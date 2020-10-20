 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Азербайджан утверждает, что взял еще один город - Зенгилан и 24 села
08:14 21.10.2020

Взятие Азербайджаном 24 сел и города Зенгилан у границы с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отчитался о взятии военными республики города Зенгилан. Он расположен почти у самой границы с Арменией.
Взятие Азербайджаном 24 сел и города Зенгилан у границы с Арменией
Азербайджанский лидер также заявил о переходе под контроль армии страны еще 24 сел в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах.

Интенсивные бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября и продолжаются до сих пор.
Стороны при посредничестве Москвы дважды пытались объявить гуманитарное перемирие. В его срыве Ереван и Баку обвиняли друг друга.

Азербайджанский лидер также заявил: "Мы практически уничтожили их армию и технику. Мы преподнесли им урок, который они никогда не забудут. Армения, пока не поздно, должна заявить, что выводит свои войска из оккупированных территорий, после этого военные действия могут остановиться".

Источник - ЦентрАзия
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