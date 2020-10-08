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Главред газеты "Майдан.kg" Нургазы Анаркулов стал завотделом информационной политики Аппарата президента Киргизии
15:17 30.10.2020

Анаркулов Нургазы Сеитказыевич назначен заведующим отделом информационной политики Аппарата президента.

соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров.

АНАРКУЛОВ Нургазы Сеитказыевич
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[17.06.1979 - ..]
кыргыз

Высшее образование

Главный редактор газеты "Майдан.kg"

в 08-10.2020 - кандидат в депутаты Жогорку Кенеша КР 7 созыва по списку парии "Мекенчил" (№47 списка)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604060220
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