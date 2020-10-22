Таджикистан. Трагикомедия Барзу Абдураззокова

19:41 22.10.2020 ТРАГИКОМЕДИЯ БАРЗУ АБДУРАЗЗОКОВА



(Театральный режиссер вместо актера сам сыграл на сцене роль адвоката)



ПРЕДИСЛОВИЕ



Аудиозапись разговора Мухиддина Кабири со своей тайной женой (или любовницей) на странице Дододжона Атовуллоева на ФБ взорвала интернет. И вызвала презрение даже у тех, кто был лоялен к главарю марионеточной "исламской оппозиции".



На сегодняшний день 31000 просмотров, 434 перепостов. И это только на странице Дододжона. Посчитать сколько человек поделилось у других трудно.



Спокойно слушать разговор человекообразного животного с женщиной невозможно.



"Мочахар! - ослиха!"



"Канчук! - Шлюха!"



"Бугин! - Вонючая!"



"Падарлаънат, бар падарат лаънат! - Будь проклят твой отец!"



Весь просвещенный Таджикистан сегодня плюет в лицо Кабири! Даже искренне верующие в исламские ценности таджики вокруг него, которые наивно полагали, что Мухиддин не только политический, но и духовный лидер, разочарованы.



Телефонный разговор с женщиной сорвал маску с лица "лидера". На самом деле Мулло Мухиддин аморальный тип - жестокий и циничный. У него нет ничего святого! Женщина для него вещь, ширпотреб! Обувь постарела, выбросил и купил новую. Костюм вышел из моды, заменил на модный.



Кабири в шоке! Он не то, что подавлен, а раздавлен! Все его наемные пропагандисты в растерянности! И тут на помощь ему спешит Темур Клычев-Варки. Это он подарил Мухиддину идею нанять в качестве адвоката Барзу Абдураззокова. Он же наш!



Не беда, что не знает таджикский язык! Зато русским владеет блестяще! Пусть пишет на русском!



И Барзу без всякого смущения взялся за дело. Подумаешь обзывал, оскорблял, унижал женщину! Это его личное дело! - вот общий смысл "разгромной" публикации Барзу против Атовуллоева. Барзу в этой публикации написал и свой портрет - такого же негодяя, как его подзащитный.



О ПОЕДИНКЕ АТОВУЛЛОЕВА И КАБИРИ НА



АМЕРИКАНСКОМ РАДИО



"Наш протагонист (т.е. Атовуллоев - С.М.) начисто продул принципиальный спор с Кабири, многолетним оппонентом режима." (Барзу)



В точности наоборот! Кабири не смог внятно ответить ни на один вопрос Атовуллоева и покинул студию Американского радио опозоренным. А потом в своем ближайшем окружении признался, что дискуссия с Атовуллоевым была его ошибкой.



Дододжон в очередной раз разоблачил Кабири в многолетних связях с Иранскими спецслужбами.



На этом поединке зрители познали Кабири, как человека с примитивным мышлением. Посудите сами. По мнению Кабири на президентских выборах в Белоруссии победила кухарка Тихановская. Это он как попугай повторяет европейских политиков, чтобы не ставить под сомнение свое пребывание в Европе.



А в Киргизии за одну ночь была совершена революция, и президент подал в отставку! А в Таджикистане тишина! Что за народ эти таджики?! Спят и не просыпаются! Проснитесь! Аз хоби гарон хез! (Помните этот лозунг весной 1992 года на площади "Шахидон"?) Заполняйте Душанбинские площади! Криками "Оллоху акбар!" штурмуйте президентский дворец! Убивайте всех, кого там увидите! А потом устройте пожар в этом дворце!



И будьте уверены! Когда в республике воцарятся хаос и безвластие, на специальном самолете в Душанбе прилетит Оятулло Кабири и вместе с ним Мулло Барзу ибни Абдулраззок, будущий министр культуры!



Вот о такой кошмарной революции мечтают Кабири и его хозяева! Кабири прекрасно понимает, что только на волне террора и насилия и при финансовой, а если понадобится и вооруженной поддержке своих хозяев может прийти к власти.



БАРЗУ: "КАБИРИ МНОГОЛЕТНИЙ ОППОНЕНТ РЕЖИМА"



Барзу! Я как то писал, что ты тупой! Потому что ты тупо лезешь в политику, в которой ничего не смыслишь! Ты тупой, потому что не понимаешь: Кабири использует твое имя для создания собственного имиджа!



Многолетний оппонент режима - Иранские спецлужбы! А Кабири - марионетка в их руках! Если сегодня Корпус стражей исламской революции перестанет финансировать Кабири, завтра его "Исламско-демократическая оппозиция" в Европе разрушится как карточный домик! И все его прислужники окажутся на помойке!



Не Дододжон, а твой подзащитный - бывший агент ГБ (твоя терминология!). Он как "бачаяки гапгир" - послушный мальчик дважды был назначен депутатом парламента! Если ты забыл о своей первой встрече с назначенным депутатом Кабири вместе с журналистом газеты Имруз нюс, напомню тебе. После беседы с ним ты выразил возмущение: будь проклят народ, который имеет такого оппозиционного политика, как Кабири!



До попытки госпереворота в сентябре 2015 года председатель "оппозиционной" исламской партии Мухиддин Кабири по совместительству был внештатным заведующим отделом по работе с религиозными организациями в администрации президента. Он регулярно отчитывался перед КНБ об обстановке в возглавляемой им партии, о настроениях однопартийцев, о степени опасности каждого из них для властей. И после очередного доноса на своих соратников спокойно, как ни в чем не бывало, обсуждал с ними текущий момент, тактику и стратегию партии.



Не веришь? Тогда задай своему подзащитному следующие вопросы:



1. Перед выездом из Таджикистана Кабири по собственному признанию имел четырехчасовую беседу с Саидмумином Ятимовым. О чем они говорили? Этот вопрос я задаю и Ятимову.



2. Кто в правительстве за полгода до попытки госпереворота в сентябре 2015 года подсказал Кабири вывезти свой бизнес за пределы Таджикистана? И не только бизнес, но и всех близких и дальних родственников?



3. Почему большинство партийных функционеров попали за решетку, а Кабири уцелел?



4. Почему Кабири после своего побега больше года молчал и посещал Таджикские посольства за рубежом, проводил там тайные беседы? Искал пути примирения, или получал новые "домашние задания"?



Ты тупой и бездарный адвокат, потому что не понимаешь: пока есть Дододжон, никто не поверит кроме вас самих в лживый образ вашего вождя Кабири! Вы создаете образ, а Дододжон его разрушает! Не зря же на одном из совещаний Кабири заявил: наш враг не правительство Таджикистана, наш враг Атовуллоев!



БАРЗУ: "СССР БЫЛ ИМПЕРИЕЙ ЗЛА И ТЮРЬМОЙ НАРОДОВ"



Чтобы еще хлеще очернить Дододжона, смешать его имя с грязью Барзу использует воровскую лексику.



"Образ "опущенного", того, кого в зоне не допускали дотронуться до табуированных предметов." ( А разве Барзу побывал в Зоне?)



"Атовуллоев вписал себя в число "законтаченных", "зашкваренных" "фуфлыжников"



"….позволив себе сотрудничество с органами (?!) ради меркантильных целей, человек уравнивает себя с тем, кого обычно в народе зовут неким бородатым двурогим паскудным животным…"



А потом оправдывается за свой "Советский тюремный жаргон": "Увы, мы все воспитанники Империи зла, которая звалась Тюрьмой народов".



Диву даешься, как Барзу в этой "Всесоюзной тюрьме" выжил и стал известным театральным режиссером? В "тюремной" средней школе обучали его грамоте русские учителя-"надзиратели". Затем он поступает в Таджикский "тюремный" институт искусств. После окончания института его этапируют в Москву - нет не в Бутырку и не в Матросскую тишину, а в старейший Российский и Советский вуз (основан в 1878 году) - Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) имени Луначарского.



Все эти тяготы и лишения он выдержал стойко и вернулся в Таджикистан, получив элитное образование.



Однако, через несколько лет Барзу пережил очередную "трагедию". Его вновь (какой ужас!) этапировали в Москву на этот раз в Высшую школу театральных режиссеров. Но в этой школе "тюремный срок" он до конца не отработал. Через три года тогдашний министр культуры Султон Мирзошоев добился "условно-досрочного освобождения" Барзу и назначил его главным режиссером Канибадамского драматического театра.



Прошло много лет с тех пор, как Барзу дважды отбывал "тюремный срок" в Центре "тюрьмы народов". "Империи зла" нет уже давно. И непонятно, когда Барзу заразился болезнью, которая называется "Русофобия". Несколько лет назад в аэропорту Домодедово по прилету из Душанбе из-за какой то ошибки в паспорте Барзу тем же рейсом был отправлен обратно. И мгновенно стал живым материалом в прозападных СМИ в их антироссийской пропаганде: "Режиссера не допустили в Россию! Потому что в России нет демократии! Там нарушаются права человека! И президент Путин диктатор!"



И тут уместно напомнить об отце Барзу. В конце 50х годов приехавший в Душанбе русский кинорежиссер случайно заметил на улице Хабибулло Абдураззокова, студента сельхоз института. Очень подходила его внешность на эпизодическую роль в его фильме. Эту роль юный Хабибулло сыграл блестяще! Чутье подсказывало этому русскому человеку - в этом юноше кроется чрезвычайный талант актера. И забрал его с собой в Москву и устроил в тот же ГИТИС.



Хабибулло Абдураззоков, получив элитное образование, как и его сын, в 60е-80е годы стал легендой таджикского театра и кино и заслуженно получил звание Народного артиста Таджикской ССР.



А может быть, русофобия Барзу целевая? Жизнь в бывшей "тюрьме народов" - Таджикистане, Казахстане, Киргизии не сложилась. Полуголодное существование надоело. Он метит в Европу. А в Старом свете сегодня высоко ценят антироссийскую риторику. Публичная ненависть к истории СССР вообще бесценна! "Разгромная" публикация против Дододжона не первый сигнал в Европу - "СССР был империей зла и тюрьмой народов".



Барзу рассчитывает поселиться в сытой Европе по отработанной схеме. Нужно распространять в интернете несколько остро критических материалов в адрес Таджикских властей, после чего начнется давление на него: "Прекрати! А то плохо будет тебе!" И он вынужден будет переехать в Европу. (Кабири позаботится об этом.) И там во всю трубит в интернете: "Я сбежал! Моей жизни угрожала опасность!"



Начинается второй этап - распространение публикаций, оскорбляющих конкретных лиц в высших эшелонах власти. Молодые офицеры МВД Таджикистана тут же возбуждают уголовное дело против "врага народа". И отправляют запрос в Европу на его экстрадицию. Барзу автоматически становится диссидентом. Процедура оформления статуса беженца на этом завершается.



Почти все, кто собрался в Европе вокруг Кабири, получили спасительный от нищеты статус беженца по такой схеме.



БАРЗУ: "ХУМАЙРО БАХТИЕР - ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТКА…"



Конечно, замечательная! Она же из гарема Кабири! Пока еще не списанная. Роман Кабири с Хумайро начался еще в Душанбе. Может быть, поэтому он ту женщину по телефону списал, обзывая ее похабными словами. В Европе Хумайро для Кабири формально хохар - сестрица. На публике он ее так и называет Хохар Хумайро. На самом деле одна из тайных жен.



Почему Барзу напомнил о ней, непонятно. В своем комментарии к аудиозаписи Дододжон не называл имя ни одной женщины.



ФЛЕШМОБ ДЛЯ БАРЗУ



2012й год. Барзу в Душанбе повредил глаз. Восстановить зрение можно было в Московской глазной клинике. Наивные поклонники Барзу организовали в интернете флешмоб для сбора денег. "Помогите! Ослепнет звезда!" Это было не только публичное попрошайничество, но и рекламная акция. Собирали по 20-30-40-50 долларов, сомони, рублей и собрали на дорогу! Зайд Саидов дал ему две тысячи долларов, купил новый костюм. И Барзу в ответ воскликнул: "Зайд - совесть нации!"



И вот таджикский Шекспир (так его еще звали в ходе сбора денег) приехал в Москву, восстановил зрение. Дододжон пригласил его домой в гости. И посыпались из уст Барзу комплименты в адрес Дододжона:



-Вы гордость нации!



-Вы символ борьбы за свободу!



- Я вами восхищаюсь!



- Я вами горжусь!



И далее в таком же духе. Лексикон для таких случаев богат у Барзу. А Дододжону показалось, что эти слова звучат из уст попугая.



Сегодня Дододжон для Барзу "фуфлыжник", "бородатое двурогое паскудное животное", "распространитель политического сифилиса…"



А кто же есть Барзу? Трижды подлец!



БАРЗУ - ЭТО ТЕМУР, А ТЕМУР - ЭТО БАРЗУ



Когда прочитал публикацию Барзу, больше похожую на речь адвоката на суде, подумал - может быть, этот пасквиль написал Темур Клычев-Варки? Лексика и стилистика Темуровские. "Советский тюремный жаргон" больше всего склонял к мысли, что это Темуровское творение.



А потом меня осенило - этот тест слепил сам Барзу!



Темур и Барзу очень схожи и отличить их трудно!



Если Барзу смотрит в зеркало, увидит отражение Темура.



И наоборот, Темур каждый раз в зеркале видит Барзу.



- У обоих пристрастие к спиртному;



-Оба не знают родной язык, и это их нисколько не смущает;



- Оба озлоблены на судьбу;



- Оба страдают манией величия.



Два негодяя на одно лицо!



Саломиддин Мирзорахматов Источник - ЦентрАзия

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