Балбак, просто Балбак... Другой "бугу-олень" Тулобаев стал новым (четвертым за неделю) мэром Бишкека

09:30 27.10.2020

Б.Тулобаев стал новым и.о. мэра Бишкека. Кто его назначал, пока не совсем ясно. Предыдущий и.о. мэра Тюлеев утверждает, что он.



ТУЛОБАЕВ Балбак Зарлыкович



[21.09.1972 - ..]

Родился в с. Колтор Тонского района Иссык-Кульской области. Кыргыз



Образование высшее. Окончил Стамбульский университет в 1997 году, Кыргызский аграрный университет в 2001 году. Специальность - инженер лесного хозяйства, инженер-агроэколог. В 2009 году учился в Академии управления при президенте КР, отделение менеджмента, получил степень бакалавра.



Владеет турецким и азербайджанским языками.



1989-1990 - рабочий совхоза "Тогуз-Булак" Тонского района

1990-1992 - сельскохозяйственный институт им. Скрябина, г. Бишкек

1992-1997 - студент Стамбульского университета

1997-2000 - помощник директора Агентства по лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики

2000-2004 - помощник депутата Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

2004-2008 - советник управляющего, зав. отделом организации производства и строительства, зав. производственным отделом, зав. отделом организации производства и протокольных мероприятий Управления делами Президента КР

5.08.2008-2009 - заместитель управляющего делами Президента Кыргызской Республики.

С 7 июля 2009 - 2010 - 1-й зам. управляющего делами президента КР.

В 2010-2013 - политический обозреватель, главный редактор газеты "Айат".

В 2013-2018 - член совета директоров, заместитель президента многопрофильной компании "АЮ Холдинг".



С 14.08.2018 - 2020 - руководитель аппарата мэрии г. Бишкек



+ с 28.09.2018 - ? - врид. вице-мэр г. Бишкек по транспорту

+ с 15.02.2019 - врид вице-мэр г. Бишкек по социальным вопросам



С 27 июля 2020 - полпред Правительства КР в Иссыккульской обл. КР. 11.10.2020 - подал в отставку, которую не принял премьер С.Жапаров, ушел в отставку 26.10.2020



с 26.10.2020 - и.о. мэра Бишкека



председатель политической партии "Будущее Кыргызстана".