Узбекистан. Тайные и явные преступления Государства. Ч. 3, - Б.Мусаев

18:55 23.10.2020 Бахадыр Ф. Мусаев. УЗБЕКИСТАН. Тайные и Явные Преступления Государства. Ч.3 Заключительная.



- К постановке проблемы.



"Опасно быть правым, когда правительство ошибается".

Вольтер.



"Вправить мозги сотне смутьянов ..."

Ислам Каримов.



Если, кто заглядывал на сайт centrasia.ru 20.10 2020 ), быть может, читал и мою в заметку с таким же заглавием, как настоящая. Кстати, она заканчивалась напоминанием, что установка "вправить мозги" сыграла "благотворную" роль в утверждении на практике "государственного террора" как главной составляющей внутренней политики правительства Узбекистана.



I Итак, государственный террор. По идее он будто преследовал цель предупреждения угроз безопасности, создания условий и гарантий безопасности.



Вспомним некоторые факты, как и в отношении кого, каким образом осуществлялся террор, начиная от самых, казалось бы, вещей не очень опасных для того, чтобы сломать (исковеркать жизнь и судьбу) человека, быть осужденным на неволю . Однако остракизм, который начинался в отношении того или иного человека , как правило, вел к заключению в следственную камеру зачастую, сопровождаемый издевательствами, угрозами и, наконец, переходу к дознанию с применением соответствующих методов, чтобы сломать человека физически и морально. А если требовалось ускоренно решать установку "вправить мозги", то здесь у органов к накопленному опыту работы , связанному, например, с методами получения признания у "виновных", появился и другой путь. Так, помимо случаев, когда заключенные по "предательски", "смалодушничав", кончают якобы жизнь самоубийством в тюремных камерах, теперь все чаще стали иметь место факты исчезновения людей. Ясно, что там и здесь речь идет о преступлениях , свершенных государством или по его заказу. В целом же, будь то говорим о "самоубийствах" или исчезновениях (похищениях ) людей, имеется в виду преступления государства.



Здесь в этом разговоре уместно обратиться к понятию " память" , которая по мнению ученых в соотношении с историей, во многом, если "..не является, возможно, прямым выходом к исторической правде, но оно, во всяком случае, выступает как символ свободы, как альтернатива тирании" (Пьер Нора) . О чем я ? Да, все о том же, что живший в те времена, когда ...Чем больше я оживляю свою память, как видел (вижу), ощущал в те времена, то многое, что происходило, то склоняюсь, что нельзя в этом вопросе о соотношении истории и памяти ограничиваться словами о памяти как символе свободы и альтернативе тирании . Здесь ни к чему дипломатический политес, когда должно сказать прямо:



новейшая социальная и политическая история Республики Узбекистан с точки зрения научности (объективности), мягко выражаясь, сомнительна . История эта лживая, ибо написана с точки зрения, точнее, с подачи и в угоду власти, читай, преступной государственности(см об этом подробно книгу Б. Мусаев Андижанский Веер - Машина для Убийства. Ташкент -Гамбург 1997), стр 1-89)



Вспомни и ты, читатель, вместе со мной, вот взять, хотя бы эти избранные страницы хроники, которые находят отражение в публикациях сайтов, например, ferghana ru, centre1.com, AsiaTerra.info, .. где воспроизводится следующее.



Привожу (это самое "следующее") в виде информации (см. информация 1, 2, 3, ..), где соответственно имеются отдельные фрагменты и цитаты из заметок, опубликованных в названных сайтах



Информация 1. Судьба Абдували кори Мирзаева



29 августа 1995 года авторитетный андижанский имам Абдували кори Мирзаев в сопровождении спутника - предпринимателя Рамазана Маткаримова вылетал на конференцию в Москву



Как вспоминает сегодня один из его последователей - имам Мухаммадсалих Абутов, проживающий в изгнании в Швеции, в тот день Мирзаев изменил своей обычной привычке путешествовать через соседний с Андижаном кырызстанский Ош и решил лететь через Ташкент.



"Имама и его товарища проводили близкие до аэропорта, ожидая вскоре услышать об их благополучном приземлении в Москве. Но ...



они исчезли. Вся информация, связанная с их перелетом, мгновенно оказалась засекреченной: авиакомпания не могла сказать, были ли эти люди на борту самолета, органы внутренних дел Узбекистана на вопросы об их исчезновении тоже не отвечали".



По словам того же М. Абутова "официальные" имамы в Узбекистане всегда говорили на такие общие темы, как "уважение к старшим", "помощь бедным", но никогда не затрагивали политику. Мирзаев же рассказывал, что история пророков - это и борьба с правителями.



Информация 2-3 В Узбекистане, неизвестна судьба более двадцати исламских деятелей.



Наиболее громким исчезновением после Мирзаева стало похищение весной 2004 года в Ташкенте ряда исламских деятелей, среди которых был сын известного имама Обида кори Назарова - Хуснуддин.



Сам имам Назаров, проживающий с 2006 года в Швеции, в 2012-м в шведском городке пережил покушение на жизнь: ему прострелили голову в подъезде дома - он выжил, но стал инвалидом.



Двадцать первого октября 2017 г, сообщает AsiaTerra.info, на волю вышел один из религиозных деятелей - андижанский имам Файзулла-кори; в узбекском написании - Файзуллох-кори (кори - человек, знающий Коран наизусть - ред.).



Информация 4. Ташкент В январе 1996г. произошло убийство журналиста Сергея Гребенюка ( собственного корреспондента Интерфакса ).



Он пропал вечером 27 января при невыясненных обстоятельствах. 8 февраля его тело было найдено в одном из каналов города.



Информация 5 -6 . В 2001 г произошли два убийства, вызвавший большой общественный резонанс.



В первом случае, ( в июле 2001 г.) забит до смерти в следственном изоляторе МВД Шоврук Рузимуродов, депутат Верховного Совета Узбекистана, известный правозащитник, кстати, арестованный без согласия Верховного Совета и санкции суда



В сети читаем, что Организация Хьюман Райтс Уотч тогда распространила заявление, что причиной смерти Рузимуродова могло стать "беспощадное отношение" к нему. Об этом сообщали эксперты издания "Биржевой лидер" со ссылкой на "Озодлик".



"Шоврук Рузимуродов умер от пыток и истязаний в следственном изоляторе МВД Узбекистана в возрасте 44 лет.



До своей смерти бывший депутат парламента трижды оказывался в тюрьме. В первый раз, если верить правозащитникам, он был лишен свободы на 4.5 года в 1991 году "по личному приказу президента Ислама Каримова".



По утверждению людей, хорошо знавших Шоврука Рузимуродова, причиной его ареста тогда стала личная вражда Каримова к нему. Шоврук Рузимуродов обвинил руководителя республики в приписках по хлопку, когда тот еще был хокимом Кашкадарьинской области.



Через несколько месяцев после вынесения приговора Шоврук Рузимуродов был освобожден под давлением и по требованию членов Верховного Совета.

Во втором .случае, .вскоре при невыясненных обстоятельствах (2001г.) в следственной камере найдут повешенным Эмина Усмана, одного из самых популярных узбекистанских писателей , публициста и переводчика , автора более 20 книг на русском, узбекском и уйгурском языках Известного, между прочим, выступлениями на экологические темы. Возглавлял уйгурский культурный центр. Владел , кроме узбекского, русского, арабского, уйгурского и английским языком . Был обвинен Он не принадлежал к каким либо оппозиционным организациям, хотя был в свое время одним из друзей Мухаммада Солиха. Не был он также замечен и в какой либо религиозной активности.



Согласно сообщению Независимой организации прав человека в Узбекистане (НОПЧУ), Эмин Усман был арестован сотрудниками милиции 11 февраля 2001 недалеко от своего дома в колхозе им.Навои Ташкентского района, и помещен в подземный следственный изолятор МВД республики, знаменитого практикуемой там жестокостью к задержанным и

арестованным.



Адвокату Эмина Усмана, Ахмаджану Саутову следователь Закруллаев заявил, что его подзащитному "пока предъявлено обвинение по ст. 244, п.1 ("Изготовление и распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку"), потом еще будут статьи, например, ст.159 ("Посягательство на конституционный строй"), и другие" (?!).

28 февраля 2001 родственникам писателя сообщили, что он якобы покончил жизнь самоубийством.



1 марта 2001 года, в 4 часа утра, милиция привезла труп Эмина Усмана к его дому, заявив родственникам, что "он совершил самоубийство", точнее, повесился По свидетельству одного из родственников, никаких следов повешения у покойного не было, а была огромная окровавленная рана на задней части черепа.



Проходит некоторое время и уже начинается охота на лидера оппозиции Мухаммада Салиха



Информация 7 История жизни и судьбы Рустама Усманова, основателя первого в истории республик Средней Азии частного банка, несомненно, также является уроком, вернее, опытом, который наводит на размышления на предмет озаглавленного, а именно, что будет дальше с жизнью множества на всем пространстве от берегов узбекской стороны речки Карасу до берегов Арала, если... .



Как пишет hrw.org/ru/news от 24. февраля 2017 г. (Бишкек)



" Рустам Усманов, мирный политический активист, вышел наконец-то на свободу 13 февраля 2017 года в Узбекистане, отбывший 19-летний срок своего заключения, заявила сегодня Хьюман Райтс Вотч. Он был произвольно задержан и подвергся жестоким пыткам. 69-летний Усманов, основатель первого частного банка Узбекистана и открыто критиковавший правительство, находился в тюрьме с 1998 года".



Усманов стал третьим по счету политзаключенным, которого отпустили из тюрьмы по истечении добавочного срока заключения с тех пор, как Шавкат Мирзиеев стал исполняющим обязанности президента



В начале 1990-х он заявил о поддержке оппозиционной партии "Эрк" ("Свобода") и выступил с открытой критикой произвола милиции и силовых структур. В 1994 году он баллотировался в парламент. По словам его сына, имя Усманова было удалено из бюллетеней, после того как он отказался дать большую взятку чиновнику, отвечавшему за регистрацию кандидатов.



В 1995 году сотрудники силовых ведомств задержали его на территории Кыргызстана и принудительно вернули в Узбекистан, где он провел под стражей несколько дней. Тогда же почти на две недели задержали и сына Усманова - очевидно, чтобы таким образом наказать Усманова за поддержку демократической оппозиции. Из-за непрекращающегося давления со стороны властей Усманов уехал из Узбекистана и поселился в Джалал-Абаде (Кыргызстан), где основал институт экономических исследований.



В 1998 году, когда Усманов гостил у жены и троих детей в Ташкенте, его арестовали по сфабрикованным обвинениям в вымогательстве, незаконных операциях с иностранной валютой, злоупотреблении должностными полномочиями и должностном подлоге. Андижанский областной суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. Есть доказательства того, что дело против него было возбуждено в отместку за его политические амбиции Вновь , повторяя вышеизложенное, следует напомнить , что в начале 1990-х он заявил о поддержке оппозиционной партии "Эрк" ("Свобода") и выступил с открытой критикой произвола милиции и силовых структур. В 1994 году он баллотировался в парламент. По словам его сына, имя Усманова было удалено из бюллетеней, после того как он отказался дать большую взятку



И еще.



"Усманов говорил родственникам, что его пытают в тюрьме. В январе 2009 года он объявил головку в знак протеста против заключения. Это кончилось тем, что его жестоко избили. В марте 2009 года его перевели из колонии в Карши в колонию "Жаслык", где его состояние здоровья и обращение с ним со стороны администрации ухудшилось. Однажды его посадили в карцер, где надзиратели приковали его к кресту, и он провел в таком положении четверо суток подряд. Затем в том же году он объявил новую голодовку, но надзиратели заталкивали в него зонд для кормления и зажимали ему нос, пока он не начинал задыхаться, после чего он прекратил голодовку.



В конце 2009 года он сообщил, что его вызвали к руководству колонии. С него потребовали 100 000 (сто тысяч) долларов США, пригрозив, что если он не заплатит, пострадает его сын. Когда он отказался платить, его жестоко избили.



После свидания с отцом в апреле 2010 года сыновья Усманова рассказывали, что тот был весь покрыт кровоподтеками, вызванными, по его словам, побоями охранников. Усманов говорил, что ему не оказывают медицинскую помощь и не передают принесенные родственниками лекарства. В ноябре 2012 года (восемь месяцев спустя после того, как ему добавили еще пять лет к приговору) пришедшие на свидание родственники застали его в глубокой депрессии, и он передал сыну платок, на котором кровью было написано: "SOS! 15 лет жду суда! Или судите, или убейте!"



"Узбекские власти подвергали Усманова мучительным пыткам. Но его случай - лишь один из тысяч других случаев произвольного лишения свободы и жестокого обращения" - отмечается здесь же на страницах названного сайта, базирующегося в Бишкеке



II Вот и все, конечно, далеко не все, что хотелось бы сказать о преступлениях государства. Ведь речь то должна идти не о количественном выражении. Несть им числа, равно тайным и явным преступлениям, чего только стоит одна бойня Андижан 2005. Я лишь привел для иллюстрации лишь некоторые, чтобы скажем так, отталкиваясь от суждения ташкентского журналиста Алексея Волосевича (А.В.) относительно созданной И Каримовым системы лжи и беззакония вмонтированной в законодательство, перенаправить его (суждение А.В.) в русло темы о преступлениях государства Обходить или будто не замечать , умалчивать ее существование, это, на мой взгляд, хуже любой неправды (лжи) И в этом плане (аспекте, русле) должно обратить внимание на следующее.



Сегодня требует пристального внимания не только журналистов, а и политологов, правоведов, историков, социологов, социальных психологов , исследования направленные на изучение причин, понимания и объяснения того, почему такое происходит столько лет. Что имею в виду? Да, попросту поиск ответа на вопрос: где корни бед, страданий множества, массового оглупления, духовно-интелллектуальной деградации общества, отчего здравствуют большие и малые хищники, будь то они волки или крысы? Ведь, если зреть в корень, то прав проф Преображенский, когда изрекает крылатое : разруха не в клозетах, а в головах . На мой взгляд, если рассуждать о смысле этого афоризма, то натуральным выражением , образцом носителя таковой разрухи на своем уровне выступает продукт научного эксперимента профессора, именуемого еще Шариковым (он же Полиграф Полиграфович) . Лично я начинаю ржать, читая строки, где, например, Шариков выдает мнение (свои соображения) насчет переписки Энгельса с Каутским, что он не согласен с обоими, а должно якобы "Взять все да и поделить". Вот в самый раз (есть повод) здесь заговорить о мировоззрении, о понятии, с которым носились и о котором не переставали говорить и известная персона власти и нынешний президент. Первый чуть ли не с первых дней после официального (юридически закрепленного решением сессии парламента) объявления Узбекистана независимой суверенной республикой, завел речь о необходимости формирования у узбекистанцев нового мировоззрения отличного от прежней коммунистической . Следом за ним, уже в наши дни ( в 2020 г.) об этом стал повторять ту же мысль президент Ш. Мирзиеев. Однако ни у того, ни у другого не найти, а в чем собственно, заключается



содержание понятия мировоззрения, какое сознание и в какую сторону они стремились (стремятся) изменить его. . Ведь, судя по заявлениям, хотели этого первый президент и желает нынешний. Между тем, Основной Закон свидетельствует: у нас остались строй правления, форма собственности, по сути, социалистическими . Нет нужды доказывать... Прочитайте внимательно Конституцию Республики Узбекистан , особенно, Главу II Народовластие, Главу XXI Основы государственной власти на местах. И убедитесь в их лживости относительно народовластия. Кто - то скажет: не достаточно аргументированно рассуждает, что с него (меня) старого взять. Ну, так прочитайте сами еще раз, перечитайте, например, статьи 7, 14, 55, 102, 103, 104 и 105. Сопоставьте их и сравните, утверждаемое в них с реальностью живой жизни Подумайте, о том, где справедливость и где правда, в каких таких интересах благосостояния человека и общества "функционирует" успешно государственная машина, если остался как прежде строй правления (власть) , когда в действительности(фактически) работает названая машина под вывеской народовластия и работает она с неиссякаемым желанием "руководить и направлять" вкупе с разбухшим до невероятных размеров бюрократическим аппаратом вплоть до самого его низа "махалли", того самого нижнего этажа или придатка власти (впрочем, и у него уже есть свое министерство ).... Невольно задумаешься (озадачишься) над словами и делами, ратующих за новое мировоззрение, национальный прогресс, когда и где социальные реалии Узбекистана не демонстрируют наметки каких - либо подвижек вперед, ибо даже никто и никогда не говорил (и не говорит) о критериях прогресса. Получается, все на поверку, если фиксируется не разруха в их головах, то, в лучшем случае, является пустословием ( краснобайством) краснобаев. Вместе с тем, не все просто, когда государственные СМИ, выражают не существующее в природе закрытого общества т.н. общественное мнение, проявляя единство с направляющей силой, подпевают ей.



Но, право, достаточно об этом, вернемся напоследок к нашей теме. Интересно было бы задаться вопросом, под какие статьи УК Республики Узбекистан подпадают преступные действия государства и равно государственных структур, облеченных властью персон. Например, как должно понимать известные слова ИАКа "вправить мозги сотне смутьянов, ради спокойствия миллионов". Она, эта формулировка, была тут же провозглашена апологетами Каримова образцом "практичной теории" и по сути, стала установкой для силовых структур Узбекистана на целый исторический период, именуемой эпохой Каримова. Действительно, не подпадают ни под какую статью УК все, что творили и могут творить, если исходить, что они (власть имущие, государство) де руководствуются некими государственными интересами , читай, соображениями обеспечения национальной безопасности Однако резон задуматься и над этим, если по жизни, как мы видели информация (1, 2, 3, 4, 5,6. 7) обнажает штрихи портрета власти (государства), на что она (оно) способна ( способно), когда человек с его жизнью, чаяниями для нее (него) превращен в факультет ненужных вещей



Вспоминается, в этой связи , как однажды где то во второй половине 90-х гг. , в республиканской газете прочитал, если не ошибаюсь выступление Председателя Верховного суда Убайдуллы Мингбаева, где он рекомендует гражданам Узбекистана мыслить в рамках закона. Читал я, эти строки и первоначально опешил, о каком законе говорит председатель? Помнится, тогда еще было свежо предание о социалистическом законе, социалистической законности и как говаривал персонаж известного комедийного фильма, что советский суд есть самый справедливый суд в мире.



Да уж... О каких рамках и какого закона, могла идти речь, если воздух эпохи уже был пропитан насквозь благодатью воцарившегося паханата?



Действительно, где закон? Разве у нас есть государство в собственном смысле этого слова .... Кто - то не согласится с моими суждениями, кивая на сегодняшний день, кажущийся сравнительно с прошедшими временами правления (1989-2016) бывшего и ныне покойного, что де нет насилия К чему и в каких целях поднимается разговор о преступлениях государства? Стоит ли ворошить старое? А я скажу: кто сказал, что все ушло безвозвратно и осталось позади, наступили ясные времена Что день грядущий ..., когда все зависит от хотения и доброй воли тех, кто



Примечательно, что тот же вышеупомянутый бывший Председатель Верховного Суда,, сегодня,. будучи его членом, снова напоминает о праве, что должно пропагандировать правовые нормы в дополнение к другим мерам по борьбе с коррупцией человека. И еще У. Мингбаев учит.



"Граждане также должны читать и изучать нормы закона, а не пытаться каким-то образом достичь своих целей.



Дальше - больше. Заслуженный юрист Узбекистана акцентирует внимание работников правосудия на заявления и выступления президента Ш Мирзиеева, где он говорит:



„Мы должны удовлетворить людей" или „Интересы человека превыше всего"



Опять идем по новому кругу? Весело живем.



Вместо P.S.



Пока же над Ташкентом мирное небо. Быть может, верно, что не зря называют Городом белых Аистов. Смотрю кругом..Я уже сказал, что весело живем. Право, так весело, что можно смеяться , как смеялся я утром (22.10 20), прочитав в Сети мудрствования одного простодушного узбекистанца, Особенно меня развеселил следующий его обобщающий вывод



"можно констатировать, что проект под названием "независимый Узбекистан" провалился, у него, теперь это ясно, нет ни только будущего, но и настоящего.



Единственное что есть, это прошлое, и оно - советское, с которого и надо начинать нам строить настоящую советскую, социалистическую страну".



Да уж... .Свежо предание. Был социализм, было дело и с развитым социализмом, моделью социализма с человеческим лицом.. Зафиксированы в свое время (мир видел) и "достижения" социализма по Мао и казарменного варианта социализма Пол Пота (т.н. вариант "народной коммуны", восхитившим и одобренным великим кормчим). А еще в задумке, к счастью, не апробированным на практике остался милитаристкий социализм Троцкого .



Вот теперь, кто мог подумать, что уроженцы Узбекистана, живущие в Европе, смело и дерзко предложат новую модель социализма, именуемой махаллинским социализмом. И это не анекдот. Все же, учитывая, что представляет из себя махалля ( загляните в Википедию, заодно познакомьтесь с точкой зрения вашего покорного слуги, понимающего и объясняющего махаллю, как есть она в натуральном виде, читай, представляющую генную клетку узбекского авторитаризма). Надеюсь, тоже повеселитесь.



Чего только на свете не бывает! Только бы в этой жизни моих внуков, соотечественников миновала участь стать новыми жертвами социалистических экспериментов.



Безусловно, в сей момент, не шучу я, а говорю всерьез, призывая помнить поучительные уроки того, через чего прошли старшие поколения наших соотечественники в условиях царившего политического мракобесия, не забывать тех, кто, как Алишер Саипов не хотел крови, вел борьбу не против, а думал, мечтал и живым словом правды служил созиданию, ибо противостоял силам разрушения, стоял насмерть за лучшее будущее



Вечная им Наша Любовь и Память.



Хвала и Слава Героям .



Бахадыр Ф. Мусаев 22 (23) 10. 2020 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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