"Борат" – это хуже Голодомора!

15:00 25.10.2020 "Борат" - это хуже Голодомора!



(Нужно созвать Экстренный VI Всемирный Курултай Казахов, чтобы от имени 20-миллионного казахского сообщества планеты дать оценку расистскому фейку "Борат" и подать на него в международный суд)



"Хвалу и клевету приемли равнодушно, И не оспаривай глупца!" - да, все мы знаем и уважаем завет великого русского поэта А.С. Пушкина о благородстве. И все же выход в свет "Борат 2" и провокационная его реклама в ряде стран уже переполнила чашу терпения. Это уже нечто из ряда вон выходящее! Казахи в древности были воинственным народом, который честь и достоинство всегда ставили выше материального благополучия и даже жизни. На этот счет немало степных афоризмов и пунктов из Кодекса чести кочевника. Одно из них: "Жаным - арымнын садагасы" (Душу отдам за честь). Священное словосочетание "Атам Қазақ" является собирательным именем всех наших предков. И вот настал час позора, когда имя предка Қазақ втаптывается в грязь некими, преступившими все границы моральными уродами.



Если государство в лице МИД, Министерства культуры и др. по поводу публичного оскорбления нашего этнонима и этнополитонима, государственного флага Казахстана, в целом, неслыханного издевательства в адрес целого этнического сообщества молчит и бездействует, то ведь есть у нас такая, вроде бы негосударственная международная организация, как Всемирная Ассоциация казахов (ВАК)?!



Сознательная часть казахов в стране и за рубежом сегодня справедливо негодует: почему в Америке и Европе боятся ненароком в кино и повседневной жизни оскорбить чернокожих, геев, индейцев, мусульман и т.д., тогда как нам предлагают смотреть сквозь пальцы на такой расистский кинопродукт, как комедия "Борат" и ее продолжение "Борат-2"?!



Безусловно, "Borat 1-2" - этот смердящий кинопродукт западной антикультуры, который прежде всего является чудовищным информационным фейком, т.к. в нем визуальный и ментальный образ нормального современного этноса, страны-члена ООН, этим скандально известным продажным британским евреем СашаБаронКоэном слеплен с точностью до наоборот.



И не надо, кстати, некоторым ухищряться в словоблудии, пытаясь заговаривать зубы о "самоиронии", пудрить мозги, что мол, "это же шутка, комедия, искусство" и т.п., рассчитывая на неандертальскую логику. Как будто мы и впрямь "бораты". Все давно знают и понимают, что из-за "Бората" много лет действительно страдает наша талантливая казахская молодежь, обучающаяся или работающая за границей; испытывают конфуз и стрессы наши лучшие спортсмены и артисты, которым постоянно приходится доказывать за границей, что "Борат" - шутка, а Казахстан - нормальная страна.



Нашей благородной, дружной и миролюбивой казахстанской нации нанесен огромный моральный и материальный ущерб, и урон репутации нашей культуре и стране налицо. Есть выражение "вместе с водой не выбросить и ребенка". Так и мы, казахстанцы, если даже не любим Назарбаева, еще кого-то или власть в целом, но не должны приносить в жертву ради этого честь и репутацию страны. Еще есть казахская поговорка про такие случаи: "Обиделся на вшей и выбросил шубу в костер".



Теперь также появилась информация о том, что идет угроза буллинга в школах, где обучаются в странах Запада дети казахской национальности, в том числе даже в отношении тех, кого усыновили и удочерили американцы. Поэтому родители бывших казахстанцев бьют тревогу, и пишут в соцсетях: "Hey, Borat! Don`t insult my kidd!" (Эй, Борат, не оскорбляй мое дитя!). А вот наш казахстанский народ сейчас - КАК БЕСПОМОЩНЫЙ РЕБЕНОК-СИРОТА - мечется, растерянно озираясь вокруг и ждет, когда государство и Президент скажут веское слово в его защиту на весь мир: "DON`T INSULT MY PEOPLE !".



Итак, пользуясь излишней политической толерантностью Казахстана, рыхлостью и слабостью общеказахстанской идентичности и др. факторами, дьявольские силы Запада создали "Борат" - сам по себе идиотский фильм с "юмором ниже пояса", кинематографический понос, но еще в нем, самое главное, содержится не имеющее аналога публичное оскорбление страны, государства, флага, нашего общего этнонима "Казах".



Ведь фильм задуман как псевдодокументальный, а комик выдает себя за представителя не какого-то вымышленного, фэнтэзийного или вымершего народа и страны (вроде джунгар, "орков", "Гипербореи" и т.п.), а нагло и безответственно манипулирует официальным именем реального, юридически признанного международным сообществом современного государства - Республики Казахстан; причем все абсолютно делается в целях создания черного пиара.



Речь идет о фальсификации, насмешках и оскорблении в адрес даже не малоизвестного и малочисленного какого-то племени, затерявшегося на далеких островах земли (хотя и это было бы неэтичным и негуманным, тем более в XXI веке). "Борат" - беспрецедентный факт преднамеренного искажения реальности и создания злостного фейка в целях формирования антиимиджа для достаточно известного экспертным сообществам и институтам современного мира многомиллионного гостеприимного казахского этноса, живущего в самом центре Евразии, из сообщества тюркоговорящих мусульманских народов Центральной Азии.



Любой здравомыслящий человек, зритель и кинокритик, политик или ученый, независимо от своего этнического и расового происхождения, гражданства или вероубеждения должен признать тот очевидный и понятный даже ребенку факт, что в пропитанной гадостями злой комедии "Борат" буквально и во всех смыслах целенаправленно и публично оскорбляется этноним "qazaq" (Kazakh) - имя нашего этноарха (патриарха), огромная, величественная страна в центре Азии, его жители, наши обычаи, язык и т.д.



В сущности, мы не против сатиры и карикатур на Президентов, конкретных политиков, артистов, иных публичных фигур из того или иного государства. Однако нормальный человек видит, что "Борат" замахнулся на оскорбление целой страны, самостоятельной этнической общности, осуществляя грязную манипуляцию символикой целой культуры, историей и т.д. Эта британо-американская злая комедия фактически является образчиком расизма в культуре "цивилизованного" XXI века, демонстрацией и пропагандой немотивированной неприязни к конкретно взятому субъекту международного права, притом происходящему из неевропейской части человечества, принадлежащему азиатско-мусульманскому сообществу планеты.



Будучи достаточно толерантным и самокритичным народом, мы были бы даже готовы отнестись более терпимо и снисходительно к "Borat", если бы современники и эксперты по Центральной Азии смогли привести хотя бы один реальный аргумент, факт или реальные "зацепки" для того, чтобы начать манипулировать целой страной в этой комедии с сортирным юмором.



Здесь мы имеем в виду то, что обычно в анекдотах и комедиях создатели отрицательных этностереотипов все же отталкиваются от какого-то реального факта, хотя бы одного смехотворного или странного обычая, либо ущербной черты коллективной ментальности критикуемой расовой группы (и начинают ее преувеличивать и смаковать). Однако "Борату" в этом плане абсолютно нет никакого оправдания! Ибо сконструированный недоброжелателями образ Казахстана здесь - совершенно абсурдный: все нелепые обычаи, дикость "казахов" не имеют ничего общего с нашей традицией (как известно, "казахов" в комедии сыграли нищие жители румынской деревни).



Наверняка бывают народы, племена, не знающие гигиены, сексуальных табу, этики, морали. Однако казахи, будучи мусульманами, еще с эпохи средневековья освоили правила гигиены и этики даже лучше европейцев или китайцев. Казахский народ, испокон веков следовавший Священному Корану, больше тысячелетия соблюдает правила исламской гигиены, различая понятия "харам" и "халяль". Поэтому наша традиция не имеет ни малейшего сходства с изображенным в "Борате" падшим обществом тупых людей, картиной бескультурья, грязи, разврата и т.д.



В этой связи современные казахи имеют полное право апеллировать к международным исламским организациям (ОИК и др.) и обращаться за моральной поддержкой у единоверцев во всем мире, РАСПРОСТРАНЯЯ ОБЪЕКТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О "БОРАТЕ" ИМЕННО В МУСУЛЬМАНСКОМ РУССКО- И АНГЛОЯЗЫЧНОМ СЕГМЕНТЕ ИНТЕРНЕТА, чтобы получить поддержку и солидарность наших братьев - арабов, чеченцев, татар, пакистанцев, турок, малайцев, уйгур, узбеков, туркмен, таджиков, афганцев и т.д.



Гордые, честные и справедливые мусульмане никогда не останутся равнодушными на факт издевательства, оскорбления и фальсификации со стороны Запада культуры и истории казахов-мусульман. Это можно сравнить с исламской солидарностью по поводу геноцида мусульман Мьянмы. Потому что "Борат" - это духовный Геноцид против казахов, это хуже Голодомора - той трагедии, которую пережил казахский народ в 1931-1933 гг.! Разве не сказано в Евангелии (Инджиль), что не надо бояться убийства телесного, а больше бояться смерти души? "Борат" как сатанинский продукт убивает и калечит души, причем не только казахов, но и всех людей планеты, коверкает и опошляет сознание.



Заметим, что после "Бората" многие люди в Европе и Америке стали смеяться над национальным деликатесом казахов и кыргызов - колбасой из конины "казы", полагая, что она будто бы изготовлена из половых членов лошадей. Тогда как "казы" делается из лучших частей конского мяса. Но что самое возмутительное, в нашей культуре, как раз наоборот: под влиянием мусульманского шариата в этом вопросе у нас сформировалась стойкая брезгливость, и при заклании любого домашнего скота предки выбрасывали половые члены на съедение собакам.



ЗНАЙТЕ, ЧТО В КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЕ ЗАПРЕЩЕНО УПОТРЕБЛЕНИЕ В ПИЩУ СВИНИНЫ, КРОВИ, ЖЕЛЧИ, ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ И ЯИЧЕК, А ТАКЖЕ ЖЕЛЕЗ И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЖИВОТНЫХ! Хотя как раз многие "цивилизованные" народы Востока и Запада (не будем никого называть поименно) до сих пор употребляют в пищу все эти грязные части и органы, считая их даже деликатесом.



В конце концов, даже такого мужского имени "Борат" нет ни в традиционной, ни современной казахской антропонимии! Можно припомнить только древнее казахское имя "Барак" (были ханы и князья с таким именем), а оно происходит от арабского слова "молния", и это имя носит, кстати, экс-президент США Барак Обама! Таким образом, в случае со скандальным "Борат" (и его продолжением "Борат-2") грязное преступление создателей фильма отягощается именно стопроцентной ложью и наглой фальсификацией, намеренным переносом, экстраполяцией неких отвратительных черт жизни дикарей и дегенератов (вероятно: из картин собственного "измененного" шизоидного сознания) на характеристику нормального центральноазиатского народа.



Еще в древнетюркских орхонских памятниках на каменных стелах Культегина, Бильге Кагана и Тониюкука, датируемых VIII веком, есть слова, позже ставшие одним из главных девизов казахов и обращенные к нам сегодня: "Стыд сильнее смерти!" ("Өлімнен ұят күшті"). Поэтому не дожидаясь указки властей, необходимо в лучших традициях Степной Демократии и тюрко-мусульманской практики "кенгаш"/кенес" ("шура") созвать ВНЕОЧЕРЕДНОЙ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ VI ВСЕМИРНЫЙ КУРУЛТАЙ КАЗАХОВ (В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ) - В СВЯЗИ С ВАЖНОСТЬЮ ОБСУЖДЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ ДЛЯ КАЗАХОВ НА ФОНЕ РЕЗКО ИЗМЕНИВШЕГО В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ РЕАЛИЙ МИРА.



В повестку дня Всеказахского Курултая обязательно надо включить вопрос об антиказахском фейке "Борат", от имени 20-миллионного казахского сообщества публично осудить данный позорный для Западной "Культуры" акт расовой дискриминации и ксенофобии. Далее на основании Декларации Курултая подать иск на стоящих за ними лиц и компаний в международный суд. Казахам следует поступать так, как принято и подобает поступать в современном мире любому цивилизованному человеку и уважающему себя государству.



Автор: ГАЙНИЖАМАЛ Источник - ЦентрАзия

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