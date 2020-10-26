В треугольнике смерти. О резонансной акции ИГ в ДР Конго

00:01 27.10.2020

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Грандиозный prison break в ДР Конго, где из центральной тюрьмы "Кангбайи" г. Бени сбежало более 900 заключенных - крупный успех местного филиала "Исламского государства", которое немедленно взяло на себя ответственность за эту громкую акцию и опубликовало отчет в агентстве "Амак".



Во вторник в 4:30 утра боевики связанных с ИГ "Союзных демократических сил", с апреля 2019 г. составляющие "Центральноафриканскую провинцию" этой МТО и также известные как "Град единобожия и муваххидов", ворвались на территорию тюрьмы, где содержались 1447 заключенных, и одновременно атаковали военный лагерь. Лишь 145 узников не покинуло тюрьму, еще 11 погибли в ходе нападения. Для тюрьмы "Кангбайи" это не новость - летом 2017 г. аффилированная с СДС группировка "май-май" освободила из этой тюрьмы 930 заключенных.



Этой громкой символической акцией исламисты в очередной раз напомнили о себе после того, как в феврале 2020 г. конголезские войска зачистили укрепленную базу "Мадина" и г. Каманго - последние бастионы СДС в Северном Киву. С началом в октябре 2019 г. крупной войсковой операции с применением авиации и артиллерии отступающие СДС, базировавшиеся в "треугольнике смерти" между Мбау, Каманго и Эрингети, в вождествах Ваталинга и Бени-Мбау, рассеялись по всему региону, проникли в Ируму и Мамбасу, что в провинции Итури, и закрепились в вождестве Бахема-Бога. В качестве акций возмездия они принялись систематически терроризировать население и в сотрудничестве со своим главным союзником, группировкой "Май-май Кьяденга", вырезать целые деревни - с начала 2019 г. их жертвами в регионе Бени стали свыше 1 тыс. человек.



Эта угандийская по происхождению группировка, оформившаяся к 1995 г., впервые прославилась в экспертных кругах благодаря некомпетентности служащих конголезской миссии ООН, которые поверили в рассказ связанного с конголезскими спецслужбами провокатора и выставили СДС международной террористической сетью, связанной с "Талибаном", "Аль-Каидой" и "Боко харам". Таким образом местные военные, политики и главари вооруженных ополчений получили "козла отпущения", на которого можно регулярно списывать многочисленные военные преступления.



В 2016-17 гг. группировка капитализировала обрушившуюся на нее славу, провела ребрендинг, приняла символику "Аль-Каиды" и "Исламского государства" и опубликовала 35 видеообращений в YouTube, Twitter и Telegram, главным образом на конголезском и танзанийском диалектах суахили, для привлечения рекрутов и финансирования. Правда, СДС куда больше нуждаются в ИГ, чем ИГ в СДС, и прямые контакты "тропических джихадистов" с ближневосточным ядром ИГ через Сомали ограничились появлением в Киву арабоязычных инструкторов.



Единственным надежным связным СДС с глобальным исламистским подпольем был арестованный в 2018 г. Валид Ахмед Зеин, кениец со связями в ИГ, занимавшийся переводами СДС денежных средств. На контакты косвенно указала также книга аффилированного с ИГ издательства "Мактаба аль-Химма", найденная среди вещей убитого боевика в феврале 2018 г., а также размещение видеоматериалов СДС на связанных с ИГ медиаресурсах. Однако ни специалисты ООН, ни конголезские военные, изучавшие оставленные боевиками лесные крепости, так и не установили прямых и регулярных контактов группировки с ИГ.



Между тем разгромленная было организация возродилась как Феникс из пепла и почти удвоила свою численность, попутно обучив и поставив под ружье множество женщин и детей, которых нередко мобилизует насильно и привлекает к перевозкам, шпионажу, работе в полях и в госпиталях. Однако люди вступают в нее и вполне добровольно. Дети - за образованием (у них свои бесплатные школы с уроками на английском языке) и социализацией, взрослые и подростки - за заработками (группировка - крупная бизнес-экосистема с долей в контрабанде золота и древесины, она контролирует операторов такси в г. Бени, Ойча и Бутембо и получает денежные переводы от сторонников в Великобритании, Кении и Уганде).



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