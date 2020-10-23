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России нужно заново изучить бывшие территории – Центральную Азию и Кыргызстан, - С.Чериков
20:46 23.10.2020

России нужно заново изучить бывшие территории - Центральную Азию и Кыргызстан, - С.Чериков

Трудно объяснить политику Кремля на южном Кавказе. Которая уже стала причиной трений Москвы и Астаны еще при Назарбаеве. Внимательно читаю вполне доброжелательные, толерантные заявления Алиева-младшего в отношении как РФ, так и Армении и все больше убеждаюсь в большой разнице политики династийного политика и его армянского коллеги, вчерашнего уличного художника-митингиста...

В заявлениях последнего больше митинговой эмоции, присутствует откровенный экстремизм, неумение контролировать опасную ситуацию. Кстати, помнится, еще в советское время, как написала "Правда", стоявшие в зоне разъединения на Карабахе доведенные до злости внутренние войска МВД СССР однажды засекли ночью очередную группу армянских диверсантов, поймали их на инфракрасные прицелы пулеметов и перестреляли их всех... Судя по-всему, нынешние хозяева Карабаха и их сородичи из метрополии начали вести себя как в том эпизоде. А вообще-то, на территории нынешнего Лачинского коридора после Октябрьского переворота 1917 года существовал Красный Курдистан, жили курды.

Резюме: посоветовал бы Верховному Правителю РФ освежить команду, кроме адекватных Шойгу, Иванова, Нарышкина, еще нескольких... Лавров явно засиделся.

Еще. РФ, если она желает по-прежнему контролировать, надо по-новому изучать бывшие территории, именно населяющие их туземные народы. Сегодня они уже другие, чем к примеру, в ЦентрАзии сто лет назад во времена Скобелева, Куропаткина, Колпаковского, первых русско-малоросских переселенцев, Пржевальского, Семенова-Тяньшаньского, Верещагина... А не довольствоваться рукопожатными официальными встречами с подписанием нужных бумаг, да наскоками кремлевских посланцев в критические моменты.

В Кыргызстане, к примеру, сегодня в активную политику врываются люди, новое поколение с обостренным чувством национальной самоидентификации. Многие из которых без царя в голове, а еще многих необходимо наставлять на правильный путь по заветам умных предков, однажды выбравших этот правильный путь. Иначе можно лишиться бывших территорий. Нужны новые миссионеры, меценаты, подлинные патриоты России.

Садырбек Чериков. Бишкек.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603475160
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