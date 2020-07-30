КырКадры. Новым губернатором Иссык-Куля стал односельчанин и.о. президента, бухгалтер - Эльчибек Джантаев

11:00 02.11.2020

Распоряжением и.о. президента - премьер-министра КР С.Жапарова



ДЖАНТАЕВ Эльчибек Нуржадыевич

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[08.09.1973 - ..]

родился в с. Ак-Чий Ак-Суйского района. Кыргыз племен "бугу" Правого крыла Кыргызской орды.



Имеет высшее образование по специальности "бухгалтерский учет, анализ и аудит".



Трудовая деятельность

2002-2003 - статис-экономист Ак-Чийской сельской управы Ак-Суйского района.

2003-2009 - ответственный секретарь Ак-Чийской сельской управы.

2009-2012 - глава Ак-Чийской сельской управы.

2013-2014 - председатель местного кенеша.

С 2014 года и по 9 февраля 2018 года занимал должность первого заместителя акима Ак-Суйского района.

с 9 февраля 2018 - 30.07.2020 - аким-глава Тюпской районной государственной администрации Иссык-Уульской обл.

С 30 июля 2020 - первый заместителем полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.



с 2.11.2020 - и.о. полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области.



В 2010 году был награжден медалью "Лучший работник муниципальной службы".

В 2017 году был удостоен звания "Лучший защитник окружающей среды", награжден медалью "За участие в ликвидации чрезвычайной ситуации".



Женат, 4 детей.