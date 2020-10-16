Ричард Мур - новый начальник британской MI-6, - П. Густерин

20:40 20.10.2020

П.В. Густерин

Ричард Мур - новый начальник MI6



Биография нового начальника SIS Ричарда Петера Мура заинтересовала меня как биография государственного служащего, который большую часть жизни провел на Востоке, а значит - передо мной досье интеллектуала и родственной души.



Даже родился Ричард Мур на Арабском Востоке, а именно - в Триполи, столице Ливии, 9 мая 1963 г. в семье Джона Роберта и Патриции Мур. Родители смогли дать сыну превосходное образование: Ричард сначала окончил Колледж св. Георга в Вейбридже, а потом изучал общественные дисциплины в Вустер-колледже Оксфордского университета, по окончании которого был удостоен Премии им. Дж. Кеннеди для учебы в Школе государственной службы им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета.



В 24 года Ричард, будучи высокообразованным молодым человеком, поступил на государственную службу, а именно - стал сотрудником SIS. Позднее он займет там руководящие позиции. Но прежде предстояла работа на Востоке: в 1988 г. Мур работал под дипломатическим прикрытием во Вьетнаме, в 1990-1992 гг. - в Турции, в 1992-1995 гг. - в Иране, в 1995-1998 гг. - в Пакистане, в 2001–2005 гг. - Малайзии.



В 2005-2012 гг. Мур работал в системе МИДа, в том числе занимая должность заместителя директора по вопросам Ближнего Востока в 2005-2008 гг. и должность директора по делам Европы, Латинской Америки и глобализации в 2010-2012 гг.



С января 2014 по декабрь 2017 г. Мур являлся послом Великобритании в Турции. Одной из причин назначения Мура послом именно в Анкару было владение им турецким языком.



В 2018 г. Мур успел побывать заместителем советника по национальной безопасности Кабинета министров, а уже в апреле того же года был назначен генеральным директором по политическим вопросам МИДа, то есть политическим директором названного ведомства. В этой должности он находился до своего последнего назначения.



Еще 28 июля с.г. было объявлено, что Мур осенью займет должность начальника МI6. Это и произошло 1 октября: министр иностранных дел Доминик Рааб назначил Ричарда Мура с согласия премьер-министра Бориса Джонсона. На посту начальника SIS Мур сменил сэра Алекса Янгера, успешно прослужившего в этом качестве около шести лет. Бывший глава МI6 приветствовал это назначение. Кстати, Мур и Янгер - одногодки. Сэр Джон Соэрс, непосредственный предшественник Янгера на рассматриваемой должности, был более пространен: "Я знаю Ричарда много лет. Он спокойный, обаятельный, вдумчивый и смелый". Также он отметил, что Мур обладает идеальным опытом, в котором сочетаются участие в разведывательных операциях и работа на руководящих должностях в дипломатии и формировании политического курса государства. Сам Мур не скрывал своей радости: "Я рад и для меня большая честь получить предложение вернуться и возглавить мою службу".



Примечательно, что Мур имеет ирландское происхождение. Это обстоятельство делает его последнее назначение особенно интересным, поскольку недавно выяснилось, что он является внуком Джека Бакли, бойца ИРА, который служил во время войны за независимость Ирландии. Мур не стесняется своих ирландских корней. Однажды он рассказал турецкому изданию, что он "ирландского происхождения", и что его дед получил медаль за борьбу против британского правления в Ирландии. "Мой дед воевал против британского правительства в сепаратистской Ирландской республиканской армии с 1916 по 1922 год", - поведал Мур. "Он получил медаль от президента Ирландии. Теперь я посол британского правительства". Кстати, сам Ричард Мур является кавалером британского Наиболее выдающегося ордена Святых Михаила и Георгия.



Ричард Мур женат, в браке с Маргарет Патрицией Изабель родились двое детей - сын и дочь.