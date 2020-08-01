Разбитную разведенку Элю Сурабалдиеву назначили вице-премьером Киргизии по соцвопросам

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17:42 28.10.2020
Уже опубликован указ и.о. президента-премьер-министра С.Жапарова и прошло голосование Жогорку Кенеша - единогласною
СУРАБАЛДИЕВА Эльвира Жыргалбековна
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[23.11.1978 - ..]
родилась 23 ноября 1978 года во Фрунзе. Кыргызка.
2000 - окончила факультет международных отношений Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына;
2003 - получила степень магистра по специальности "международные отношения" Бристольского университета Великобритании.
Трудовую деятельность начала в 2003 году исполнительным директором Союза предпринимателей Кыргызстана.
2004–2006 - главный специалист, заместитель начальника, начальник отдела внешних связей и информации Социального фонда КР;
2006–2015 - генеральный директор авторынка "Кудайберген".
С 28 октября 2015 - 27.10.2020 - депутат Жогорку Кенеша VI созыва от Социал-демократической партии Кыргызстана. Член Комитета по экономической и фискальной политике ЖК. Руководитель Депутатской группы дружбы Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по сотрудничеству с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Республикой Ирландия, член парламентской делегации Кыргызской Республики в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.
Добровольно отказалась от мандата
член СДПК (до 08.2020 - сама вышла из партии)
член партии "Ата Мекен" (с 08.2020 -
В 08-10.2020 кандидат в депутаты Жогорку Кенеша 7 созыва по списку партии "Ата Мекен"
с 28.10.2020 - вице-премьер-министр КР по социальным вопросам
В 2008 г. награждена почетной грамотой мэрии г. Бишкек "За вклад в развитие сферы обслуживания города";
В 2011г. награждена почетной грамотой мэрии г. Бишкек "За вклад в развитие столицы";
В 2015 г. получила почетную грамоту ГАСК при Правительстве Кыргызской Республики "За вклад в развитие сельского водоснабжения".
Разведена.