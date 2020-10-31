Мэтт Таибби: 10 способов бездоказательного обвинения русских

00:22 01.11.2020

Мэтт Таибби - редактор издания The Rolling Stones



31.10.2020г.



Редактор издания The Rolling Stones Мэтт Таибби написал шикарную колонку под названием "10 способов обвинить в чем-либо русских, не имея никаких доказательств".



Вот эти способы:



1. Наши шпионы говорят, что это похоже на работу их шпионов. Ну то есть "это похоже на работу русских", уж американским спецслужбам и не знать!



2. Это было предсказано. То есть сначала вы говорите, что русские что-то готовят, а потом, когда что-то происходит, вы говорите: вот видите!



3. Власти проводят расследование с целью установить, не является ли это делом рук русских. Ну то есть нет дыма без огня. А дым уж как-нибудь, да возникнет. Например, можно спросить у следователей: а это может быть делом русских. Ответ: мы не можем этого пока сказать. Ага! Значит может быть.



4. Даже если это не спецоперация русских, надо действовать так, как если бы она была таковой. Профессор Томас Рид придумал самую элегантную конструкцию в редакционной статье Washington Post, заявив прямо: "Мы должны относиться к утечкам с ноутбука Хантера Байдена как к операции иностранной разведки. - даже если это, что вероятнее всего, не так."



5. Вложить эти слова в уста кандидата в президенты. Конечно, ему-то все можно говорить. Особенно если он Байден.



6. Обвинять любого, кто задает неудобные вопросы об этой истории, в сговоре с Россией. Ну то есть если кто-то говорит, мол, а это и правда дело рук русских? Смело говорите такому наглецу: "Да ты, парень, сам на русских работаешь!".



7. Надо ссылаться на авторитетного сенатора. Например, на Адама Шиффа. Тот после всех документальных опровержений продолжает говорить, что "видел разведданные". И по этим данным это сделали русские. А если сенатор перестал то говорить, ссылайтесь на его прошлые слова.



8. Сравнивайте с другими случаями. Каждый раз, когда нужно обвинить русских, говорите, что это очень похоже на предыдущий случай, когда обвиняли русских.



9. Просто говорите это! Неважно, есть ли доказательства или хотя бы признаки русского вмешательства, говорите, что это русские - прокатит!



10. Цитировать друг друга. Всем! Когда сто человек ссылаются друг на друга, причем не найдешь концов, кто же это начал, создается ощущение, что дело доказано. Ведь так много людей говорят об этом.



Есть одиннадцатый способ. Надо говорить: "Путин этого хочет". Ну то есть он же зла хочет. А тут зло...



Просто потрясающе, как американская пресса за неполных пять лет превратилась из авторитетного источника информации и анализа в фейкомет.



А Таибби - грамотный парень. Работал на постсоветском пространстве (в качестве внештатника многих изданий). Ну то есть он тоже, наверное, русский шпион и пропагандист.



Источник: https://t.me/fargonzo/129