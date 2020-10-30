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Сан Ямин Аунг: Нынешний предвыборный сезон в Мьянме стал беспрецедентно жестоким
00:15 31.10.2020

Насилие на выборах в Мьянме растет по мере приближения выборов в ноябре

Сан Ямин Аунг - старший репортер английского издания The Irrawaddy. 30.10.2020г.

Нынешний предвыборный сезон в Мьянме стал беспрецедентно жестоким.

Из сводок: акт запугивания путем подкидывания гранаты к дому чиновника избиркома в Нейпьидо, закидывание бутылками с зажигательной смесью дома активиста Национальной лиги за демократию (НЛД) в центральной части Мьянмы, похищение Армией Аракана (АА) трех кандидатов от НЛД в районе Таунгуп штата Ракхайн, задержание шанской группировкой члена этнической партии народности Таанг (палаунгов), беспорядки в нескольких районах страны, во время которых сторонники Партии сплоченности и развития Союза (ПСРС) серьезно ранили активистов их главного соперника - НЛД, а также повредили дома и технику своих политических противников.

В ходе недавнего инцидента толпа сторонников ПСРС напала на 38-летнего мужчину, который пытался вмешаться, чтобы остановить избиение молодых активистов НЛД в деревне Кабо района Канбалу в округе Загайн. Мужчина, одетый в футболку с логотипом НЛД, получил серьезные травмы головы и скончался в больнице, став первой жертвой предвыборной кампании этого года. Толпа также повредила дом, в котором пытались спрятаться сторонники НЛД, их мотоциклы и пункт пропуска, установленный в связи с пандемией COVID-19. У нападавших были с собой палки и ножи. Региональное отделение ПСРС выразило сожаление по поводу инцидента. Пятеро сторонников этой партии были арестованы.

В районе Мьяйн округа Магве толпа сторонников ПСРС в ночь на 3 октября совершила налет на дом активиста НЛД Мьин Найна, закидав его бутылками с зажигательной смесью. Деревенские жители, участвовавшие в нападении, заявили, что Мьин Найн и двое его сообщников избили их товарища, который пошел к нему в дом и попросил прекратить громкую трансляцию агитационной песни НЛД. Они утверждали, что беспорядки стали ответом на насилие со стороны НЛД, но местный администратор оспорил это утверждение, заявив, что нападавшие с самого начала пришли к дому с ножом и бутылками с зажигательной смесью.

Несколько других связанных с выборами случаев запугивания и нападений были зарегистрированы в округах Янгон, Мандалай и Иравади, а также в столице страны Нейпьидо. По мнению одного из чиновников, по сравнению с 2015 годом ПСРС в ходе нынешней кампании стала более враждебной и агрессивной. Он объясняет это тем, что "они знают, что скорее всего проиграют", и поэтому пытаются запугать избирателей.

Участница одной из групп по наблюдению за выборами называет еще одну причину возросшей агрессивности активистов ПСРС - пандемию COVID-19. Из-за коронавирусных ограничений вместо традиционных предвыборных кампаний сегодня агитация ведется с помощью партийных колонн, передвигающихся на автотранспорте. Но для таких колонн нет установленных правил и требований, касающихся их организации и обеспечения безопасности.

По данным New Myanmar Foundation, с середины августа произошло более 40 инцидентов, связанных с насилием в ходе предвыборной кампании. Во время всей кампании 2015 года таких инцидентов было 28.

Представитель НЛД Мьо Ньюн заявил, что его партия призывает своих сторонников проявлять терпимость, избегать насилия и вести себя законно. По его словам, общественность не одобряет насилие и станет в ответ на него более политически активной. Однако, не все разделяют это мнение, полагая, что акты насилия могут усилить у избирателей чувство незащищенности и страха. А если инциденты произошли возле их домов, то они могут вообще побояться пойти на голосование.

Законодательство о выборах предусматривает уголовную ответственность за использование насилия, угроз и неправомерного воздействия с целью воспрепятствовать тому или иному лицу реализовать право голоса или участвовать в выборах. Закон о регистрации политических партий запрещает агитационную деятельность, которая может вызвать конфликт между людьми разных религий, или повлиять на безопасность групп или отдельных лиц. Любая политическая партия или кандидат, признанные виновными в нарушении этих положений закона, могут быть сняты с выборов и распущены.

Источник: https://t.me/fargonzo/116

Источник - ЦентрАзия
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