Главком Арцахской армии генерал Арутюнян жив и стал "Героем Арцаха"

20:23 28.10.2020

Генерал Арцахской армии Джалал Арутюнян жив, ему присвоено герой Арцаха!



Состояние бывшего командующего Армией обороны Арцаха генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна нормальное. Он выздоравливает. Об этом заявил пресс-секретарь президента Арцахской Республики Ваграм Погосян в беседе с "Айкакан жаманак".



Генералу Джалалу присвоено высшая награда герой Арцаха



Отметим, что несколько дней назад Арутюнян был ранен на боевой позиции и за это на короткое время был отстранен с должности командующего Армией обороны. Его заменил Микаел Арзуманян (страх азербайджанских войск). Сегодня Джалалу Арутюняну было присвоено звание "Герой Арцаха".