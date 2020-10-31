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К столетию Бухарской "народной революции", - Б.Алимджанов
17:52 31.10.2020

Бахтиер Алимджанов,
кандидат исторических наук

К столетию Бухарской "народной революции"

В 1920 г. Красной армией был ликвидирован Бухарский эмират и Хивинское ханство. В Бухаре была создана Бухарская Народная Советская Республика (БНСР), в Хорезме - Хорезмская Народная Советская Республика (ХНСР). Организация государственной власти в республиках строилась по образцу РСФСР. К системе высших органов власти и управления конституции ХНСР и БНСР относили курултай народных представителей, Центральный исполнительный комитет, его президиум, Совет народных назиров, назираты. Вся полнота власти в республиках принадлежала курултаям народных представителей, созываемым раз в год. БНСР и ХНСР за короткий свой срок существования (1920-1924 гг.), отмечают узбекистанские историки, смогли начать "светские" реформы и начали "превращаться" в демократические республики [Ўзбекистон тарихи 2019: 177]. Российский историк И.В. Стариков считает: "Хорезмская и Бухарская Народные Советские Республики по государственному строю представляли собой революционно-демократические республики пролетариата и крестьянства, являвшиеся переходными стадиями к советским социалистическим республикам" [Стариков 2016: 15]. 27 октября 1924 г. в процессе национально-государственного размежевания советских республик Средней Азии Бухарская и Хорезмская республики были упразднены. Тем самым советская власть пыталась выбить почву из-под ног сепаратистского движения в регионе [Стариков 2016: 17].

Интересно, что бухарские политики были республиканцами в классическом понимании этого слова, то есть большинство из них ратовали за просвещенную или конституционую монархию. Советский республиканизм противостоял классическому пониманию республики. Основой советского республиканизма была борьба против любой монархии.

Насчет бухарского республиканизма у меня есть несколько тезисов:

1) Республика в Бухаре понималась как борьба против тирании (т.е. тирании бухарского эмира, российского империализма, духовенства);

2) Почему народная республика? Во введении в Конституцию БНСР от 1922 г. мы читаем: в Бухаре "совершенно отсутствуют классы промышленного пролетариата и группы буржуазии, характерные для стран с развитым способом промышленного производства, и многочислен класс среднего и мелкого крестьянства в интересах и усилиями которого и произведен был в Бухаре Сентябрьский переворот. Вот почему Бухарскую Сентябрьскую Революцию мы должны расценивать как революцию чисто крестьянскую". То есть мой тезис в том, что большевики уравняли два понятия народ и крестьянство. Опираясь на эту новую теологию, было создано понятие народный республиканизм (в дальнейшем это можно проследить в названии КНР).

3) республиканизм, как и всякая политическая теория, была привнесена в постцаристскую Среднюю Азию извне, и в большинстве случаев она носила имитационный характер;

4) основная причина раскола внутри республиканской элиты - подражание младотуркам, т.е. в основной своей массе бухарская элита стремилась к "национальной" республике.

5) если мы примем версию проф. Раджабова о "светлых" силах, боровшихся против Советов и БНСР в Восточной Бухаре, т.е. борцы за независимость (или басмачи), монархисты, и т.п., то сама идея народного республиканизма теряет всякий позитивный смысл и что мы видим в современной историографии идея республиканизма заменятся демократией или национализмом.

И в конце, думаю, нужно теоретизировать преломления идей республиканизма на территории ЦА, и тогда мы более ясно представим социально-политическую жизнь на окраине империи.

Литература

1. Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар). 2019. К. 2. Ўзбекистон 1939-1991 йилларда. Масъул муҳаррирлар: Р. Абдуллаев, М. Раҳимов, Қ. Ражабов. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти. Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари мувофиқлаштирувчи-методик марказ. Тошкент: "O’zbekiston" НМИУ. 576 б.

2. Стариков И.В. 2016. Государственный строй Хорезмской и Бухарской Народных Республик (1920-1924). - Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. Т. 1. Вып. 4. С. 14-19.

Источник - ЦентрАзия
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