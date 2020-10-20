Главой Госслужбы миграции Кыргызстана назначен "мекенчиловец" Таштанбек Каймазаров

10:08 21.10.2020

Главой Государственной службы миграции Кыргызстана назначен Таштанбек Каймазаров, бывший в августе-октябре

этого года кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша КР от жапаровской партии "Мекенчил".

Распоряжение о назначении подписал и.о. президента Садыр Жапаров.

Одновременно, освобожден от занимаемой должности главы Госслужбы миграции Болотбек Ибраимжанов