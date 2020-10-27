Тюпский кыргыз племени бугу, замполит связист Рыскелди Мусаев назначен секретарем Совета безопасности Киргизии

09:14 27.10.2020

Соответствующий указ подписал и.о. президента Садыр Жапаров.



МУСАЕВ Рыскелди Жусупович

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[..1960 - ..]

Родился в с. Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области. Кыргыз племени бугу ("олень") Правого крыла Кыргызской орды. Соплеменник и земляк и.о. президента С.Жапарова.



Окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерной связи.



С 1982 по 1983 год служил в в/ч в Гусиноозерске (Россия), был заместителем командира ротой. Затем 10 лет командовал воинскими частями в ГСВГ и в России.



С 1993 по 2002 годы занимал рук. должности в Министерстве обороны КР.



? - 1.09.2012 - начальник Главного штаба – первый заместитель командующего Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности КР



В 2012? - 2016 года был начальником Военного института ВС КР.



с 27.10.2020 - секретарь Совета безопасности КР