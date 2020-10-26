|Балбак, просто Балбак... Другой "бугу-олень" Тулобаев стал новым (четвертым за неделю) мэром Бишкека
09:30 27.10.2020
Б.Тулобаев стал новым и.о. мэра Бишкека. Кто его назначал, пока не совсем ясно. Предыдущий и.о. мэра Тюлеев утверждает, что он.
ТУЛОБАЕВ Балбак Зарлыкович
[21.09.1972 - ..]
Родился в с. Колтор Тонского района Иссык-Кульской области. Кыргыз
Образование высшее. Окончил Стамбульский университет в 1997 году, Кыргызский аграрный университет в 2001 году. Специальность - инженер лесного хозяйства, инженер-агроэколог. В 2009 году учился в Академии управления при президенте КР, отделение менеджмента, получил степень бакалавра.
Владеет турецким и азербайджанским языками.
1989-1990 - рабочий совхоза "Тогуз-Булак" Тонского района
1990-1992 - сельскохозяйственный институт им. Скрябина, г. Бишкек
1992-1997 - студент Стамбульского университета
1997-2000 - помощник директора Агентства по лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики
2000-2004 - помощник депутата Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
2004-2008 - советник управляющего, зав. отделом организации производства и строительства, зав. производственным отделом, зав. отделом организации производства и протокольных мероприятий Управления делами Президента КР
5.08.2008-2009 - заместитель управляющего делами Президента Кыргызской Республики.
С 7 июля 2009 - 2010 - 1-й зам. управляющего делами президента КР.
В 2010-2013 - политический обозреватель, главный редактор газеты "Айат".
В 2013-2018 - член совета директоров, заместитель президента многопрофильной компании "АЮ Холдинг".
С 14.08.2018 - 2020 - руководитель аппарата мэрии г. Бишкек
+ с 28.09.2018 - ? - врид. вице-мэр г. Бишкек по транспорту
+ с 15.02.2019 - врид вице-мэр г. Бишкек по социальным вопросам
С 27 июля 2020 - полпред Правительства КР в Иссыккульской обл. КР. 11.10.2020 - подал в отставку, которую не принял премьер С.Жапаров, ушел в отставку 26.10.2020
с 26.10.2020 - и.о. мэра Бишкека
председатель политической партии "Будущее Кыргызстана".