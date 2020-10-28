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|Главком Арцахской армии генерал Арутюнян жив и стал "Героем Арцаха"
20:23 28.10.2020
Генерал Арцахской армии Джалал Арутюнян жив, ему присвоено герой Арцаха!
Состояние бывшего командующего Армией обороны Арцаха генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна нормальное. Он выздоравливает. Об этом заявил пресс-секретарь президента Арцахской Республики Ваграм Погосян в беседе с "Айкакан жаманак".
Генералу Джалалу присвоено высшая награда герой Арцаха
Отметим, что несколько дней назад Арутюнян был ранен на боевой позиции и за это на короткое время был отстранен с должности командующего Армией обороны. Его заменил Микаел Арзуманян (страх азербайджанских войск). Сегодня Джалалу Арутюняну было присвоено звание "Герой Арцаха".