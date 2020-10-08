Главред газеты "Майдан.kg" Нургазы Анаркулов стал завотделом информационной политики Аппарата президента Киргизии

15:17 30.10.2020

Анаркулов Нургазы Сеитказыевич назначен заведующим отделом информационной политики Аппарата президента.



соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров.



АНАРКУЛОВ Нургазы Сеитказыевич

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[17.06.1979 - ..]

кыргыз



Высшее образование



Главный редактор газеты "Майдан.kg"



в 08-10.2020 - кандидат в депутаты Жогорку Кенеша КР 7 созыва по списку парии "Мекенчил" (№47 списка)