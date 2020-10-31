Карикатуры на Пророка Мухаммеда. Взгляд из постсоветской Центральной Азии: А был ли мальчик? - Н.Нуртазина

20:10 01.11.2020 Карикатуры на Пророка Мухаммеда. Взгляд из постсоветской Центральной Азии: А был ли мальчик?



"О прическе и волосах пророка Мухаммада. По этому поводу есть несколько хадисов (от ‘Аиши, от Анаса ибн Малика и др.): "волосы Пророка доходили до плеч"….Также известно, что Пророк иногда заплетал свои длинные волосы в косы: в авторитетном хадисе сказано: "когда пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) вернулся в Мекку, его волосы были заплетены в четыре косы"

/из исламской литературы/



Надо признать, что русская советская школа научила нас думать и размышлять. Хотя и от природы казахи-степняки всегда были смышлеными и критически мыслящими, в отличие от жителей оседло-городских областей, склонных к догматизму и буквализму. А еще мы до сих пор не забыли классиков русской литературы, и часто используем их образные выражения, ставшие фразеологизмами. К примеру, мы говорим: "а был ли мальчик?", это цитата из романа М. Горького, и употребляется данное выражение в смысле: а есть ли вообще сама проблема, а быть может, самого предмета спора или распрей и нет?



Мы наблюдаем невиданный накал страстей в мусульманском мире вокруг французских карикатур на Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Всевышнего), дошедший до массовой истерии, фактов кровавой бойни, поножовщины с пробуждением диких, чуть ли не каннибалистских инстинктов.



Вообще, на наш взгляд, сейчас исламский мир не только безнадежно разделен на враждующие ветви и общины, но и интеллектуально ослаблен как никогда прежде. Мир ислама духовно обезглавлен, ибо нет истинных мыслителей планетарного масштаба, имамов-гуманистов, авторитетных муфтиев-реформаторов, проповедников суфийской мудрости, какие были в прошлые столетия (например, Мухаммад Икбаль, Джамаладдин Аль-Афгани, Мухаммад Абду, великие татарские богословы, как Муса Джарулла, Абдурашид Ибрагим и др.).



Нынче даже такую харизматическую личность, как гордость тюркского мира Фетхулла Гюлен, который пытался одухотворить ислам, открыть его гуманистический и духовно-практический потенциал для XX-XXI вв., заслужившего даже почетный титул "Ганди исламского мира", почему-то стали преследовать, вешая на него всех собак, и в конце концов затюкали и загнали в угол бедного старика…



И все же вернемся конкретно к карикатурам. А может быть (есть крошечный проблеск надежды в вопросе умиротворения буйных мусульман), если спокойно и трезво посмотреть на эти глупые "творения" психоватых художников глазами экспертов, исламоведов, исламских алимов (ученых), то вполне может оказаться, что предлагаемый нам сатирический образ - это вовсе и не карикатура?! ("может, мальчика-то и не было?"). И об этом стоит порассуждать.



Дело в том, что для определения того или иного рисунка "карикатурой", должна существовать какая-то связь его с реальным прототипом, некое подобие или сходство, "зацепка", а не просто голословное заявление авторов или кого-то еще. Ведь "карикатура" (от итальянского слова caricare - "преувеличивать") - это именно преувеличение, сатирическое или юмористическое изображение путем преувеличения и приукрашивания неких неприятных, ужасных черт и т.д.



Вместо того, чтобы безрассудно кричать и рвать волосы на голове от просто услышанного слова "карикатура" (скорее, глупейшей претензии и рекламы французов-атеистов), необходимо задуматься и обратить внимание на сами т.н. "карикатуры", нормально изучить их, обсудить и сопоставить. Мы имеем о них общее представление, из того же интернета. И вот тогда-то может оказаться, что эти бездарные произведения, плод ментальных расстройств на почве совершеннейшего невежества и неинформированности относительно ислама вовсе и не являются карикатурами.



Дело в том, что между этими якобы карикатурными рисунками и реальным, исторически достоверным описанием внешности и деяний нашего Благородного Пророка совершенно несопоставимая разница - как разница между землей и небом, как между черным и белым, как между адом и раем! Это все равно, что некий придурок нарисует, например, свинью, а скажет, что это "карикатура на лебедя". Неужели Вы будете на это реагировать? Нормальный человек в здравом уме просто посчитает автора за сумасшедшего и оставит его в покое.



И посему не стоит столь бурно и долго реагировать на эти карикатуры в кавычках, в то же время поручив все Всевышнему, Господу миров; оставив вопрос оскорбления (или попыток оскорбления) религиозных святынь и святых на совести этих выскочек и психопатов. Также хочется сказать, что, по-видимому, мусульманам надо, не ограничиваясь обвинениями и обидами, реально, эффективно, современными методами, бороться с некими бессознательными стереотипами о Пророке Мухаммеде (мир ему) среди немусульманского населения планеты.



Хотя, если задуматься, в нашей религии основное внимание верующих заостряется на Коране; у нас духовный акцент делается именно на священном тексте, нежели на человеке-посреднике (провозвестнике). И все же, учитывая давние привычки народов христианской и индо-буддийской традиций к "сотворению кумира", спрос и востребованность с их стороны соответствующей духовно-биографической информации (иначе "свято место пусто не бывает", и начинают плодиться домыслы и сплетни), а также беря во внимание интенсивную примитивизацию ценностей и деинтеллектуализацию массового сознания человечества к XXI веку, следует наверняка пытаться по-новому продвигать в мире позитивный, яркий и вдохновляющий имидж пророка Мухаммеда (мир ему).



Кстати, в отличие от арабов, для мусульман Центральной Азии, для всех поколений иранцев и тюрков Пророк имеет необычный и красиво звучащий титул "Пайгамбар" (букв. "несущий весть от Бога"). Мы также сохранили в своей народной памяти средневековые "кыйсса" - тюркоязычные поэмы, образно и красочно, высокохудожественно и в то же время реалистично описывающие жизнь и боговдохновенные речи, деяния любимого многими народами Святого Пророка, а также его друзей и сподвижников.



То есть даже не сидеть просто сложа руки и дуться на весь мир, а нужно систематически, мудро доносить правду, чистосердечно рассказывая и распространяя объективную информацию среди современных людей, принимая их невежество в отношении Корана и Пророка и часто вытекающие из этого оскорбительные высказывания или насмешки не как их вину, а скорее как беду и общую проблему человечества.



При этом проповедники и просветители должны стремиться давать весьма точное, красочное, детальное, живое описание внешнего облика, характера и манеры поведения Пророка, максимально содействуя вытеснению из массового сознания устоявшихся ложных представлений и ассоциаций, возникших вследствие многовекового политического противостояния Запада и Востока, пропаганды европейских колонизаторов и миссионеров.



Следует прилагать больше усилий для формирования в умах современной молодежи с их чувственно-конкретным и ассоциативно-образным восприятием мира более "живого", притягательного визуального образа Пророка, конечно, соответствующего интерпретации в священной традиции ислама (да и научных трудах лучших европейских исламоведов).



Здесь важно пояснить, что внутренняя, ментальная визуализация образа Пайгамбара в нашей религии разрешается, в этой связи также допускается, что Пророк может присниться любому верующему, особенно детям. В то же время материализация визуального образа, использование изобразительного искусства в исламе, как известно, запрещена.



Итак, клин выбивается клином. Спрашивается: какое, даже самое отдаленное отношение может иметь изображенный на т.н. "карикатурах" французских атеистов пузатый, пучеглазый темнокожий коротышка с отталкивающим видом, длинным крючковатым носом, огромной чалмой в виде атомной бомбы (хотя это оружие изобрели представители христианского мира, и до сих пор им обладают) к истинному внешнему облику великого пророка Мухаммада ибн Абдаллах?! Ровно никакого!



Мухаммед имел светлую кожу и волосы каштанового цвета, вообще внешне он скорее был похож на Иисуса Христа (мир им обоим; оба они были семиты, мужчины из Ближнего Востока). Оба носили волосы средней длины, "семитские" бороды (в отличие от гладко выбритых и причесанных "цивилизованных" римлян, например), туники и длинные плащи и т.д. Также известно, что наш Пророк мог иногда заплетать волосы в косички. Древний арамейский язык, родной язык Иисуса ибн Мариям, мало чем отличался от арабского языка.



В то же время в силу того, что Бог задумал Мухаммеда личностью синкретического типа и единственным примером победоносного пророка, то этот посланник должен был объединить в себе черты "божьего человека", воина и правителя-короля. Это хорошо известная т.н. интегральность ислама. Отсюда, с определенными оговорками, можно допускать мысленные и визуальные ассоциации Пророка, к примеру, с доблестным рыцарем Айвенго, Карлом Великим, Ричардом Львиное Сердце, тюркскими императорами и т.д.



Кстати, один известный западный исламовед ХХ века так и передал свое понимание и восприятие Пророка Мухаммада в словах: "У него было сердце Иисуса, но в руках он держал меч цезаря". В отличие от бедного, гонимого и нищего Иисуса (он был по-своему велик - именно неся крест нищеты, унижения и отвержения…), Мухаммед имел уникальную судьбу, с определенными успехами на земном плане.



Ему был предначертан другой жизненный путь длиной в 63 года, в котором он должен был испытать как бедность, так и богатство, как унижение, так и триумф, побывать в "шкурах" пастуха, торговца, визионера-пророка, воина и полководца, дипломата, учителя, основателя империи, любимца женщин.



Иисус, например, ездил на ослице (знаем из Евангелия) или ходил пешком, тогда как Мухаммеда мы представляем гордым мужчиной, оседлавшим скакуна, и также восседавшим на белой боевой верблюдице (не случайно его прощальная проповедь была названа "Речь с Белой Верблюдицы").



Иисус Христос, Jesus Christ был сыном закабаленного народа, рабом Римской империи, поэтому он ходил безоружным (как и все евреи в империи) и даже наверняка не умел пользоваться никаким оружием. Абсолютный пацифизм его учения отчасти может быть объяснен и данным историческим фактом. В отличие от него Мухаммед, как свободный араб-курейшит, в целях самообороны носил оружие, и свой знаменитый меч "зульфикар" подарил халифу Али. Вот почему образ Пророка оказался понятен и близок нашим предкам - смелым и отважным воинам-тюркам.



И все же как "Божий человек" он решительно склонялся к этике ненасилия. Мухаммед Пайгамбар сделал очень многое для умиротворения нравов своих буйных соплеменников, интеграции племен и цивилизации своей страны. В целом, хотя Мухаммед (мир ему) воевал, но отнюдь не был великаном и богатырем, любящим войны и поединки (в этом плане его дополнял более воинственный Али, а долгое время посланник Аллаха был под защитой своего знаменитого дяди Хамзы -бесстрашного героя пустыни).



Как показывает изучение биографии Пророка, этот человек по своей сути, в душе был абсолютным миротворцем, аскетом и гуманистом, человеком милосердным, любящим играть с детьми, жалевшим животных (запретил выжигать на них клеймо и бить), вставшим в защиту прав женщины; также его неоднократно видели плачущим (есть хадисы)…. Пророк был духовным учителем, мудрым вождем своего народа и искусным дипломатом. Единственное, чего не могут простить ему современные критики - это то, что в каких-то конкретных ситуациях этот Божий человек, сохраняя внутреннюю духовную сосредоточенность на Боге, был вынужден (и был обязан по своей миссии) трезво реагировать на вызовы внешней среды, временно принимать правила игры того жестокого общества высокомерных арабов-язычников.



Кто хоть немного знает ислам и читал подлинную биографию Пророка, тот имеет в сердце истинный образ Божьего посланника, и потому все эти дурацкие "карикатуры" не должны его сильно задевать и смущать. Посмотрев на это никчемные "произведения", мы можем от силы подумать, что художник решил посмеяться над каким-нибудь современным бедным пакистанцем или афганцем, бегающим в своей засаленной длинной рубахе, день и ночь в своих кишлаках думающем про взрывы, про мины и гранаты (хотя это историческая трагедия, что кощунствовать-то?).



Итак, на наш взгляд, мы можем говорить о провале самой идеи создания карикатуры на основателя ислама, абсурдности, претенциозности актов фальсификации религии со стороны этих журналистов-провокаторов, чья смехотворная попытка стащить с пьедестала почета пророков и святых Нашего Лорда (Сайиидина, Маулана, т.е. Господина), великого Мухаммеда (мир ему и благословение Всевышнего) никак не удалась, и баста. Сам предмет спора сомнителен, из мухи раздули слона. И нужна ли тогда вся эта свистопляска и первобытный "джихад", трата огромной энергии на "сражения с ветряными мельницами"?!



Назира Нуртазина,

доктор исторических наук

(Казахстан) Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1604250600

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