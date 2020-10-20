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|Главой Госслужбы миграции Кыргызстана назначен "мекенчиловец" Таштанбек Каймазаров
10:08 21.10.2020
Главой Государственной службы миграции Кыргызстана назначен Таштанбек Каймазаров, бывший в августе-октябре
этого года кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша КР от жапаровской партии "Мекенчил".
Распоряжение о назначении подписал и.о. президента Садыр Жапаров.
Одновременно, освобожден от занимаемой должности главы Госслужбы миграции Болотбек Ибраимжанов