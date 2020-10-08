|Главред газеты "Майдан.kg" Нургазы Анаркулов стал завотделом информационной политики Аппарата президента Киргизии
15:17 30.10.2020
Анаркулов Нургазы Сеитказыевич назначен заведующим отделом информационной политики Аппарата президента.
соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров.
АНАРКУЛОВ Нургазы Сеитказыевич
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[17.06.1979 - ..]
кыргыз
Высшее образование
Главный редактор газеты "Майдан.kg"
в 08-10.2020 - кандидат в депутаты Жогорку Кенеша КР 7 созыва по списку парии "Мекенчил" (№47 списка)