включая лик толпы , настроение по ассоциации вызывают в памяти поведение толпы мая - июня 1989 в Фергане ...



Я думаю и вспоминаю тревожную пору начала 1992 года, во многом, оказавшегося переломным и судьбоносным для будущего Узбекистана



Там уже будто замаячил вновь призрак насилия и перспектива наступления смутных времен.



Вспоминается. Взлетели цены на хлеб и взбунтовались в январе студенты университета в вузгородке г Ташкента



Воображение "рисует" картину того, что случилось тогда...Идут студенты, несущие плакат с изображением только что избранного президента И Каримова,а внизу под портретом крупными буквами "ЗВЕРЬ, ПОЕДАЮЩИЙ СВОИХ ДЕТЕЙ" и ...Был Омон, выстрелы в сторону студентов, в т.ч. и по окнам общежитий были жертвы. Убиты несколько студентов.



А на следующий день в одном из зданий учебного корпуса Вузгородка выступал И. Каримов. Он не обмолвился ни словом о произошедшем накануне, расстреле студентов, зачитал лишь телеграмму Мухаммада Салиха со словами поздравления .



Ничего будто не предвещало ухудшения температуры социальной атмосферы. Ведь "победил" на выборах И Каримов с абсолютным перевесом голосов в его пользу. Да, кстати, в областях Ферганской долины (узбекской части) мусульмане проголосовали в большинстве своем за И. Каримова.



Дело сделано Теперь за дело. И в священный для верующих месяц рамадан 1992 года, когда в мечетях и на дому устраиваются чтения полного текста Корана ... начал действовать новоиспеченный президент. По стране пошли повальные аресты, конечно, из среды наиболее подозреваемых, на взгляд власти, готовых выступить за исламский путь (К месту отметить, что Тахир Юлдашев оказался проворным и как только начались аресты, успел уйти за пределы Узбекистана вместе с семьей)



К декабрю 1992 г., установка "вправить мозги..." , рожденная , если не ошибаюсь , в одном из выступлений известной персоны власти во второй половины того же года, работала уже на всю катушку.



В свете изложенного, с моей стороны не будет откровением признание, что фактически названная установка начинает играть и сыграла "благотворную" роль в утверждении на практике (внутренней политики правительства Узбекистана) ) "государственного террора" Притом, что, насколько знаю по своему опыту общения, разговоров на различные "запретные" темы с эрковцами и бирликовцами, никто из них не думал и не пытался "бунтовать народ" Тем не менее, ....



Вот, помнится, в 1992 г. после декабрьских выборов 1991г, ДП "Эрк" получила здание в центре Ташкента (около сквера ) на ул К Маркса , но в декабре следующего, совпадающим с месяцем принятия Конституции Республики Узбекистан (08 12 1992), наиболее активные и видные деятели оппозиции подвергаются арестам.



Отчасти и я, спустя несколько месяцев, после того, как в самом начале января (05 01 1993) взял интервью у бывшего депутата, председателя ДП "Эрк", испытал на своей шкуре, что ....Не пустые это слова и не голая метафора, если утверждаю:



беззаконие лютует, не перестает быть (здравствовать) с того периода времени, уподобляясь слепому зверю, в действиях которого нет ни грана нравственных и правовых норм.



Продолжение следует



Бахадыр Ф. Мусаев 19-20 10 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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