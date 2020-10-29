Индия умудрилась продать Бирме советскую подлодку 1980-х гг. выпуска. Качество, однако

15:52 29.10.2020

Китайская Global Times не смогла пройти мимо темы подводной лодки, которую Индия передала Мьянме.



Ленг Шумей - эксперт Global Times.



До этого индийские и западные СМИ писали о том, что это было сделано в рамках противодействия экспансии Китая в регионе.



Индия хочет избавиться от списанной и устаревшей подводной лодки, а Мьянме нужна одна подводная лодка для обучения своих моряков. Обе стороны получают то, что им нужно - вот такая простая сделка. Об этом заявил пекинский военный эксперт Ли Цзе, добавив, что мысли о том, что эта сделка как-то касается Китая, являются излишними.



Подводная лодка не будет представлять большой угрозу для Китая, учитывая ее возраст. Но, по мнению Ли, нельзя исключать возможность того, что Индия намеревается усилить связи со странами Юго-Восточной Азии, которые поддерживают тесные взаимоотношения с Китаем в различных областях, в том числе в сферах экономике и продажи оружия, чтобы спровоцировать их на пересмотр связей с Китаем.



Китайские аналитики призвали соседние страны не попадаться в ловушку.



Сообщается, что Мьянма является первым иностранным заказчиком FC-1 Xiaolong, легкого и многоцелевого боевого самолета, разработанного совместно Пакистаном и Китаем. Она подписала контракт на поставку 16 истребителей FC-1 Xiaolong в декабре 2015 года во время Парижского авиасалона.



Шесть истребителей были доставлены в Мьянму в 2018 году.



Эта страна также имеет многие другие виды вооружения, разработанные Китаем, такие как танки, ракеты и винтовки.



СМИ сообщили, что проданная Индией Мьянме подводная лодка относится к классу дизель-электрических ударных подводных лодок, построенных Советским Союзом в годы холодной войны.



Индия купила эту подводную лодку у Советского Союза в 1980-х годах и назвала ее INS Sindhuvir. По сообщениям Hindu, эта подводная лодка была выведена из эксплуатации в 2017 году и прошла переоборудование на верфи Hindustan Shipyard Limited в Визаке.



Хотя Индия и заявила, что после переоборудования подлодка сможет служить армии Мьянмы по крайней мере до 2030 года, китайские аналитики усомнились в ее функциональности, поскольку она эксплуатировалась на индийском флоте более 30 лет, что близко к предельному сроку службы подводной лодки - а в ходе переоборудования был только сделан ремонт, но не обновлены система и технические мощности.



Тем не менее, как считают аналитики, подводная лодка без сомнения стала прорывом для мьянманских военных, и в будущем поможет Мьянме готовить персонал для подводных лодок.



Мьянма стала пятой страной Юго-Восточной Азии, у которой имеется хотя бы одна подводная лодка, после Индонезии, Сингапура, Малайзии и Вьетнама.



Источник: https://t.me/fargonzo/90