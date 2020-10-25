Раскол в "Ахрар аш-Шам" может быть выгоден Турции (или ей инспирирован?)

00:32 26.10.2020

Кирилл Семенов - эксперт, аналитик по Ближнему Востоку



Так, турецкие эксперты указывают, что "Ахрар аш-Шам" может разделиться на две части. Та часть, которую возглавят руководители "военного крыла" во главе с Хассаном Суфаном, может начать объединение с умеренным крылом ХТШ и будет создана новая объединенная структура, формально (а может и фактически) лишенная преемственности с ХТШ/ДФШ/ДН. Эта новая группировка останется в составе НФО и продолжит интеграцию в СНА.



В то время как радиальная и значительно меньшая часть ХТШ - которую и будут представлять как "собственно ХТШ" будет вынуждена дрейфовать в сторону "Хуррас ад-Дин" и в конце концов будет уничтожена.



В настоящий момент Турция не рассматривает возможности проведения военной операции против ХТШ, так как, во-первых стремится использовать его потенциал для отражения возможных атак Асада на Идлиб и, во-вторых подобная операция по масштабам может сравниться с "Щит Евфрата". В данном случае естественно Асад постарается воспользоваться подобный ход событий и вмешаться в него, но одновременно, даже и без этого, боевые действия подобной интенсивности между ХТШ и про-турецкими и турецкими силами приведут в движения все лагеря беженцев и с провоцируют новые потокам беженцев в сторону Турции. При том что и город Идлиб превратится в арену боев.



Поэтому, пока ХТШ не удастся расколоть и использовать одну часть против другой, Анкара вряд ли будет предпринимать военные шаги.



В то же время турецкая сторона работает над возможными сценариями раскола ХТШ. Поэтому нельзя исключать и варианты, связанные с "Ахрар аш-Шам", которые указаны выше.



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