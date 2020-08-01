Разбитную разведенку Элю Сурабалдиеву назначили вице-премьером Киргизии по соцвопросам

17:42 28.10.2020

Уже опубликован указ и.о. президента-премьер-министра С.Жапарова и прошло голосование Жогорку Кенеша - единогласною



СУРАБАЛДИЕВА Эльвира Жыргалбековна

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[23.11.1978 - ..]

родилась 23 ноября 1978 года во Фрунзе. Кыргызка.



2000 - окончила факультет международных отношений Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына;

2003 - получила степень магистра по специальности "международные отношения" Бристольского университета Великобритании.



Трудовую деятельность начала в 2003 году исполнительным директором Союза предпринимателей Кыргызстана.

2004–2006 - главный специалист, заместитель начальника, начальник отдела внешних связей и информации Социального фонда КР;

2006–2015 - генеральный директор авторынка "Кудайберген".



С 28 октября 2015 - 27.10.2020 - депутат Жогорку Кенеша VI созыва от Социал-демократической партии Кыргызстана. Член Комитета по экономической и фискальной политике ЖК. Руководитель Депутатской группы дружбы Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по сотрудничеству с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Республикой Ирландия, член парламентской делегации Кыргызской Республики в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

Добровольно отказалась от мандата



член СДПК (до 08.2020 - сама вышла из партии)

член партии "Ата Мекен" (с 08.2020 -



В 08-10.2020 кандидат в депутаты Жогорку Кенеша 7 созыва по списку партии "Ата Мекен"



с 28.10.2020 - вице-премьер-министр КР по социальным вопросам



В 2008 г. награждена почетной грамотой мэрии г. Бишкек "За вклад в развитие сферы обслуживания города";

В 2011г. награждена почетной грамотой мэрии г. Бишкек "За вклад в развитие столицы";

В 2015 г. получила почетную грамоту ГАСК при Правительстве Кыргызской Республики "За вклад в развитие сельского водоснабжения".



Разведена.