Интеграция Таджикистана в мировое хозяйство на современном этапе

Страны постсоветского пространства - СНГ - играют важную роль в функционировании мировой экономической системы. Объектом исследования в статье выступает экономика Республики Таджикистан. Важной задачей при определении вектора развития страны является правильная оценка ее текущего положения в мире и сложившихся тенденций. Цель статьи - представить развернутую характеристику национальной экономики Республики Таджикистан на текущем этапе мирохозяйственного развития. Анализ выполнен по традиционным и новым показателям, которые отражают особенности современной интернационализации. Для анализа использовались данные Госкомитета по инвестициям и управлению имуществом Республики Таджикистан, таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан, а также международных организаций, в т. ч. World Economic Forum.



В статье показано, что движущей силой развития мировой экономики в последнее время стали глобальные цепочки добавленной стоимости, а интеграция в них считается актуальным направлением развития любой национальной экономики. Поэтому совокупность традиционных показателей при исследовании была дополнена оценкой участия Республики Таджикистан в звеньях глобальных цепочек добавленной стоимости. В результате анализа выявлено, что в системе традиционных показателей Республики Таджикистан по-прежнему занимает одно из последних мест в мире - и по вкладу в мировой ВВП, и по индексу конкурентоспособности. Однако исследование в разрезе новых показателей подтверждает, что страна интегрирована в ГЦС, причем в индустриальные цепочки, а не только ресурсные. И хотя в основном это касается звеньев с низким уровнем добавленной стоимости, но положительные тенденции в прямых иностранных инвестициях (ПИИ), достигнутые успехи в обеспечении их привлекательности подтверждают наличие хорошего задела для дальнейшего развития Республики Таджикистан.



В современной мирохозяйственной среде меняется роль национальных хозяйств, при этом одна часть ученых говорит об уменьшении их значения под влиянием глобализации, а другая часть - об усилении (Фейгин, 2008). Многое зависит от правильной оценки позиции национальной экономики в современной системе мирохозяйственных связей. Для этого существует достаточно развитая система показателей, которая включает в себя такие, как объемы внешней торговли, место страны в мировой ВВП, удельный вес стран в мировом экспорте и импорте, глобальный индекс конкурентоспособности, место страны в мировом индексе человеческого развития (ИЧР), позиция в рейтинге "Ведение бизнеса" и другие (Фролова, 2016). Интересные результаты дает оценка по KOF-индексу глобализации, предложенному А. Дреером (Dreher, 2006). Однако современную архитектуру мира формируют новые ее субъекты, одними из которых являются глобальные цепочки стоимости. Они в настоящее время становятся своего рода лакмусовой бумагой, показывающей, насколько рационально организовано участие той или иной страны в мировом хозяйстве. Для такого анализа нужны другие показатели.



Процветание ГЦС в эпоху постфордизма можно рассматривать как новый - глобальный - этап развития международного разделения труда, при котором активно развивается торговля промежуточными товарами и услугами (Сафонов, 2016). Впервые термин "цепочка создания стоимости" (value chains) был разработан М. Портером (Porter, 1985). Термин "глобальная цепочка стоимости" обозначает полный набор деятельности, который необходимо осуществить для того, чтобы товар и услуга прошли весь путь от разработки идеи до конечного потребления. Под этими действиями понимаются дизайн, производство, изготовление, маркетинг, наряду с предпродажной и послепродажной сервисной поддержкой; в рамках ГЦС экономическая деятельность, благодаря фрагментации, разведена по различным странам и фирмам, специализирующимся на отдельных функциях и задачах (Зуев, 2014; Перская, 2015). Участие в цепочке возможно как через аутсорсинг, оффшоринг, так и через размещение на территории конкретной страны производственных структур цепочки. Локализация происходит, как правило, с участием прямых иностранных инвестиций, поэтому анализ следует начать с исследования ПИИ.



Однако необходимо иметь в виду, что ценность звеньев цепочки (с точки зрения уровня создаваемой добавленной стоимости) разная: максимальный уровень сосредоточен в звеньях НИОКР, проектирование, управление брендом. Страны занимают различные позиции в ГЦС в зависимости от их специализации. На первых ступенях развития экономики они добывают сырье, и таким образом могут быть вовлечены только в начальные циклы глобального производства. Затем они могут специализироваться на сборке обработанной продукции или предоставлять услуги покупателям. Эти позиции могут со временем меняться. Звено, на котором страна находится в цепочке создания стоимости, определяет степень преимущества, которое она получает от участия в ГЦС. Поэтому исследование интеграции национальной экономики в ГЦС необходимо проводить в разрезе каждого звена.



Следует отметить, что промежуточные результаты интеграции стран с переходной экономикой в мировое хозяйство неодинаковы. В большинстве стран СНГ стабильный экономический рост начался лишь в 1999-2005 гг. (табл. 1), в Таджикистане экономический рост наметился с 1998 г.



Развитие внешнеэкономических отношений со всеми странами мира является одним из основных факторов для интеграции национальной экономики в мировое хозяйство. Исходя из этого, сегодня Правительство Республики Таджикистан придерживается политики "открытых дверей" в области внешнеэкономических отношений (Шкваря и др., 2016). Однако, несмотря на такую позицию, в течение многих лет в экономике страны сохраняется отрицательное сальдо торгового баланса.



Если посмотреть на динамику внешнеторгового оборота, то можно видеть, что в период 2010-2016 гг. объем внешнеторгового оборота республики увеличился с 3851,6 млн долл. до 3929,9 млн долл., или на 2%, при этом:

- более заметный рост объема внешнеторгового оборота РТ наблюдается со странами СНГ (за анализируемый период он увеличился на 14%);

- со странами дальнего зарубежья он уменьшился с 1961,9 млн долл. до 1724,1 млн долл.



Рост удельного веса внешнеторгового оборота со странами СНГ объясняется тем, что в последние годы активизируются интеграционные процессы республики со странами СНГ, что позволило расширить с ними торгово-экономические отношения.



В 2018 г. Республика Таджикистан занимала только 140-е место в мире по стоимостному объему производства ВВП и 106-е по рейтингу "Ведение бизнеса".



Стоит отметить, что в 2019 г. позиция Республики Таджикистан по объему ВВП опустилась до 148-го места с величиной ВВП 7522,95 млн долл. Ожидается, что в 2020 г. (и, взможно, в 2021 г.) рост экономики Республики Таджикистан резко змаедлится в связи с мировой пандемией и связанной с этим глобальной рецессией. Также можно ожидать понижения позиции Таджикистана и в других глобальных рейтингах. Конечно, влияние пандемии COVID-19 на экономику Республики Таджикистан еще предстоит в полной мере увидеть и оценить, что делает прогнозы неустойчивыми с течением времени.



Положение Республики Таджикистан в глобальных цепочках стоимости



Страны могут избрать для себя различные пути включения в глобальные цепочки стоимости и дальнейшего развития в рамках ГЦС. Наиболее простой и дающий быстрые результаты вариант - привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну, особенно со стороны транснациональных корпораций (ТНК) (Зуев, 2014). ПИИ могут играть важнейшую роль в повышении инновационного уровня развития страны, решении задач модернизации реального сектора экономики и повышения доли технологичной составляющей в ГЦС (т. е. служить фактором повышения национальной конкуренто-способности), но при условии, что страна регулирует ПИИ, подчиняя их своим целевым задачам и национальным интересам.



С первых лет рыночных реформ в Таджикистане ведется работа по привлечению иностранных инвестиций. Следует отметить принятие таких нормативных актов, как Закон Республики Таджикистан "Об иностранных инвестициях в Республике Таджикистан" от 12 декабря 1997 г. Новый Закон "Об инвестициях" от 15 марта 2016 г. №1299 регулирует общественные отношения, связанные с инвестицией, и определяет организационные, финансовые, правовые, экономические основы стимулирования и государственной поддержки инвестиций посредством предоставления равного правового режима и гарантии защиты прав инвесторов. Эти и некоторые другие гарантии создают определенную правовую базу для осуществления инвестиционной деятельности на территории Республики Таджикистан и способствуют притоку ПИИ в страну, тем самым развивая ее участие в глобальных цепочках стоимости.



Отрицательное сальдо ПИИ не всегда служит показателем недостаточной конкурентоспособности страны. Так, прямые инвестиции за рубеж способствуют включению страны в международное разделение труда, преодолению протекционистских мер, инициированных зарубежными странами, освоению зарубежного опыта в сфере технологических инноваций и создают рабочие места для граждан страны за рубежом.



Приведенные данные говорят, о том, что, начиная с 2010 г., в РТ наблюдается устойчивый рост объемов иностранных вложений. Так, в 2015 г. объемы ПИИ более чем в 16 раз превышали аналогичные показатели 2000-2005 гг. Данный феномен объясняется тем, что стабильный экономический рост повысили инвестиционную привлекательность Республики Таджикистан для иностранных партнеров. Наибольшее количество инвестиционных вложений приходится на добычу полезных ископаемых, энергетику и промышленность.



Если рассмотреть этот вопрос в географическом аспекте, то в период с 2007-2018 гг. в экономику Республики Таджикистан были привлечены иностранные инвестиции из 61 государств. Однако лидерами среди этих стран в течение многих лет остаются Китай и Россия, доли которых в общем объеме ПИИ составляют 27,9% (Китай) и 17,2% (Россия).



Поскольку лидерство принадлежит Китаю, рассмотрим участие РТ в китайских ГЦС. Учитывая доминирование ПИИ в сфере добычи полезных ископаемых, рассмотрим этот аспект более подробно. Одним из ведущих СП является таджикско-китайское СП ООО "Зарафшон" (Zijin Mining Group Co, 2019): это золотодобывающее предприятие, учрежденное китайской компанией Zijin Mining Group Co., Ltd, ей принадлежит доля в 70% (а 30% - таджикской стороне). Особенностью ГЦС, действующей в рамках этой компании, является то, что в разных странах, в т. ч. РТ, сосредоточено только одно звено - это звено геологоразведочных работ и добычи (РТ, Монголия, Австралия, Россия, Перу). Но это звенья с низким уровнем добавленной стоимости. Еще раз подчеркнем, что звено, на котором страна находится в цепочке создания стоимости, определяет степень преимуществ, которые она получает от участия в ГЦС.



Но нам бы хотелось отойти от сырьевого сектора экономики РТ. Третьей по объемам привлекаемых ПИИ остается промышленность. Если посмотреть на таджикскую экономику, то в стране есть несколько совместных предприятии с помощью, которых РТ включена в индустриальные глобальные цепочки стоимости.



На территории страны нет звеньев НИОКР, дизайна, бренда; эти звенья локализованы в стране происхождения цепочки. Но практика развития других стран показывает, что эти позиции могут со временем меняться. Движение в сторону звеньев с высоким уровнем добавленной стоимости и есть стратегия поведения страны в современной мирохозяйственной среде глобальные цепочки стоимости.



Такие "слабые места", как сырьевая ориентация экспорта, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, "застывшая" динамика внешнеторгового оборота, рост импорта при снижении объемов экспорта делают Таджикистан уязвимым в сложившейся обстановке.



Однако на основе анализа национальной экономики Республики Таджикистан, а также ПИИ и реализации концепции глобальных цепочек стоимости на примере 3-х компаний, было выявлено, что сегодня экономика Республики Таджикистан участвует во фрагментации воспроизводственных цепочек, однако уровень создаваемой добавленной стоимости низкий, т. е. страна не глубоко нтегрирована в данную цепочку.



Республике Таджикистан предстоит еще многое сделать для улучшения конкурентоспособности и повышения своей позиции в глобальных цепочках стоимости. Глобальные цепочки стоимости на сегодняшний день являются движущей силой для развития национальной экономики и расширения доли страны в мирохозяйственной среде. В первую очередь это касается движения к звеньям с высоким уровнем добавленной стоимости.



Для этого необходимо:

- развитие взаимодействия между научными исследованиями (НИОКР) и промышленностью страны;

- поддержка развития производственного потенциала предприятий;

- внедрение стандартов международного качества, включая подготовку кадров и другие формы помощи предприятиям со стороны государства для получения сертификатов, подтверждающих соблюдение стандартов ISO;

- обеспечение дополнительной поддержки в создании и регистрации товарных знаков как способа формирования брендов, которые позволят компаниям реализовать увеличенную в результате повышения качества рыночную стоимость продукции в процессе участия в глобальных цепочках стоимости;

- выработка стратегического подхода к регулированию ПИИ, шаги по повышению привлекательности экономики Республики Таджикистан для иностранных инвесторов и максимизация положительного эффекта от иностранных инвестиций в плане притока и распространения умений, знаний и технологий;

- развитие бизнес-услуг и продвижение культуры предпринимательства в обществе.



