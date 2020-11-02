"НацЭнергоХолдинг Кыргызстана" возглавил Нурбек Козубеков

19:22 02.11.2020

Распоряжением и.о. президента - премьер-министра КР С.Жапарова



Нурбек Козубеков родился 26 октября 1964 года. Окончил Фрунзенский политехнический институт и Международную школу бизнеса.



Трудовая деятельность:



1986-1990 - старший инженер в "Кыргызглавэнерго";

1990-1991 - начальник отдела внешних связей фирмы "Пишпек";

1991-2015 - генеральный директор торговой компании "Акмарал ЛТД";

2015-2016 - член совета директоров ОАО "Северэлектро".

2 ноября 2020 года назначен главой правления ОАО "Национальный энергетический холдинг".