Шпионский скандал в Стамбуле. Чем ответит Москва?

00:31 26.10.2020

Военный эксперт Алексей Леонков.



Не мытьем так катаньем Турция хочет стать "регулятором" новой карабахской войны. Заместитель управляющего директора Bosphorus Gaz Эмель Озтюрк и 5 ее подчиненных подозреваются в политическом и военном шпионаже. Как сообщает издание Daily Sabah, они были "пойманы с поличным при передаче конфиденциальной информации агенту крупной зарубежной энергетической компании". Расследование ведут MIT Турции и Управление по борьбе с финансовыми преступлениями в Стамбуле. Всем подозреваемым предъявлены уголовные обвинения. "Крупная иностранная компания" официально не называется, но через британскую ICIS (Independent Commodity Intelligence Services ) проброшено, что это именно Газпром. По версии следствия Эмель Озтюрк "как минимум с апреля 2020 года находилась в контакте с тремя представителями иностранной компании, которой передавала информацию об объемах закупки газа Турцией и ценах", а ущерб от ее деятельности оценивается в "миллиарды долларов".



Если приглядеться к сказанному внимательней, сразу становятся видны некие "нестыковочки". Так, если наивных топов Bosphorus Gaz "взяли" на передаче информации с поличным, то тогда где тот, кому ее передавали? Должен тоже сидеть. А его как-то нет. С другой стороны задача управляющего директора и его заместителя - следить за маркетинговой политикой, неотъемлемыми составляющими которого являются сведения о потреблении газа и динамикой цен. Как можно было нанести "миллиардные убытки", если контракт с Газпромом прозрачен абсолютно?



Другое дело, если Турции понадобился casus belli. Повод для вступления в войну, которая идет в Закавказье. Говорят, что как раз пару дней назад все та же Нацразведка Турции - MIT, отправила в Азербайджан пару рот своих спецназовцев. Единственная страна, которая мешает их пустить в дело, это Россия. Эрдоган решил шантажировать нас через "экономический" фактор. Дескать, из-за ваших шпионов новый контракт с Газпромом в 2021 году подписан не будет. Хотя возможно и будет, если Турцию признают "регулятором" в Закавказском узле. Единственное, что президент Эрдоган не учитывает в этой простейшей комбинации - так то, что России на раз может заморозить строительство атомной электростанции "Аккую", да и турецкие шпионы, собирающие сведения о ценах на ТВЕЛы в Москве тоже найдутся…



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