Памяти настоящего ученого - Андрея Кубатина, - Б.Мусаев

15:38 01.11.2020 АНДРЕЙ БЫЛ....



Бахадыр Ф. Мусаев. Я НЕ ВСТРЕЧАЛ В СВОЕЙ ЖИЗНИ ДРУГОГО ТАКОГО УВЛЕЧЕННОГО ИСТОРИЕЙ, ДОБРОГО И ЦЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА



"Мы ведь создали человека из капли, смеси, испытывая его, и сделали его слышащим, видящим"



КОРАН Сура 76: 2(2)



Умер Андрей Кубатин. Это был ...



Я помню его с тех лет, когда он работал в Институте Востоковедения. Мне было очень интересно разговаривать с ним...Он столько знал о тюрках и поразительно умел рассказывать о нашей истории, что, слушая его, я невольно ловил себя на мысли, что подобная погруженность в историю тюрков, его строй мыслей, способность таким образом говорить и потрясать историей, сопоставима разве что с трудами, нет, с креативностью ( и пассионарностью) Льва Гумилева



Оказывается, он (Андрей) не забыл меня. И я был удивлен, прочитав на своей странице фейсб несколько сердечных слов от ...Он поздравлял меня с днем рождения



Andrey Kubatin



Bahadyr Musaev



25 сентября •



Tugʻilgan kuningiz muborak boʻlsin



Конечно, я был тронут его вниманием и, разумеется, тем обстоятельством, что он не забыл меня. Хотелось встретиться с ним, не скрою, чтобы зарядиться, исходящей от него энергетикой, заключающейся, на мой взгляд, его верой в некое предназначение тюрков.. . Но судьба беспощадно распорядилась по иному этим добрым и Цельным ЧЕЛОВЕКОМ



У меня нет слов, чтобы выразить боль утраты..., что не напишет своей главной книги и вообще больше, не напишет ничего, не сделает новых открытий.



У меня нет слов, чтобы .выразить..., что ушел ОН- МАСТЕР и ушел таким молодым, несомненно, полным грандиозных замыслов.



Пусть Земля будет Ему пухом, Земля, которую Он любил, и Знал ее Историю как никто другой из наших соотечественников ученых гуманитариев.



ЭТО ЧЕСТЬ УЗБЕКИСТАНУ, ЧТО БЫЛ И ЕСТЬ У НЕЙ ВЫДАЮЩИЙСЯ ВОСТОКОВЕД - ТЮРКОЛОГ АНДРЕЙ КУБАТИН.



ПРОЩАЙ, АНДРЕЙ.



НИЗКИЙ ПОКЛОН ТЕБЕ. И СПАСИБО, ЧТО БЫЛ ТАКОЙ.



Бахадыр Ф. Мусаев 01 11 2020 Ташкент Тузель-2.



Главная>Новости> В УЗБЕКИСТАНЕ СКОНЧАЛСЯ УЧЕНЫЙ-ВОСТОКОВЕД АНДРЕЙ КУБАТИН



Суббота, 31 Октября 2020



29 октября ученый мир Узбекистана понес непоправимую утрату - от тяжелых осложнений, вызванных коронавирусом, преждевременно ушел из жизни известный востоковед-тюрколог Андрей Кубатин. Ему было всего 36 лет. О печальной новости стало известно из сообщений в соцсетях старшей сестры Андрея - Клары Сахаровой, и их общих друзей.



"Брата похоронили (он сам так хотел) 30 октября на мусульманском кладбище в Урта-Чирчикском районе Ташкентской области - мы ведь родом оттуда. Желающих проститься было столько, что всех еле вместили - пришли все, кто знал его лично, друзья и соратники, и те, кто его не знал", - сказала Клара в беседе с редакцией AsiaTerrы.



"От услышанного земля ушла из-под ног", - написала в соцсети коллега Андрея по этно-передачам тележурналист Диляфруз Усманова, выразив искреннее соболезнование семье покойного. - "Когда он [Андрей] некоторое время назад попал в больницу, позвонил мне и сказал [будто прощался]: "Кажется, дела мои неважны, - вы простите, если что не так с нашей совместной работой на телеканале "История Узбекистана" (речь идет о проекте "ETNO, в котором Кубатин выступал в качестве ведущего эксперта - ред.), - я тогда даже слегка его поругала [за пессимистический настрой], говоря, что впереди у нас еще множество совместных показов-проектов, что он обязательно поправится. Я ведь и сама в это искренне верила. (…) Меня всегда потрясала эта невыразимая любовь обычного русского парня к нашей [общей] стране, ее истории, языку, искусству, духовности, его глубокие познания и высокая интеллектуальность. Я всем, в том числе и своим родителям, с гордостью представляла его как "ходячую энциклопедию". Это был человек открытый, правдоруб, умеющий отстаивать собственное мнение. Уже сейчас было ясно, что в будущем он непременно станет ученым непререкаемого авторитета".



Андрей Кубатин



По словам Клары Сахаровой, Андрей был госпитализирован в больницу 15 октября, и ровно через две недели его уже не стало. Но в драматическом исходе событий, считает она, виноват не только ковид.



То, о чем сестра покойного поведала нашему изданию, ранее не озвучивалось - она очень боялась навредить своему любимому брату. Хотя и знала, что пока его держали под следствием, над ним издевались физически и морально, били, не давали спать сутками. Угрожали, что изнасилуют жену, убьют ребенка. В итоге у Ферузы, супруги Андрея, от переживаний случился выкидыш - позже она уже не смогла забеременеть.



"Теперь он ушел под покровительство и защиту Всевышнего, - говорит Клара. - Честнейший и добрейший человек, знавший свыше 40 языков, штучный специалист, умевший читать на так называемых "мертвых" языках (согдийском, к примеру), расшифровывать написанное на древних монетах и в рукописях, преданный своей стране и профессии, вдруг оказался в числе врагов родины! Ровно два с половиной года жизни в аду, пять месяцев из них в подвале изолятора СНБ на печально известной Гвардейской, где ему отбили все органы - и печень, и почки, и сердце, - били профессионально, стараясь внешне не оставлять следов. Врачи, с которыми я говорила во время лечения брата от ковида, были в шоке: почему у такого молодого парня нервы на пределе - будто через войну прошел? Знали бы… Мой брат поступил в больницу всего с 10 процентами поражения легких, и в считанные дни поражение составило уже 90 процентов, нервная система не справлялась с нагрузкой, несмотря на все усилия медиков".



27 октября, за два дня до трагической кончины брата, Клару пропустили к нему в специальном "антиковидном" костюме.



"Будто чувствуя, что силы его покидают, Андрей спешил поделиться со мной всеми подробностями пережитого в заключении ужаса и изощренных пыток, сам удивляясь тому, что лично прошел через такое, - продолжает Клара. - То, что я знала до этого, - это, оказывается, была лишь половина правды. Как можно было так поступать с человеком, у которого и слов-то плохих в лексиконе нет! Он ведь каждого человека мог утешать на его родном языке, старался видеть во всех друзей. Потому, видимо, сразу и не разглядел истинную сущность Музаффара Жониева, по доносу которого его и арестовали (после того, как брата посадили, тот провел помпезную свадьбу, не постеснявшись вручить приглашение и на имя Андрея; сейчас он докторант в Исламской академии. Лжеэкспертизу по поручению следствия состряпал некто Сухроб Юсупов из Института стратегических исследований при президенте РУз)".



"У нас ведь и семья интернациональная: у Андрея жена - узбечка, сестренка замужем за казахом, еще у одного братишки жена казашка, у меня муж - татарин. Наша мама - русская, папа - азербайджанец. И все мы - полиглоты. Вместе с семьей верили, что "органы" во всем разберутся, отпустят. Дождались. Но когда подали в сентябре в суд на компенсацию морального ущерба, получили отказ - палачи не желают признавать свои ошибки, хотя и сломали жизнь людям. Дважды подавали, и оба раза - отказ. Даже простого извинения не прозвучало…".



Напомним, три года назад, в декабре 2017-го), Кубатина приговорили к 11 годам лишения свободы, признав виновным по "тяжелой" статье 157 ("Измена государству") УК Узбекистана. Он подвергся преследованию за то, что будто бы передал ради вознаграждения в тысячу долларов копии "секретных" материалов тогдашнему главе Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) Сулейману Кизилтопраку для создания туристического справочника (хотя все фигурирующие в деле данные, экспертиза которых была необъективной, находятся в открытом доступе в интернете). Дело было возбуждено по заявлению сотрудника TIKA Музаффара Жониева, и талантливый ученый был приговорен к длительному сроку заключения за измену государству. Ему приписали пропаганду пантюркизма, разжигание межнациональной розни и раскрытие государственных секретов о геологических запасах страны.



В мае 2018 года под давлением общественности, международных правозащитников и ученого мира, в том числе и поддержки узбекских коллег, срок отсидки Андрею сократили до пяти лет. Резонансная история шагнула далеко за пределы страны, и президент Мирзиеев просто не мог не видеть в сетевом пространстве неоднократных обращений в свой адрес как родной сестры Кубатина, супруги Ферузы и родственников, так и известных специалистов, с просьбой освободить невинно осужденного.



26 сентября 2019 года, после долгих и настойчивых требований научно-правозащитной общественности востоковед был оправдан Ташкентским областным судом по уголовным делам и вышел на свободу (разумеется, признать фабрикацию дела никто не спешил, и никакой речи об отсутствии состава преступления не шло).



За свою короткую жизнь тюрколог Андрей Кубатин, старший преподаватель Ташкентского госуниверситета востоковедения, стал известен и как автор ряда монографий и множества научных статей. В их числе и такой популярной среди ученых-востоковедов книги как "Система титулов тюркского каганата: генезис и преемственность".



Сегодня у Андрея сиротой остался 8-летний сын. Как знать, насколько долгой, творчески плодотворной и насыщенной могла бы сложиться жизнь ученого, не будь в его биографии этих страшных событий…



Соб. инф. Источник - ЦентрАзия

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