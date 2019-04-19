Алмаз Мамбетов назначен Управделами президента и правительства Киргизии

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19:34 27.10.2020
Распоряжением и.о. президента - премьер-министра КР С.Жапарова
МАМБЕТОВ Алмаз Ишенбекович
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[15.03.1976 - ..]
Родился в городе Фрунзе/Бишкек. Кыргыз.
В 1999 году окончил Международный Университет Кыргызстана по специальности "Дипломатия и международные отношения". Позже получил дополнительное образование в Высшей школе госполитики и управления в Академии при президенте КР
владеет ОсОО CHERI KG MOTORS, зарегистрированным в Бишкеке. Компания занимается оптовой торговлей автомобилями и легкими автотранспортными средствами.
2000-2002 - секретарь-референт в Министерстве иностранных дел КР
2002-2003 - Главный специалист туризма международных связей отдела связи и маркетинга Госкомитета КР по туризму и спорту. Переведен на должность помощника Председателя зав. ОДК и связи с СМИ
2004-2007 - Секретарь службы государственного протокола Министерства иностранных дел КР
2008-2010 - Ведущий специалист управления делами, а позже главный специалист управления делами Госпредприятия Национальная компания "Кыргыз Темир Жолу"
2011 - Исполняющий обязанности заведующего отделом международного сотрудничества мэрии г. Бишкек
2014-2016 - Старший PR-специалист в Филиале компании ОсОО "Транс-Кыргызгаз Паплайн" в КР
мэр гор. Балыкчи (2014 - 2019) от СДПК
С 19.04.2019 - 13.02.2020 - председатель Государственной регистрационной службы при правительстве Кыргызстана
с 27.10.2020 - управляющий делами президента и правительства КР