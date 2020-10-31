Почему французы оскорбляют ислам и считают это свободой слова, - Г.Бухарбаева

16:03 31.10.2020

Почему французы оскорбляют ислам и считают это свободой слова



Деградация людей на Западе - содом и гоморра, отрицание норм и природы, общее оглупление на фоне веры, по Достоевскому - в собственную безгрешность, не позволяют им увидеть черту, за которой… расплата.



После убийств в церкви во французской Ницце



Европу лихорадит и сотрясают конвульсии от произошедших во Франции очередных религиозных убийств. Накануне, 29 октября, 21-летний мигрант из Туниса зарезал на юге Франции, в городе Ницце, трех человек.



Утром, едва открылись двери церкви Нотр-Дам-де-Нис, молодой человек, вооруженный тремя ножами, напал на находившихся там прихожан.



Он перерезал горло двум жертвам - 55-летнему мужчине и 60-летней женщине, третья жертва - 44-летняя мать троих детей - была изранена так, что умерла от потери крови, сообщают европейские СМИ.



Это нападение и убийства произошли на фоне ужаса, в котором Франция пребывала на протяжении последних двух недель. 16 октября в пригороде Парижа 18-летний чеченец обезглавил 47-летнего учителя Самуэля Пати (Samuel Party).



Преподаватель истории и географии, инициируя дискуссию о свободе слова, рассказал ученикам о трагедии журнала Charlie Hebdo: в январе 2015 года почти весь редакционный состав этого издания - 10 человек были расстреляны во время собрания в своем офисе. Были убиты еще двое полицейских.



Это стало местью исламистов за опубликованные журналом карикатуры на пророка Мухаммада.



Французский учитель Пати, как писали местные издания, показал ученикам эти карикатуры, предварительно попросив мусульман, кому может это не понравиться, выйти из класса.



Кадры из этого урока попали в Интернет и вызвали дискуссию, кровавый и безоговорочный конец которой был положен чеченским юнцом.



Со вчерашнего дня во Франции и во всем Западе звучат возмущения и негодования. Все осуждают "исламофашистов", призывают поставить их на место.



Президент Франции Эмманюэль Макрон и члены правительства, прилизанные мальчики в тесных пиджаках и узких штанишках, заявляют, что не сдадутся перед лицом угрозы, что никто и ничто их не запугает, не отнимет их свободы, не заставит пятиться назад…



Все это мы слышали не раз, каждый раз одно и то же: возмущенные лица, героические мины, громкие слова и выразительные позы.



Правда же в следующем: западные политики и общества не могут и не смогут решить проблемы, стоящие перед ними, так как они многократно превосходят их способности к чувствам и разумению.



Вызовы выше и больше их интеллектуального и душевного потенциала.



На пространстве всего бывшего Советского Союза, Восточной Европы и любой другой части мира, кроме Запада, не найти ни одного сообщества, ни одного человека, которые нашли бы возможным для себя издеваться над пророком, святым для людей другой религии.



И это не вопрос возможностей, страха или других сдерживающих моментов и обстоятельств. Что-то человеческое в тебе, и совсем не здравый смысл, мешает даже думать об этом - такое, как говорится, и в голову не придет.



Я думаю, это совесть, которая не позволяет тебе посягать на самое святое, человек в тебе не допустит этого…



Как раз этого среднему жителю Запада понять и прочувствовать не дано. Он по-другому скроен, он для других целей предназначен.



После столетий колониальной политики, успехи которой, как писал Сэмюэл Хантингтон в книге "Война цивилизаций", были связаны прежде всего с готовностью европейцев применять массовое насилие против завоеванных народов, страны Запада переживали век потребительства, отдавшись пучине своих желаний и страстей.



Проживая в Германии, видишь, что вся жизнь тут устроена вокруг товаров в магазине: сегодня они посвящены приближающемуся Хэллоуину, затем придет черед Рождества, позже начнут готовиться к карнавалу, Пасхе и так далее по списку и по кругу. И думать не надо!



А когда люди не делают покупки, то могут отдаться другим способам потакать своим желаниям: все дозволено и превращено в норму, ты - центр Вселенной, "ведь ты этого достойна!" - призывает известная реклама.



Так можно ли затем на выходе иметь интеллектуальное общество, чуткое и способное на самоконтроль и ограничение, а тем более на жертвы?..



Карикатуры на святое - это следствие содома и гоморры, в котором пребывает сознание большинства европейцев: им внушили, что все их желания законны, и даже самые низменные являются нормой.



Нечего стыдиться, нужно обнажать свои сексуальные отношения, рассказывать о своей сексуальной ориентации всему миру, демонстрировать свою, извините, жопу; раздеться, будучи жирной, и показать растяжки на теле - это героизм.



А вы говорите: уважать ислам, чувства мусульман.



Снова и снова возвращаюсь к любимому Федору Михайловичу Достоевскому, который и описывал переживаемый и вылившийся сегодня наружу конфликт.



Что проблема европейца исчерпывается римокатолицизмом, где центр всего - человек, самостоятельный и независимый, как Бог, а главное - безгрешный, ему все можно, он себя ни за что не осудит.



Сегодня, когда президент Франции Макрон объявляет, что его страна находится под атакой, не понимая, что его граждане вновь и вновь пересекают ту черту, которую пересекать нельзя, он снова утверждает тот описанный Достоевским образ европейца - безгрешный, самодовольный и чванливый.



Но великий писатель предупреждал, что "апокалипсис европейца произойдет из-за его веры в собственную безгрешность".



Но европейцам не дано понять, что он уже происходит здесь и сейчас, даже когда лезвие ножа перерезает эту "безгрешную" глотку…



Галима Бухарбаева - главный редактор Ц-1