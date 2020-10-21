Кто займется коррекцией казахского этнокостюма? (к проблеме коллективного визуального имиджа)

00:37 22.10.2020 Кто займется коррекцией казахского этнокостюма?

(к проблеме коллективного визуального имиджа)



Недавно в Казнете был шум из-за того, что некая певица Молдир с некоторых пор облачилась в хиджаб, взяв новое имя Айша (спрашивается: а почему не Хусни или Нуржамал? Ведь это тоже арабского происхождения, но более близкие, адаптированные к казахской традиции женские имена? Впрочем, это другая тема...). Вскоре артистка уже появилась во всей красе на сцене в хиджабе и ....якобы в казахском платье!



В том-то и дело, что "якобы казахском". В демонстрируемом наряде певицы о "казахскости" пытаются говорить два элемента:1) крупный орнамент (которого как раз никогда не было на традиционной одежде казахов); 2) цыганско-испанская юбка, расклешенная донельзя и с сотнями оборок и воланов. Однако "карнавальное платье цыганки" сама М. Ауельбекова и все остальные называют "казахским". В этом они, как и многие казахи (и наверное, сама министр культуры и спорта РК) слепо "увидели" этническую изюминку, сразу обрадовались "патриотизму" певицы, успокоившись, что она, таким образом, не заражена салафизмом.



...Знаете, у казахов самым страшным проклятьем в адрес человека или народа считались слова: "Өзің білме, білгеннің тілін алма!" ("Останься невеждой и не слушайся знающего!"). Какие хронические формы "манкуртизма" (исторического беспамятства) кроются за конкретным кейсом о наряде и выходках местной певицы?



А это - давнишняя болезненная тема казахского национального костюма. Кто и когда наконец остановит этот (идущий с советской эпохи) беспредел артистов и модельеров по искажению важного элемента нашей традиционной культуры? Это "боратство" в отношении к коллективному визуальному имиджу и рекламе в мире и внутри страны своей национальной одежды?!



В современном мире, где визуальное восприятие стоит на первом месте, национальный костюм - это серьезный маркер, формирующий в сознании миллионов и миллиардов людей культурный имидж того или иного этноса. С национальной одеждой, с каждым ее элементом нельзя обращаться слишком вольно (даже в случае создания стилизованных образцов), революционно меняя традицию покроя, общий силуэт, особенности цветовой гаммы и т.д. Тем более если за "улучшение" принимаются люди, начисто лишенные как эстетического вкуса, так и не знающие историю и культурное наследие.



Этот пародийный наряд - расклешенные платья из капрона с бесконечными оборками и широченными рукавами начали свое победное шествие по советскому Казахстану после фильма "Кыз Жибек", костюмы к которому придумала (!) художница Г. Исмаилова. Казахской научной этнографии известно только платье "кос етек" (где всего одна скромная оборка), да и то это была мода, пришедшая с татарами в конце XIX века. В целом, казашки во всех регионах страны издавна носили обычные для Востока туникообразные платья свободного покроя и не знали никакого клеша и воланов.



Не надо "цыганизировать" наш костюм, если хотим продвигать в мире достойный имидж нашей культуры и традиции, положительный и исторический достоверный визуальный образ наших предков. Для того, чтобы начать коррекцию этнокостюма экспертам и чиновникам многого знать и искать не надо: все давным-давно изучено и отражено в книгах, альбомах, музейных экспонатах и т.д. Достаточно порекомендовать хорошую книгу-альбом И.В. Захаровой и Г.Д, Ходжаевой "Казахская национальная одежда" (Алма-Ата 1984); издание основано строго на материалах этнографических экспедиций.



Кстати, советская этнография добросовестно констатировала в научных исследованиях и докладах тот факт, что казахский этнокостюм - это всего лишь локальный вариант общего "костюма народов Средней Азии и Казахстана". Но другое дело - как пыталась искусственно моделировать наш визуальный имидж всесильная коммунистическая идеология, через своих тайных "масонских" агентов, и внесла таким образом свою весомую лепту в искажение национального костюма казахов...



И до сих пор, вот уже целых 30 лет, несмотря на "Независимость", мы продолжаем видеть в СМИ и соцсетях: 1) эти осточертевшие "птичьи перья" (часто из капрона и пластика) на макушках остроконечных шлемообразных головных уборов "инопланетянок" Великой Степи, которые позорят нас на весь мир. И ведь что самое возмутительное, таких головных уборов,а также лохматых лисьих/песцовых женских шапок никогда и нигде не было в истории наших предков на территории Казахстана!



По поводу перьев. Казахи говорили: "бір шоқ үкі" (пучок совиного пуха), т.е речь идет всего-навсего о том, чтобы нежный пучок из перышек пришить к тюбетейке ребенка и девочки от "сглаза". А что еще любопытно, данный аксессуар был вовсе не обязательным. В связи с рационализацией сознания все меньше людей верили в талисманы и обереги; также перья совы (а в древние времена была мода и на павлиньи) добыть становилось сложным и даже экологически нецелесообразным делом (убивать редкую священную птицу). Поэтому известны исторические фотографии казашек нач. ХХ в. в красивых круглых шапочках-тюбетейках без такого архаического аксессуара, как птичьи перья (н-р: см.работы этнографов У. Джанибекова, Н. Шахановой и др).



В подлинной традиции юная казашка носила на своей макушке миниатюрную шапочку-тюбетейку - вышитую золотом круглую "такия" с драгоценными камнями, воспетую поэтами всех веков, из-под которой было видно множество ее длинных черных косичек, украшенных золотыми или серебряными подвесками "шолпы". В холодное время года дочь казаха надевала слегка утепленную маленькую норковую шапочку ("борик"), отороченную мехом норки или ондатры (но ни в коем случае не пушистым мехом лисы и песца!). При этом поверх "такия" и "борик" если, к примеру, стало ветрено и дождливо, или совершаются религиозные обряды, также по мере взросления казахские девушки могли повязывать и цветные платки, различные шали.



У всех других народов Центральной Азии, включая монголов, мы видим во время народных праздников и фестивалей демонстрацию изящных девичьих шапочек, тюбетеек, которые отражают подлинные эстетические представления народа, рациональные пропорции. И вот вопрос с точки зрения элементарной логики и здравого смысла: как можно представить, чтобы наши мобильные предки-кочевники в описанных сейчас нелепых расклешенных "испано-казахских" платьях с сотнями воланов, в тяжелых меховых шапках с торчащими перьями, "арктических" тымаках-треухах (под палящим казахским солнцем?), а также широченных чапанах oversize , волочащихся по земле и обильно разукрашенных накладными узорами, аппликациями .... как они могли,взрослые и дети, успешно передвигаться, бегать, играть, скакать на лошади, выполнять хозяйственные работы, не чувствуя при этом дискомфорта?!



Разумеется, это совершеннейший абсурд! И до сих пор красующийся в интернете, рекламируемый нашими недалекими самодовольными артистами в СМИ, соцсетях, на международных фестивалях, мероприятиях в наших дипломатических представительствах во всех странах так называемый "казахский костюм" - это сплошное уродство, болезненная фантасмагория, гротеск, т.е. странный, искаженный и низведенный до комически-уродливого стиля продукт.



У многомиллионного казахского этнокультурного сообщества - уже во времена Касим-хана в нач. XVI в. достигшего рекордного уровня численности для тогдашнего средневекового мира - 1 млн. (по "Тарих-и Рашиди" Мирза Хайдара), разумно приобщенного к ханафитскому исламу, относившегося к древним жителям респектабельной Центральной Азии, процветавшей вокруг цивилизационного пояса Великого Шелкового пути, - никогда не было и не могло быть таких "дикарских" костюмов причудливо-устрашающих фасонов и бесвкусного дизайна; так что клоунско-папуасский образ Казаха, визуализируемый через поздний фальсифицированный этнокостюм не мог присниться нашим предкам даже в самом страшном сне!



Мы можем полагать, что в истоках искажения визуального образа казахской этнокультуры (костюм "дикаря"-кочевника, юрты-шалаши и пр.) лежали не случайные заблуждения или капризы отдельных заезжих хореографов и костюмеров. Это могло быть скрытой идеологической установкой, нацеленной на то, чтобы традиционную одежду, весьма важную часть культурного наследия, сделать в конце концов непривлекательной, жалкой и смешной, чтобы будущие поколения казахов, интенсивно подвергаясь русификации, начали стыдиться такого вещественного доказательства "отсталости".



В ходе подобных явных и тайных мер по дискредитации всей национальной традиции великодержавные шовинисты, видимо, пытались лепить именно клоунский имидж "калбита" (не секрет, что это было оскорбительным прозвищем казахов во времена СССР). Отсюда могла быть негласная установка "засланцам" Центра в сфере идеологии и культуры советского Казахстана (благо, коренной этнос был тогда терроризирован, загнан в угол и превращен в меньшинство, составляя всего лишь 30-40% населения республики), т.е. циничные рекомендации типа: пусть на одежде артистов и танцоров будет побольше нелепостей, несуразицы, скоморошества, пестрых накладных аппликаций, аляпистых узоров, звериного меха и перьев и т.д. То есть нужно было объективно порождать желательные ассоциации с африканскими племенами, индейцами, чукчами и пр. Нельзя исключать такую логику, методы и технологии социального моделирования и манипулирования сферой казахстанской культуры в прошлом.



Антиимидж казахского народа в аспекте визуализации этнокостюма до сегодняшнего дня продолжает поддерживаться теми или иными силами с помощью такого дискредитирующего приема, как изобилие на одежде и головном уборе Казаха меха пушных зверей и даже невыделанных шкур животных (?!). Все это, конечно, чистейшей воды фейк и "масонская" выдумка.



Нашу страну называют "солнечный Казахстан", и самым любимым временем года у казахов были лето и ранняя осень, когда на джайляу (летовках) отмечались все празднества и тризны, поэтому самой нарядной и любимой одеждой казахов являлись летние варианты - яркие легкие чапаны и камзолы (шелковые, атласные, парчовые, стеганные халаты из сатина и льна), а самым популярным головным убором казахов всех трех "джузов" (союзов племен), на всей территории Казахстана всегда оставалась мусульманская тюбетейка, а вовсе не зимние тымаки и малахаи.



И даже тымак (зимняя шапка-треух) для джигитов и аксакалов шился на самом деле из черного каракуля (!), что создавало благородный и мужественный вид, тогда как пушистые лисьи тымаки предназначались только маленьким мальчикам, либо в качестве спецодежды их надевали пастухи-табунщики, отправлявшиеся вслед за лошадьми на дальние зимние пастбища.



В силу климатических особенностей в северных, центральных регионах Казахстана зимой, разумеется, использовались традицонные шубы ("ичик"), однако, что важно, они были именно крытыми шубами, когда дорогие меха, соболь и др., были изнутри, в качестве подкладки; меха пушных зверей казахами аккуратно и искусно обшивались сверху плотными тканями (как и традиционные русские шубы). И это понятно: ведь казахи относились к разряду цивилизованных народов Азии, а не первобытных людей каменного века или северных, сибирских племен тайги и тундры!



Итак, можно сказать, что до сих пор бессознательно рекламируемый в культурно-информационном пространстве РК и всего мира казахский этнокостюм имеет мало общего с подлинным прекрасным одеянием гордых насельников Великой Степи. На уровне сооответствующих министерств и ведомств необходимо серьезно заняться самокритикой, а затем и коррекцией этнокостюма в СМИ, соцсетях, с экранов ТВ, с переориентацией работы дизайнеров-костюмеров и всех, кто так или иначе причастен к созданию, пошиву национальной одежды. Главная цель - вытеснить и искоренить "комедийные" чапаны и калпаки, "шлемы" с перьями, "цыганские" платья и пр., вместо этого начать производство и рекламу внутри и за пределами Казахстана подлинных образцов костюма казахов-кочевников, созданных на основе исторических прототипов (не только дорогие, эксклюзивные, но и, разумеется, бюджетные варианты различных видов национальной одежды, в том числе для детей).



Автор: ГАЙНИЖАМАЛ Источник - ЦентрАзия

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