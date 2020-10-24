Только Монархия спасет Россию! - Р.Устраханов

14:59 25.10.2020

Статья "Россией востребованный Монарх" появилась на сайте "Чеченинфо" и других информационных ресурсах в 2012 -м году. Актуальность того, что предлагалось восемь лет назад, дает нам право вернуться к напечатанному, проиллюстрировав некоторые выдержки из статьи. Вот они:



-- Реставрация в России, как никогда, актуальна после прошедшей избирательной кампании. Россияне не могут постоянно "замирать" перед очередными выборами. И через каждые шесть лет "сдавать экзамены" на существование, опасаясь очередного надлома, "заказных" революций и радикальных разрушительных перемен. При наличии уязвимой политической системы, базирующейся на сильной воле и мудрости Лидера нации, власть которого ограничена временными рамками. Это не порождает полной преемственности, вызывает неуверенность и беспокойство за "день завтрашний".



-- Традиции и менталитет россиян исторически царско-имперские. Они проявляются в ностальгии по Советскому Союзу. То была Империя, просуществовавшая лишь семь десятилетий. Ибо в ее основе отсутствовал главный "стержень" -- институт монархии. Вместо постоянства и преемственности власти, страну бросало от НЭПа к сталинской эпохе, от хрущевской грязной "оттепели" к "застою". И к завершающему распаду, именуемому "перестройкой".



-- Абсурдно вести разговоры о возвращении в Россию потомков Романовых. Россияне монархов не приглашают, а выбирают. "Смутное время" в истории Российского Царства завершилось Земским собором 1613 года. На нем представителями всех сословий и русских земель Царем избран был Михаил Романов. Современная Россия начальный этап Земского Собора прошла, указав на достойного. Завершающий -- в законодательном изменении Конституции России и реставрации монархии. С основателем новой Императорской династии -- Владимиром Владимировичем Путиным.



Почему сегодня, в 2020-м, мы возвращаемся к тому, что написано в 2012-м, ответ более чем очевиден. Он -- в сверх актуальности выбора формы государственного устройства. Той единственной, какая гарантирует целостность России, ее процветание на века. Тогда, когда писалась статья, более восьми лет назад, еще не было воссоединения Крыма с Россией. Не было событий в Белоруссии и бешеной, подогреваемой внешними силами антироссийской и антигосударственной кампании по дискредитации конституционных поправок.



Сегодня все это налицо и мы видим уязвимость, опасную для страны, избирательной процедуры Главы государства. Вывод на поверхности -- в необходимости конституционных изменений. В создании той формы государственного устройства, какая не будет подвержена как внешнему, так и внутреннему разрушительных воздействий.



Только Монархия! Все остальное -- опасная половинчатость, какая лишь провоцирует активность врагов внешних и внутренних. В конституционном восстановлении монархии в России есть один из самых серьезных концептуальных плюсов. Он исключает возможность условного Запада влиять и реагировать на правовой процесс, давать оценки, какие мы сейчас слышим по событиям в Беларуси и российским конституционным поправкам. Не признавать можно выборы, а не конституционные изменения.



Разумеется, восстановление монархии потребует и временное введение строгих правовых мер по обеспечению общественного порядка в переходный период. Такие меры могут быть реализованы в специально принятом Законе "О внутренней безопасности". Но данные меры коснуться незначительной, самый мизерной группы граждан. При абсолютной возможности подобным персонам выехать в те страны, какие соответствуют их взглядам и убеждениям.



Политическая стабильность. О ней много говорят и пишут. Безусловно, она является базисом нормального экономического развития -- это аксиома. Но экономика -- это прежде всего люди, ее создающие, ее организующие. Это национально ориентированная элита и не только экономическая, но и политическая, как основа поступательного движения общества и государства. Сформироваться которая может исключительно в условиях последовательности и преемственности власти. Власти, в основе которой заложена идеология консерватизма, исключающая, как прогнивший криминальный либерализм, так и опасный для любой страны левацкий радикализм. В основе такой стабильности может лежать лишь одна форма государственного устройства -- монархия в стране, где монархические традиции и принципы существовали веками и никуда не исчезли.



Завершить статью хочется тем, что сказано еще в 2012-м: "Владимир Путин сегодня для россиян -- больше, чем Президент. Его личность, по значимости и авторитету, не вписывается ни в одну структуру власти. Его созидательная роль в истории России неизмерима. Президент спас страну от распада, от последующих за этим межгосударственных, межэтнических, межрелигиозных конфликтов, жертвами которых стали бы миллионы. Благодарность России -- в воле россиян видеть Владимира Путина Помазанником Божьим". И добавить к изложенному просто нечего.



Устраханов Руслан

Мурманск