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Алмаз Мамбетов назначен Управделами президента и правительства Киргизии
19:34 27.10.2020

Распоряжением и.о. президента - премьер-министра КР С.Жапарова

МАМБЕТОВ Алмаз Ишенбекович
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[15.03.1976 - ..]
Родился в городе Фрунзе/Бишкек. Кыргыз.

В 1999 году окончил Международный Университет Кыргызстана по специальности "Дипломатия и международные отношения". Позже получил дополнительное образование в Высшей школе госполитики и управления в Академии при президенте КР

владеет ОсОО CHERI KG MOTORS, зарегистрированным в Бишкеке. Компания занимается оптовой торговлей автомобилями и легкими автотранспортными средствами.

2000-2002 - секретарь-референт в Министерстве иностранных дел КР

2002-2003 - Главный специалист туризма международных связей отдела связи и маркетинга Госкомитета КР по туризму и спорту. Переведен на должность помощника Председателя зав. ОДК и связи с СМИ

2004-2007 - Секретарь службы государственного протокола Министерства иностранных дел КР

2008-2010 - Ведущий специалист управления делами, а позже главный специалист управления делами Госпредприятия Национальная компания "Кыргыз Темир Жолу"

2011 - Исполняющий обязанности заведующего отделом международного сотрудничества мэрии г. Бишкек

2014-2016 - Старший PR-специалист в Филиале компании ОсОО "Транс-Кыргызгаз Паплайн" в КР

мэр гор. Балыкчи (2014 - 2019) от СДПК

С 19.04.2019 - 13.02.2020 - председатель Государственной регистрационной службы при правительстве Кыргызстана

с 27.10.2020 - управляющий делами президента и правительства КР

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Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1603816440
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