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|Азербайджан утверждает, что взял еще один город - Зенгилан и 24 села
08:14 21.10.2020
Взятие Азербайджаном 24 сел и города Зенгилан у границы с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отчитался о взятии военными республики города Зенгилан. Он расположен почти у самой границы с Арменией.
Взятие Азербайджаном 24 сел и города Зенгилан у границы с Арменией
Азербайджанский лидер также заявил о переходе под контроль армии страны еще 24 сел в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах.
Интенсивные бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября и продолжаются до сих пор.
Стороны при посредничестве Москвы дважды пытались объявить гуманитарное перемирие. В его срыве Ереван и Баку обвиняли друг друга.
Азербайджанский лидер также заявил: "Мы практически уничтожили их армию и технику. Мы преподнесли им урок, который они никогда не забудут. Армения, пока не поздно, должна заявить, что выводит свои войска из оккупированных территорий, после этого военные действия могут остановиться".