Постборатовский синдром у казахов

00:06 31.10.2020 Постборатовский синдром у казахов.



Ведите себя как граф Монте-Кристо,

а не как плебеи и духовные проститутки!



"Коэн написал: "настоящий Казахстан - прекрасная страна с современным гордым обществом, противоположным версии Бората". Думаю, этого будет вполне достаточно для снятия всех возникающих вопросов к Коэну" (мнение одного из интернет-пользователей).



После недавнего кошмара с выходом "Борат-2", фактов надругательства над казахстанским флагом и пр., суть морального состояния Казаха можно передать через такой образ: на прилично одетого, идущего горделивой походкой человека кто-то специально вылил ведро помоев. Какой должна быть нормальная реакция? Реакция адекватного, уважающегося себя мужчины, свободного гражданина, не раба или изгоя? Разумеется, как следует наказать своего виновника: дать по морде, привлечь к юридической ответственности.



Издревле у многих народов был довольно суровый, но справедливый принцип юриспруденции и морали "талион", правило "симметричного" возмездия, "око за око, зуб за зуб", когда мера наказания должны точно соответствовать причиненному вреду от совершенного преступления. В то же время по форме наказание могло быть по взаимному согласию сторон заменено соответствующей денежной компенсацией. В мусульманском шариате такой принцип "симметричного" возмездия называется "кысас", к нему прибегали и казахские судьи-бии, которые нередко практиковали уплату "кун" (плата за убийство, оскорбление и пр.).



А может ли быть такое, что пострадавший не может наказать виновника? По тем или иным причинам, в силу юридически бесправного статуса, своей физической немощи и т.п. Да, может. И тогда реакция несправедливо пострадавшего, но имеющего чувство собственного достоинства человека должна быть минимум следующей: он молча отойдет в сторону и погрузится в собственное горе, на какое-то время уйдет "в себя", шокированный как фактом оскорбления, так и тем обстоятельством, что он не может достойно ответить обидчику.



При этом далее, возможно, он, подобно герою известного романа Александра Дюма бедному моряку Эдмону Дантесу будет с Богом в душе обдумывать свой мудрый план расследования и справедливой мести и ждать часа Х, когда он предстанет перед врагами в ином образе - богатого и эксцентричного графа Монте-Кристо, который станет для стародавних клеветников орудием Божьего Правосудия…



А вот еще вспомнился один впечатляющий эпизод из документального фильма о жизни пингвинов в Антарктиде. У самки пингвина на ее глазах умер (замерз) детеныш, и в тот момент, когда ей пришло осознание случившегося факта и необратимости горя, Мать-Пингвиниха смиренно и то же время величественно подняла свою голову с длинным клювом вверх, прямо в небо (словно обратившись к Богу), и на какое-то мгновение Птица замерла в этой гордой позе скорби и молчания.



И здесь мы хотим сказать: порой даже звери и птицы ведут себя более достойно и благородно, нежели многие современные казахи. В данном случае речь идет о реакции на поражение, горе или унижение. А что наши казахи? Судорожным движением, быстро, по-лакейски вытерев от помоев и дерьма Саши Коэна свое, давно разучившееся краснеть лицо (с бегающими глазами), даже элементарно не подумать о тайм-ауте для обдумывания и катарсиса (после всей этой грязной, тяжелой истории), т.е. как ни в чем не бывало они тут же начали суетиться, пыхтеть и сопеть, громко крякать и кудахтать на "актуальную" тему: как нам умно и хитро спасти подмоченную репутацию "независимой" Республики.



Кстати, в казахской традиции глупую реакцию человека, попавшего в неловкую ситуацию комментировали насмешливой фразой: "Ұялған тек тұрмас" ("смущенный, чтобы скрыть смущение, будет суетиться"). Здесь имеется в виду именно слабый, глупый человек, который, сконфузившись, сразу впадает в заискивающую суетливость, начнет нечленораздельно мычать и бормотать что-то, лихорадочно искать в уме некие слова оправдания, порой извиваться в словах, также он будет нервно крутить усы, смущенно теребить пуговицы, края своей одежды и пр. Смотрится все это, конечно, весьма жалко и достойно презрения. И всегда было известно, что так ведут себя плебеи и глупцы!



Когда-то в древней казахской культуре были соответствующие знания и аристократический этикет, следуя которым, даже попав в неприятную ситуацию, человек мог и даже был обязан сохранять самообладание и вести себя более достойно. Заметим, что воины-номады были людьми серьезными, если не сказать хмурыми и суровыми, также немногословными; многословие стало привычкой народа в эпоху колониальной зависимости от России.



Известно, что порой глубокомысленное молчание производит больше впечатления и вызывает уважение окружающих, нежели неуместное краснобайство, демагогия, политическая трескотня. Не зря существует понятие "искусство молчания". Мы не умеем красиво и загадочно молчать, как это делает, например, Китай. Также не гоняется за "понтами" и имиджем Япония. Она просто творит свою цивилизацию, и плоды этой цивилизации и творчества и есть ее имидж. Даже наша соседняя Туркмения часто отмалчивается по поводу нелестных высказываний в свой адрес, т.к. живет по принципу "собаки лают, а туркменский караван идет". И они во многом правы. Уже и Россия решила теперь особо не суетиться по поводу того, чтобы "не ударить в грязь лицом перед Западом и миром".



Да, можно и нужно было единожды "дать по морде" и подать в международный суд на этот расистский фильм "Борат". А затем забыть все, быть выше этого дерьма. Как учили предки, "Акымакпен акымак болма" (Не водись с дураком, чтобы не одуреть самому). Но если такой рыцарский поступок тебе сейчас не под силу, ибо кишка тонка и дух слаб, то хотя бы пока просто ПОМОЛЧИ, Казах!



Вместо этого особенно чинуши, горе-менеджеры, помешанные на коммерциализации всего и вся разные "болашаковцы" - все вместе начали теперь нести пургу и трескотню по поводу того, как исправить имидж страны. Их "гениальный подход" заключается, оказывается, в том, чтобы сначала провоцировать молодежь на глупый хэштег в соцсетях#WhereBoratLives, когда они начинают из кожи вон лезть, доказывая, что мы - не та "страна Бората".



Такое, знаете, выкаблучивание и обезъяничание одновременно что ли... А еще это звучит и выглядит как жалобная просьба овечки, и потому достойна презрения. Типа, "вот, посмотрите, пожалуйста, просим, ради Бога, миленькие, люди добрые во всем мире, на нашу обворожительную природу Казахстана, на наших людей… а вот наша столица, а вот наши казахские красавицы…Одарите взглядом, господа, дядя Сэм, тетя Милли, люди добрые, посмотрите, Бога ради.. А это - наши настоящие лошади, настоящие блюда и т.д.…и подтекст такой или постскриптум: пожалуйста, очень просим, не смейтесь над нами и не клевещите на нас. Премного благодарны вам. Искренне преданные вам, вечно толерантные, ваши казахи".



Одумайтесь, раскройте шире глаза и посмотрите на это трезво, на это блеяние больной овцы. Плебейско-лакейское самооправдание, самоуничижение с демонстрацией национальной слабости и беспринципности, от чего мир может еще больше смеяться над казахами. Тем более, мы такое "уже проходили", в случае с "Боратом-1", когда начавшиеся после нее дорогостоящие имидж-кампании не дали нам самого главного, как показывает теперь практика и жизнь.



Проблема "Бората" - это проблема не столько имиджа Казахстана в прагматическом, коммерческом ключе, а сколько и прежде всего - имиджа в смысле морального "образа нации", как синонима чести и достоинства, репутации страны как таковой. Предки еще говорили "Бүлінгеннен бүлдіргі алма" (смысл, вытекающий из религиозно-магического миропонимания: запрет даже приближаться и тем более искать сиюминутную выгоду в чем-то разрушенном, исковерканном, испорченном, запретном и т.д., каким бы оно не казалось заманчивым).



А некие "светлые головы" предлагают якобы "хитроумно", "по-еврейски" использовать данную "антирекламу" (которая якобы тоже реклама) для наших целей, и наперекор мудрому девизу предков "бүлінгеннен бүлдіргі алма" искать выгоду для Казахстана в "говне" Бората, в клубах едкого дыма и оставленном им смердящем запахе... Все это - белиберда и изначально провальная для страны идея.



Что касается опостылевшей рекламы Казахстана для иностранных туристов (в эпоху-то коронавируса?!), то спрашивается: по большому счету что дали эти 30-летние потуги, раболепие и реверансы перед Западом "Welcome to Kazakhstan!" - с бездумной растратой миллиардов народных денег на рекламы, на "дутый" имидж, ЭКСПО и пр.? Итог таков, что Гора рекламы и имиджевой деятельности родила даже не добрую мышь, а Крысу нового "Бората"!



Нас поразила одна информация в СМИ, когда один молодой топ-менеджер из сферы туризма в своих "духовных прозрениях" договорился до того, что в рамках подобных рекламных кампаний он, оказывается, не исключает приглашение Саша Барон Коэна в Казахстан (?!!!), не скрывая свою надежду, что, возможно, он начнет снимать здесь свои другие, "хорошие" фильмы о нас. Поистине, диву даешься от извращенности сознания наших чиновников и якобы "продвинутой", обучившейся в западных университетах молодежи! С этой точки зрения у меня большие сомнения в том, что в Казахстане возможно когда-либо претворение программы "Духовное возрождение" или истинное понимание и принятие великого Абая, о котором трубим везде.



Допускать рабское соглашательство с творцом антиказахского фейка, продажного актера, которого даже Трамп назвал "мерзавцем", после того, как он дважды (!) обливал грязью Казахстан… Задумываться о том, чтобы Коэна встретить как почетного гостя в белой казахской юрте (одарить дорогим чапаном, конечно же!)…. Все это, извините, уже высшая степень идиотизма и цинизма, бесхребетности, национального нигилизма и духовной (моральной) проституции! Такое святотатство аруахи (духи предков) не простят, и тогда ждите любые бунты и революции, не говоря о чуме и коронавирусе.



Кажется, и обыватели, большая часть "толерантных" (то бишь беспринципных) казахов самоуспокоилась, а может даже в душе растаяла от лживого комплимента Коэна о том, что "настоящий Казахстан - противоположен версии Бората". Как будто прозвучала похвала из уст святого или пророка, или великого ученого и уважаемого политика!



И не случайно вот, к примеру, первое попавшее мнение одного интернет-пользователя на русском языке: "Думаю этого будет вполне достаточно для снятия всех возникающих вопросов к Коэну". Данное замечание звучит как плевок и новое оскорбление: типа, казахам это слабое подобие извинения сойдет, этим "неандертальцам" этого вполне достаточно, чтобы даже далее подружиться с Коэном-Боратом.



Кстати, само по себе данное неожиданное "признание" весьма подозрительно, так что уже непонятно и неизвестно, кто из беглых баев или "баев-патриотов" заказывает и проплачивает этому уроду антиказахские или проказахские продукты и комментарии, а он, мерзавец, потирает ладони, помирает со смеху и все жиреет и богатеет…



В начале ХХ века наш талантливый поэт, просветитель-джадид, человек с кристальной душой и патриот Мир-Якуб Дулатов бросил клич на всю Великую Степь казахов: "Оян, Қазақ!" ("Пробудись, Казах!"). Так назывался его знаменитый сборник гражданской поэзии. Однако вплоть до настоящего времени программу духовного, ментального возрождения нации нам не удается претворить в жизнь.



Сейчас ясно одно: казахи должны идти другим, своим Путем (и не надо за инаковость стыдиться и извиняться перед Западом или кем-то еще). А пути у Господа, как известно, самые разные и повороты национальной судьбы неисповедимы… Да, казахам надо идти свои путем - гордо, молча, не растрачивая силы и средства на глупое имиджмейкерство и рекламы, занимаясь конкретными делами, борьбой с пандемией! Казахам нужно просто стать самим собой - воинами-номадами в душе, гордыми и благородными мусульманами. Чтобы нас стали уважать в этом мире, где все более и более ценится верность национальному "я", идеалам чести, доблести и мужества, нежели обезъяничание и лисья дипломатия прошлого.



Гайнижамал Источник - ЦентрАзия

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